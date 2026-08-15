Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2700

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Putnik #:

Попробуйте, точку останова в самом начале поставить. А потом продолжить...

(Мне помогало)

Спасибо Вам и другим коллегам, которые читали мой запрос, для информации сообщаю - кому надо - лечится тем что вновь терминал с сайта ставится и всё ок работает!!


Сейчас роботов своих и индикаторы и программы через файл копи MQL5 перенесу и всё!

Запускать ок через одиночный тест и ок - работает


 

Привет. Подскажите, пожалста: можно ли производить поиск если часть символов неизвестна? 

К примеру в pattern_17_up_arr[j].time_right индекс может быть другим символом или словом, но при этом нужно найди другие упоминания правого времени паттерна 17 верхнего.

 
Andrei Sokolov #:

Привет. Подскажите, пожалста: можно ли производить поиск если часть символов неизвестна? 

К примеру в pattern_17_up_arr[j].time_right индекс может быть другим символом или словом, но при этом нужно найди другие упоминания правого времени паттерна 17 верхнего.

Прочитал много раз. Ничего не понял... :(
 
Artyom Trishkin #:
Прочитал много раз. Ничего не понял... :(

Я понял так, что надо в строку поиска вписать pattern_17_up_arr[«любой символ или слово»].time_right и чтобы находило все варианты…

Конечно пример, мягко выражаясь, лучше промолчать…

Например в тексте есть 

time[0].n

time[7].n

time[3].n

Как составить запрос чтобы все 3 были найдены?

 
Alexey Viktorov #:

Я понял так, что надо в строку поиска вписать pattern_17_up_arr[«любой символ или слово»].time_right и чтобы находило все варианты…

Конечно пример, мягко выражаясь, лучше промолчать…

Например в тексте есть 

time[0].n

time[7].n

time[3].n

Как составить запрос чтобы все 3 были найдены?

Сложить во временный массив всё найденное по ключевым словам
 
Andrei Sokolov #:

Привет. Подскажите, пожалста: можно ли производить поиск если часть символов неизвестна? 

К примеру в pattern_17_up_arr[j].time_right индекс может быть другим символом или словом, но при этом нужно найди другие упоминания правого времени паттерна 17 верхнего.

Не работает поиск регулярных выражений в метаэдиторе. А вот если искать в например VC то поисковый запрос нужно сделать типа такого pattern_17_up_arr\[[^\]]+\]\.time_right

 
Alexey Viktorov #:

Самое простое это формула Николая Семко

Или просто

Alexey Viktorov #:
int X=(t/86400+4)%7);
Буду очень признателен, если подскажете, что означает в формуле Семко константа 4 ?   И для чего она нужна. И еще буду Вам признателен если напишете формулы Семко для вычисления текущего часа, минуты, секунды.
Спасибо.
 
ANDREY #:
Буду очень признателен, если подскажете, что означает в формуле Семко константа 4 ?   И для чего она нужна. Я хочу по формуле Семко научиться вычислять так же значение текущего часа, минуты, секунды.

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page272#comment_55231147

в этих страницах смотрите было обсуждение, там разные быстрые варианты вычисления времени и т.д. есть

 
ANDREY #:
int X=(t/86400+4)%7);

t  это количество секунд, прошедших с 1 января 1970 года.  1 января 1970 года - это Четверг.


 
Aleksandr Slavskii #:

t  это количество секунд, прошедших с 1 января 1970 года.  1 января 1970 года - это Четверг.

Логичной выглядит вот эта формула X=(t/86400 - 4) % 7 + 1, но только если t!=0

Вот так нагляднее, к четвергу прибавляем 3 , а затем к результату прибавляем 1, так как понедельник у нас 1, а не 0. 

X=(t/86400 + 3) % 7 + 1

Спасибо большое. А можете написать формулы Семко для вычисления текущего часа, минуты,секунды.
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