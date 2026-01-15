Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2633

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko #:

Подскажите, только у меня не работает удаление файла?

Папки тестера и терминала не попутаны, может и там и там файл уже лежит? Если Ок, запринтуйте FileDelete, он возвращает успех или нет.
 
Aleksei Stepanenko #:
Папки тестера и терминала не попутаны, может и там и там файл уже лежит? Если Ок, запринтуйте FileDelete, он возвращает успех или нет.

Я на скрине указал путь, это не тестер.

Использую в индикаторе.

 

Понял, там намазюкано)

Попробуйте посмотреть результат удаления. Может файл открыт в другой программе, ещё что

 
Aleksei Stepanenko #:

Понял, там намазюкано)

Попробуйте посмотреть результат удаления. Может файл открыт в другой программе, ещё что

Создал файл png, кстати создаётся в мт5 криво - с пятого раза со всеми индикаторами и объектами, все остальные попытки создаёт пустой график и не видит объекты и индикаторы

if(ChartScreenShot(0,filename,ScreenWidth,ScreenHeight,ALIGN_RIGHT))

Поработал с файлом и закрыл его 

FileClose(h); // закрыли файл

Удалить не получается никаким образом, ни перед созданием, ни после закрытия = файл перезаписывается, но не удаляется

 

Так а что пишет

printf(FileDelete(filename));

?

Попробуйте скопировать в папку какие-нибудь другие файлы, и поудалять их

 
Aleksei Stepanenko #:

Так а что пишет

?

Попробуйте скопировать в папку какие-нибудь другие файлы, и поудалять их

  string period=StringSubstr(EnumToString(Period()),7);
  string filename=StringFormat("%s_%s.png",Symbol(),period);
  if(FileIsExist(filename)) {
    FileDelete(filename);
    Print(">>> ",GetLastError());
  }


--

Код ошибки понять не могу

 

Вероятно его там нет, не знаю, нажмите F5 в папке файла, может его и правда нет

Распринтуйте путь файла сверьте с Вашим. Может при создании файла стоит флаг FILE_COMMON

 
Aleksei Stepanenko #:

Вероятно его там нет, не знаю, нажмите F5 в папке файла, может его и правда нет

Распринтуйте путь файла сверьте с Вашим. Может при создании файла стоит флаг FILE_COMMON

Файл есть в локальной папке, видно что он перезаписывается, но не удаляется - только вручную можно удалить

Этот самый код идеально работает в МТ4, со 100 пыпыток ни единого косяка.
 

Попробуйте другие файлы поудалять. Сколько раз я грешил на косяки программы, все разы были или ошибки моего кода, или не не туда смотрел, не о том подумал. 

Возможно и баг, всякое бывает

 
Vitaly Muzichenko #:
Файл есть в локальной папке, видно что он перезаписывается, но не удаляется - только вручную можно удалить

может он кем-то открыт..

если скриншот от ChartScreenshot (судя по png), есть смысл просто подождать, пока терминал от него отцепится

1...262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640...2693
Новый комментарий