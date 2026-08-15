Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2700
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(Мне помогало)
Спасибо Вам и другим коллегам, которые читали мой запрос, для информации сообщаю - кому надо - лечится тем что вновь терминал с сайта ставится и всё ок работает!!
Сейчас роботов своих и индикаторы и программы через файл копи MQL5 перенесу и всё!
Запускать ок через одиночный тест и ок - работает
Привет. Подскажите, пожалста: можно ли производить поиск если часть символов неизвестна?
К примеру в pattern_17_up_arr[j].time_right индекс может быть другим символом или словом, но при этом нужно найди другие упоминания правого времени паттерна 17 верхнего.
Привет. Подскажите, пожалста: можно ли производить поиск если часть символов неизвестна?
К примеру в pattern_17_up_arr[j].time_right индекс может быть другим символом или словом, но при этом нужно найди другие упоминания правого времени паттерна 17 верхнего.
Прочитал много раз. Ничего не понял... :(
Я понял так, что надо в строку поиска вписать pattern_17_up_arr[«любой символ или слово»].time_right и чтобы находило все варианты…
Конечно пример, мягко выражаясь, лучше промолчать…
Например в тексте есть
time[0].n
time[7].n
time[3].n
Как составить запрос чтобы все 3 были найдены?
Я понял так, что надо в строку поиска вписать pattern_17_up_arr[«любой символ или слово»].time_right и чтобы находило все варианты…
Конечно пример, мягко выражаясь, лучше промолчать…
Например в тексте есть
time[0].n
time[7].n
time[3].n
Как составить запрос чтобы все 3 были найдены?
Привет. Подскажите, пожалста: можно ли производить поиск если часть символов неизвестна?
К примеру в pattern_17_up_arr[j].time_right индекс может быть другим символом или словом, но при этом нужно найди другие упоминания правого времени паттерна 17 верхнего.
Не работает поиск регулярных выражений в метаэдиторе. А вот если искать в например VC то поисковый запрос нужно сделать типа такого pattern_17_up_arr\[[^\]]+\]\.time_right
Самое простое это формула Николая Семко
Или просто
int X=(t/86400+4)%7);
Спасибо.
Буду очень признателен, если подскажете, что означает в формуле Семко константа 4 ? И для чего она нужна. Я хочу по формуле Семко научиться вычислять так же значение текущего часа, минуты, секунды.
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page272#comment_55231147
в этих страницах смотрите было обсуждение, там разные быстрые варианты вычисления времени и т.д. есть
int X=(t/86400+4)%7);
t это количество секунд, прошедших с 1 января 1970 года. 1 января 1970 года - это Четверг.
t это количество секунд, прошедших с 1 января 1970 года. 1 января 1970 года - это Четверг.
Логичной выглядит вот эта формула X=(t/86400 - 4) % 7 + 1, но только если t!=0
Вот так нагляднее, к четвергу прибавляем 3 , а затем к результату прибавляем 1, так как понедельник у нас 1, а не 0.
X=(t/86400 + 3) % 7 + 1