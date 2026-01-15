Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2640

Galim_V #:

Погодите!

Но мне нужен осциллятор. У Вас он есть (я вижу подокно создано)... 

Это при 

#property indicator_chart_window

?

В МТ4 так?



UPD

Может быть я сформулировал проблему некорректно: мне нужен осциллятор с панелью из библиотеки "Панели" на основном чарте(графике). 

Которую перетаскивать можно (двигать по графику). 

А на графике она создаётся только при 
indicator_chart_window
 
Ivan Butko #:

Давайте уточним для понимания. Я скомпилировал Ваш код и отреагировал на реакцию компилятора. В пятерке, как уже сказал, не пишу и, конечно с библиотекой "Панели" не знаком. Могу лишь рекомендовать статьи Артема Тришкина(надеюсь , что написал правильно) о панелях. Легко найдете. 

PS  Нет, этот скрин после компилла в пятерке.

 
Galim_V #:

Давайте уточним для понимания. Я скомпилировал Ваш код и отреагировал на реакцию компилятора. В пятерке, как уже сказал, не пишу и, конечно с библиотекой "Панели" не знаком. Могу лишь рекомендовать статьи Артема Тришкина(надеюсь , что написал правильно) о панелях. Легко найдете. 

PS  Нет, этот скрин после компилла в пятерке.

Принял, благодарю за инфу

 
Ivan Butko #:
Но мне нужен осциллятор. У Вас он есть (я вижу подокно создано)... 

Оставьте Ваш код без изменений, но в библиотеке Dialog.mqh надо внести изменения

ChartWindowFind() заменить на "0".

m_subwin=0;//ChartWindowFind();
 
Tretyakov Rostyslav #:

Оставьте Ваш код без изменений, но в библиотеке Dialog.mqh надо внести изменения

ChartWindowFind() заменить на "0".

Ничего себе! 
В самой библиотеке... 
Имею ввиду, благодарю Вас за идею

 
Ivan Butko #:
благодарю Вас за идею
Плохая это идея
 
Artyom Trishkin #:
Плохая это идея

Тоже не хочется лезть в "базу" и что-то там менять, но по-другому библиотека "Панели" на запускается на графике вместе с осциллятором. 

Она запускается только в подокне(!), что просто удивляет...

 
Ivan Butko #:

Тоже не хочется лезть в "базу" и что-то там менять, но по-другому библиотека "Панели" на запускается на графике вместе с осциллятором. 

Она запускается только в подокне(!), что просто удивляет...

Лучше всего писать ВСЁ своё. Ну в крайнем случае можете скопировать библиотеку куда-то в другую папку, сделать исправления и подключить её…

 
Alexey Viktorov #:

Лучше всего писать ВСЁ своё. Ну в крайнем случае можете скопировать библиотеку куда-то в другую папку, сделать исправления и подключить её…

Принял, была такая альтернативная мысль

 
Alexey Viktorov #:

Лучше всего писать ВСЁ своё. Ну в крайнем случае можете скопировать библиотеку куда-то в другую папку, сделать исправления и подключить её…

  + + +

