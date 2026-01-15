Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2641
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите пожалуйста как можно вернуться к предыдущим версиям терминала
Здравствуйте. Если в настройках Windows Вы сами вручную создавали точку восстановления, то можете вернуть торговый терминал к предыдущей версии. Всё зависит от того насколько давно создавали эту точку восстановления и объёма памяти выделенного на диске. Кроме того, если даже самостоятельно не создавали точку восстановления, но у Вас включен режим Восстановления системы, то Windows сам автоматически создаёт такие точки.
А вообще, где-то на Форуме была тема (или темы) с сообщениями, посвященными данному вопросу. Нужно искать, но у меня на это времени нет.
С уважением, Владимир.
Здравствуйте. Если в настройках Windows Вы сами вручную создавали точку восстановления, то можете вернуть торговый терминал к предыдущей версии. Всё зависит от того насколько давно создавали эту точку восстановления и объёма памяти выделенного на диске. Кроме того, если даже самостоятельно не создавали точку восстановления, но у Вас включен режим Восстановления системы, то Windows сам автоматически создаёт такие точки.
А вообще, где-то на Форуме была тема (или темы) с сообщениями, посвященными данному вопросу. Нужно искать, но у меня на это времени нет.
С уважением, Владимир.
при следующем перезапуске терминала он опять обновиться на свежий билд. Он так устроен - при запуске запрашивает у DC и закачивает актуальный билд. Логично, терминал должен соответствовать серверу.
выход только один - постоянно адаптировать свой софт под новые и новые билды. Фокусы с физическим запретом через файловую системы или файервол ненадолго и чреваты.
Код индикатора: Код эксперта:
Здравствуйте Владимир
Вы как всегда любезны
Проблема в том, что как только терминал подключится к интернету он сразу обновится и вырубится, что не делает Windows без спросу
Ещё не придумали остановку перезагрузки во время работы
Постоянно перебирать код, утешительно
Подскажите пожалуйста, если существует регистр новых и уже неподдерживаемых функтций
int OnInit() { int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT, 0.1,Bid-100*_Point,0,0,0,NULL,0,0,clrBlue);
Я бы так сделал
ENUM_TIMEFRAMES Periods[] = {/*PERIOD_M1,*/PERIOD_M5,PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1/*, PERIOD_H4*/}; int CountTF=ArraySize(Periods);
Я где то читал, вот про это
потом в коде указать вот так, сформировать динамический массив
Я где то читал, вот про это
потом в коде указать вот так, сформировать динамический массив
Это не совсем подходит.
Нужно выбрать до 8 таймов, можно 3, но не более 8
В вашем варианте нужно во входных параметрах для мт5 прописать все 21 таймфрейм = это не совсем хороший подход.
Сейчас вот так, и это удобно в использовании
Это не совсем подходит.
Нужно выбрать до 8 таймов, можно 3, но не более 8
В вашем варианте нужно во входных параметрах для мт5 прописать все 21 таймфрейм = это не совсем хороший подход.
Сейчас вот так, и это удобно в использовании