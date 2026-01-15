Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2642

Привет. Есть панель на основе CCanvas. Как сделать, чтобы она всегда была поверх всех других объектв. Например, рисую вертикальную линию и она поверх этой панели. Если в настройках линии указать "Draw object as background", то уходит под панель. Так вот - как сделать так, чтобы панель всегда была поверх?
 
leonerd #:
периодично пропихивать её (панель) наверх

 
leonerd #:
Отлавливаете событие создания объекта и переносите панель на передний план. Последовательно Скрыть -- Отобразить. Свойство OBJPROP_TIMEFRAMES
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы было видно пересечение линии Moving Average тела свечи. В некоторых терминалах MT4 тело свечи поверх линии Moving Average (прерывается с левого края тела свечи и продолжается с правого края).
 
Alexey Sergeev #:
Свойства графика

 
Tretyakov Rostyslav #:

Свойства графика

Спасибо!
 
Подскажите как открыть реальный счет для торгов?
 
Protasik #:
Найдите MT5 брокера и откройте аккаунт согласно условиям брокера.
Но начинайте с демо счета.

Приветствую, при запуске MetaTrader 5 объём позиции по умолчанию стоит 10,  нужный объём позиции не сохраняется.  Подскажите пожалуйста как исправить
 
jenya13 #:
Сервис-Настройки-Торговля-Объём - показатель в списке ставите в Last Used. Теоретически, должно помочь.

