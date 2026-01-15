Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2633
Подскажите, только у меня не работает удаление файла?
Папки тестера и терминала не попутаны, может и там и там файл уже лежит? Если Ок, запринтуйте FileDelete, он возвращает успех или нет.
Я на скрине указал путь, это не тестер.
Использую в индикаторе.
Понял, там намазюкано)
Попробуйте посмотреть результат удаления. Может файл открыт в другой программе, ещё что
Создал файл png, кстати создаётся в мт5 криво - с пятого раза со всеми индикаторами и объектами, все остальные попытки создаёт пустой график и не видит объекты и индикаторы
Поработал с файлом и закрыл его
Удалить не получается никаким образом, ни перед созданием, ни после закрытия = файл перезаписывается, но не удаляется
Так а что пишет
?
Попробуйте скопировать в папку какие-нибудь другие файлы, и поудалять их
--
Код ошибки понять не могу
Вероятно его там нет, не знаю, нажмите F5 в папке файла, может его и правда нет
Распринтуйте путь файла сверьте с Вашим. Может при создании файла стоит флаг FILE_COMMON
Файл есть в локальной папке, видно что он перезаписывается, но не удаляется - только вручную можно удалитьЭтот самый код идеально работает в МТ4, со 100 пыпыток ни единого косяка.
Попробуйте другие файлы поудалять. Сколько раз я грешил на косяки программы, все разы были или ошибки моего кода, или не не туда смотрел, не о том подумал.
Возможно и баг, всякое бывает
Файл есть в локальной папке, видно что он перезаписывается, но не удаляется - только вручную можно удалить
может он кем-то открыт..
если скриншот от ChartScreenshot (судя по png), есть смысл просто подождать, пока терминал от него отцепится