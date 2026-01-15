Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2635
После долгих тестов выяснилось, что в индикаторе на мт5 целая история с сохранением рисунка
Простейший код для тестов
Пока цикл не пойдёт до конца, файл в папке создан не будет!
НО, после прохождения цикла файл создаётся сразу, но с чистым графиком - без индикаторов и объектов.
Если цикл убрать - файл создаётся правильный, но с задержкой, и прочитать его невозможно - он ещё пустой = нужна пауза.
Именно в паузе для индикатора есть проблема.
наверное только со статической переменной получится
сделали скрин
static value=1
дальше в
GetMicrosecondCount
отсчитываем сколько нужно, после чтения value=0
но это в разных тиках будет...
Как это реализовать, чтобы после сигнала сохранения изображения, через 3-5 секунд начать читать файл?
P.S. Сейчас без паузы изображение не успевает создаться и начинается чтение, при таком раскладе файл создаётся с нулевым размером (пустой)
По моему алгоритм должен быть простой. При получении сигнала на запись, включается функция в таймере, которая поэтапно(по таймеру) отслеживает корректность всех операций.
Виталий, вся проблема в том, что пока не завершится функция в которой создавался скрин, его не будет видно.
Вот решение, допиливайте под себя.
Вот скрин
Я сделал на таймере с флагом, задержку поставил 5 секунд, если меньше - бывают случаи, что не успевает сохранить скрин и происходит чтение = ошибка.
Спасибо!
В принципе, можно и по таймеру, но для меня таймер нежелателен в таких случаях.
PS/ @#45й бабай, за столько лет так и не смогли сделать форматирование кода...
Кто-то из нас что-то делает не так. Кто? И почему?
добрый день
может кто подскажет в чем дело
запускаю советника на тестере с мая 2024 по сегодняшний день без визуализации , где то в середине зависает
запускаю с визуализацией проходит до конца
и так постоянно
Возможно, ему нравится, как он выглядит?) Сова что-то оставляет вам в лог-файле. Вы их смотрели?
честно говоря не знаю где их смотреть
советники программирую но многими нюансами не владею