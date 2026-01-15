Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1316
я ж писал выше, про уровень вопросов ;)
а Вы уж начали искать оптимальность инициализации в OnTick/OnInit - там все проще, нужна защита для найденного кода, чтобы поделиться с такими же друзьями )))
Ясно, тогда тост: за найденных "друзей"!
нужна защита для найденного кода, чтобы поделиться с такими же друзьями )))
Красиво сказано. Мы, наверное выглядим как зануды, но нам весело!
Ну это предел всему :(
Виталий, ну что за негатив. Человек же просто просит его потроллить, надо уважить)
))))
Виталий, ну что за негатив. Человек же просто просит его потроллить, надо уважить)
))))
Ладно, немного позитива
Вот у меня простой код. При смене таймфрейма функция работает, а при смене инструмента нет. Или я неправильно понимаю термин "смена финансового инструмента"?
Доброго времени, подскажите пожалуйста. В справочнике указано, что событие Init обрабатывается функцией OnInit(). Это событие также генерируется после смены финансового инструмента и/или периода графика.
Для верности восприятия лучше так. Если накидываете на чарт новый символ, то должен сработать ОнДеинит и начать с ОнИнит
Спасибо, столько лет с терминалом и не знал, что на чарт можно накидывать из обзора рынка, думал что смена финансового инструмента это переход к окну графика с другим инструментом.
Здравствуйте, подскажите, пожалста, это баг или я ошибаюсь?
проводил некоторые расчеты, которые так-же можно получить через готовые функции и заметил разницу.
Расчитывал маржу, и в тестере расчет маржи и AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) дают разные результаты, при этом на демо разницы нет.
Всё перепробовал, а выдаёт по-прежнему ошибку 130.