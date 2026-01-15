Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2638
При открытии файла сбросить флаги SHARE_READ SHARE_WRITE, чтение/запись только инклюзивые. Но это не точно :-)
Решение:
Если кто-то столкнется с похожей задачей, решение с обменом данными через файлы следующее:
Запись делается во временный файл. Потом он переименовываете в финальное имя. Вторая программа всегда получает дописанный файл.
Соответственное, если нужен обмен в обе стороны, то лучше два файла.
Добрый день!
Можно ли в разрабатываемом советнике подключить Трейлинг стоп стандартный из Metatrader5 ?
Заранее благодарю.
С уважением, Александр
нельзя. "Стандартным" тралом терминала управлять из советника нельзя
но можно в советнике реализовать свой, полностью аналогичный
Спасибо! Я так и думал. Очень жаль.
Может посоветуете исходный код такого тральщика для включения в советник?
Счет с хеджированием.
Как максимально проще сделать выбор таймфреймов с INPUT, без перечислений, с выбором нужного "true/false" ?
Сделайте пользовательский enum
Сделайте пользовательский enum
Пересмотрел подход!
Как заполнить массив Periods[] с выбранных TF в INPUT
Если выбрано PERIOD_CURRENT = пропускаем этот таймфрейм, и заполняем массив только с выбранными периодами
Сделал так, но что-то подсказывает, что можно проще
Приветствую! Не могу ответить на вопрос,- почему не удаляются или удаляются объекты при OnDeinit.