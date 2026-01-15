Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2642
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет. Есть панель на основе CCanvas. Как сделать, чтобы она всегда была поверх всех других объектв. Например, рисую вертикальную линию и она поверх этой панели. Если в настройках линии указать "Draw object as background", то уходит под панель. Так вот - как сделать так, чтобы панель всегда была поверх?
периодично пропихивать её (панель) наверх
Привет. Есть панель на основе CCanvas. Как сделать, чтобы она всегда была поверх всех других объектв. Например, рисую вертикальную линию и она поверх этой панели. Если в настройках линии указать "Draw object as background", то уходит под панель. Так вот - как сделать так, чтобы панель всегда была поверх?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы было видно пересечение линии Moving Average тела свечи. В некоторых терминалах MT4 тело свечи поверх линии Moving Average (прерывается с левого края тела свечи и продолжается с правого края).
Свойства графика
Свойства графика
Подскажите как открыть реальный счет для торгов?
Найдите MT5 брокера и откройте аккаунт согласно условиям брокера.
Но начинайте с демо счета.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
...
Sergey Golubev, 2025.05.01 13:44...
----------------
Вам нужно прочитать руководство: Справка по MetaTrader 5 - Торговая платформа - Руководство пользователя
Найдите брокера Metatrader (их очень много, используйте google для поиска) и откройте счет в соответствии с условиями на их сайтах.
Попробуйте сначала на демо.
1. Статья - MQL5.community - Памятка пользователя
2. MetaTrader 5 Help - Открытие счетов
3. С чего начать?
https://www.mql5.com/en/forum/212020
4. Справка по MetaTrader 5 - Торговая платформа - Руководство пользователя
5. Как сделать поиск на форуме
https://www.mql5.com/en/forum/193510
Приветствую, при запуске MetaTrader 5 объём позиции по умолчанию стоит 10, нужный объём позиции не сохраняется. Подскажите пожалуйста как исправить
Сервис-Настройки-Торговля-Объём - показатель в списке ставите в Last Used. Теоретически, должно помочь.