Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2639
void DeleteObjects() { long de=0; int size=ArraySize(arrChar),f=0; Print("size = ",size); do { de=arrChar[f]; int objects=ObjectsTotal(de,-1); for(int i=0;objects-1>=i; i++) { string name=ObjectName(i);
В Deinit вызывается DeleteObjects
Вы удаляете с нулевого до ObjectsTotal
А нужно наоборот с ObjectsTotal до 0
Проще удалить все одной строкой по префиксу
ObjectsDeleteAll(0, ""
Спасибо, Сергей! Но, к сожалению,- мимо. ) Индикатор находит чарт, видит количество объектов, но не читает имя. При других "обстоятельствах" он их читает и удаляет.
У меня шесть графиков. При удалении индикатора с первого графика,- объектов не видит. Ставлю индюк на последний график, находит и удаляет все объекты
Подскажите, пожалуйста, как запретить диалоговым панелям автосворачивание? (если область чарта/графика меньше панели, либо когда переключаешься на другой график - панель большого размера сворачивается)
Благодарю Вас
Нужно паралельно индикатору создать панель на графике, а она создаётся в подвале, причём кнопки этой панели строятся на графике. А они вроде как принадлежат панели, как объект.
Подскажите, пожалуйста, как создать панель на основном графике, из подвального индикатора?
Как у Вас это получилось?!
