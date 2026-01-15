Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1347
Никак не могу допилить советника. Суть простая - черчу сначала один прямоугольник, который является триггером на покупку, в случае попадания цены в его область, рисую второй - попала туда цена - сделка должна закрыться.
А выходит следующее - цена начинает открываться и закрываться внутри области. Что я делаю не так?
//+------------------------------------------------------------------+
//| RECTANGLES OP_BUY.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link ""
#property version "1.00"
#property strict
extern int Magic = 777701;
extern double Lot = 0.01;
extern int Slippage = 3;
int ticket;
int OrderOfSymbol;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
//Проверим что есть ли прямоугольник :
if(ObjectsTotal(OBJ_RECTANGLE)==0)
{Comment("Нарисуйте прямоугольник для открытия сделки по покупке!");}
//Получим ИМЯ прямоугольника:
for(int n=0;n<ObjectsTotal();n++)
{
string name=ObjectName(n);
if(ObjectType(name)==OBJ_RECTANGLE)
{
datetime t1a = (datetime) ObjectGet(name,OBJPROP_TIME1);
datetime t2a = (datetime) ObjectGet(name,OBJPROP_TIME2);
double p1a=NormalizeDouble(ObjectGet(name,OBJPROP_PRICE1),Digits);
double p2a=NormalizeDouble(ObjectGet(name,OBJPROP_PRICE2),Digits);
OrderOfSymbol=CounterOrderTradeType(-1);
if (OrderOfSymbol<1)
if (Close[1]>Open[1])
if(TimeCurrent()>t1a && TimeCurrent()< t2a &&
Bid < p1a && Bid > p2a )
{
ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lot, Ask, Slippage, 0, 0, "открыт ордер на покупку", Magic, 0, Blue);
}
}
}
//Проверим что есть ли уже второй прямоугольник :
if(ObjectsTotal(OBJ_RECTANGLE)==1)
{Comment("Нарисуйте второй прямоугольник для закрытия сделки по покупке!");}
//Получим ИМЯ прямоугольника:
for(int n=0;n<ObjectsTotal();n++)
{
string name=ObjectName(n);
if(ObjectType(name)==OBJ_RECTANGLE)
{
datetime t1b = (datetime) ObjectGet(name,OBJPROP_TIME1);
datetime t2b = (datetime) ObjectGet(name,OBJPROP_TIME2);
double p1b=NormalizeDouble(ObjectGet(name,OBJPROP_PRICE1),Digits);
double p2b=NormalizeDouble(ObjectGet(name,OBJPROP_PRICE2),Digits);
if(TimeCurrent()>t1b && TimeCurrent()< t2b &&
Bid < p1b && Bid > p2b )
CloseBuyPositions1();
}
}
//Проверим что есть ли уже 2 прямоугольник :
if(ObjectsTotal(OBJ_CHANNEL)==2)
{Comment("Области по открытию и закрытию ордеров по покупке выставлены - идет торговля!");}
}
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseBuyPositions1()
{
for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
if(OrderMagicNumber() == Magic)
if(OrderSymbol() == Symbol())
{
if(OrderType()==OP_BUY)
{
if(OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3, NULL)){Print("Order Close");}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Подсчет ордеров потекущему символу |
//+------------------------------------------------------------------+
int CounterOrderTradeType(ENUM_ORDER_TYPE order_type)
{
int cnt=0;
//----
for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
{
if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)==false) continue;
if(OrderSymbol()!=_Symbol) continue;
if(order_type == OrderType() || order_type == -1) cnt++;
}
//----
return(cnt);
}
Есть вот такая функция для размещения кода, всем будет удобнее читать твой код чтобы помочь.
Ему это не поможет. Пустые строки читают только такие как он сам.
Порт-моне тв:
Что я делаю не так?
Нет уникальности имени квадрата, у тебя любой квадрат - условие для покупки и продажи
Это тоже тебе поможет
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку
Вот ошибка
'CornerInfo' - constant cannot be modified Wa.mq4 22 1 'CornerInfo1' - constant cannot be modified Wa.mq4 23 1 2 errors, 0 warnings 3 1
Спасибо!
Не за что )
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку
Вот ошибка
input переменные нельзя изменять.
Можно так:
Не за что )
input переменные нельзя изменять.
Можно так:
Спасибо понял
Это тоже тебе поможет
не помогло. И я понял что значения квадрата берутся не из двух как надо, а из последнего. Я это и не знаю как победить. Неужели бы я не догадался сам в этом. А вот инструментом mql в совершенстве не владею, собственно поэтому тут и спрашиваю, а вы мне тут расчески предлагаете.
не помогло. И я понял что значения квадрата берутся не из двух как надо, а из последнего. Я это и не знаю как победить. Неужели бы я не догадался сам в этом. А вот инструментом mql в совершенстве не владею, собственно поэтому тут и спрашиваю, а вы мне тут расчески предлагаете.
Я тебе расчески предлагаю, для того чтобы твой код был удобно читаемым для тех к кому ты обращаешься(здесь нет никакого злого умысла)
Что касается твоих квадратов, то для того чтобы их правильно определить надо понимать их происхождение, т.е. ты их рисуешь или советник