Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2632
...
Вставляйте правильно код (в следующий раз буду просто удалять пост) -
MQL5.community - Памятка пользователя
Кнопка предназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.
Вставляйте правильно код (в следующий раз буду просто удалять пост) -
MQL5.community - Памятка пользователя
Кнопка предназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.
всем доброго дня! кто сталкивался с такой проблемой и как решить ? в мкл5 индикатор пишу на пятиминутках и мне нужно взять данные с Н1 данные скопировал в масив с Н1 только считает на пятиминутке и 25 баров на м5 не равны 25 на Н1 вобщем получаю абракадабру по данным с Н1 как решить ?
Попробуйте начать с м1 таймфрейма и уже его синхронизировать с нужными вам
индюк на м5
for(int i=limit ; i >=0; i--) {
данные м5 > hvm_M5[i],
данные Н1> adx_h1[i] } и результат шляпа
Подскажите, только у меня не работает удаление файла?
Файл существует, Print выводит информацию, но файл не удаляет
Это длится от билда к билду, сейчас установлен 5120