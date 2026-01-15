Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2632

Evgen #:
...

Вставляйте правильно код (в следующий раз буду просто удалять пост) -

MQL5.community - Памятка пользователя 

Кнопка  Исходный кодпредназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.

Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
Кнопка  предназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.

Все разобрался, извините, теперь буду знать.
 
всем доброго дня! кто сталкивался с такой проблемой и как решить ? в мкл5 индикатор пишу на пятиминутках и мне нужно взять данные с Н1 данные скопировал в масив с Н1 только считает на пятиминутке и 25 баров на м5 не равны 25 на Н1 вобщем получаю абракадабру по данным с Н1 как решить ?
 
Попробуйте начать с м1 таймфрейма и уже его синхронизировать с нужными вам
 
Не один пример не компилируется
onnxer.png  26 kb
 
буду очень благодарен примеру

 
Словами. С телефона. Пробуйте цены открытия на м5. Индикатор. Далее в нем явно указывайте обращения к Н1 без подсчета кол-ва м5 баров. PERIOD_H1 используйте к значениям явное обращение к данным на час таймфрейме. Нажмите на период_н1 F1 кнопку и справку смотрите. Там многое написано. Также тут по форуму поиском смотрите типа как получить и исполтзовать в индикаторе данные с другого таймфрейма. 
 
индюк на м5

for(int i=limit ; i >=0; i--) { 

          данные м5 > hvm_M5[i],

            данные Н1> adx_h1[i]     } и результат шляпа

 
for(int i=limit ; i >=0; i--) { 

          данные м5 > hvm_M5[i],

            данные Н1> adx_h1[i]     } и результат шляпа

Делайте принты нужных значений и проверейте их на нужных барах. В каждом индикаторе  указывайте явно таймфрейм период н1   и период м5 будет. Делайте по опен. Распечатайте в принты и сравните.
Все интересующие переменные выводите их значения на нулевом баре и сравнивайте.
 

Подскажите, только у меня не работает удаление файла?

Файл существует, Print выводит информацию, но файл не удаляет


Это длится от билда к билду, сейчас установлен 5120

  string period=StringSubstr(EnumToString(Period()),7);
  string filename=StringFormat("%s_%s.png",Symbol(),period);
  if(FileIsExist(filename)) {
    FileDelete(filename);
    Print(filename);
  }
