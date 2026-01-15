Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2640
Погодите!
Но мне нужен осциллятор. У Вас он есть (я вижу подокно создано)...
Это при
?
В МТ4 так?
UPD
Может быть я сформулировал проблему некорректно: мне нужен осциллятор с панелью из библиотеки "Панели" на основном чарте(графике).
Которую перетаскивать можно (двигать по графику).
А на графике она создаётся только при
indicator_chart_window
Давайте уточним для понимания. Я скомпилировал Ваш код и отреагировал на реакцию компилятора. В пятерке, как уже сказал, не пишу и, конечно с библиотекой "Панели" не знаком. Могу лишь рекомендовать статьи Артема Тришкина(надеюсь , что написал правильно) о панелях. Легко найдете.
PS Нет, этот скрин после компилла в пятерке.
Принял, благодарю за инфу
Но мне нужен осциллятор. У Вас он есть (я вижу подокно создано)...
Оставьте Ваш код без изменений, но в библиотеке Dialog.mqh надо внести изменения
ChartWindowFind() заменить на "0".
Плохая это идея
Тоже не хочется лезть в "базу" и что-то там менять, но по-другому библиотека "Панели" на запускается на графике вместе с осциллятором.
Она запускается только в подокне(!), что просто удивляет...
Лучше всего писать ВСЁ своё. Ну в крайнем случае можете скопировать библиотеку куда-то в другую папку, сделать исправления и подключить её…
Принял, была такая альтернативная мысль
