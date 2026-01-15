Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1316

Igor Makanu:

я ж писал выше, про уровень вопросов ;)

а Вы уж начали искать оптимальность инициализации в OnTick/OnInit - там все проще, нужна защита для найденного кода, чтобы поделиться с такими же друзьями )))

Ясно, тогда тост: за найденных "друзей"! 

 
Igor Makanu:
   

нужна защита для найденного кода, чтобы поделиться с такими же друзьями )))

Красиво сказано. Мы, наверное выглядим как зануды, но нам весело!

 
Vitaly Muzichenko:

Ну это предел всему :(


Виталий, ну что за негатив. Человек же просто просит его потроллить, надо уважить)

Igor Makanu:

))))

 
Aleksey Mavrin:

Виталий, ну что за негатив. Человек же просто просит его потроллить, надо уважить)

))))

Ладно, немного позитива 

 
Доброго времени, подскажите пожалуйста. В справочнике указано, что событие Init обрабатывается функцией OnInit(). Это событие также генерируется после смены финансового инструмента и/или периода графика.

Вот у меня простой код. При смене таймфрейма функция работает, а при смене инструмента нет. Или я  неправильно понимаю термин "смена финансового инструмента"?

int OnInit()
  {
    Print("HALLO");
    return(INIT_SUCCEEDED);
  }
WinProject:
Доброго времени, подскажите пожалуйста. В справочнике указано, что событие Init обрабатывается функцией OnInit(). Это событие также генерируется после смены финансового инструмента и/или периода графика.

Вот у меня простой код. При смене таймфрейма функция работает, а при смене инструмента нет. Или я  неправильно понимаю термин "смена финансового инструмента"?

int OnInit()
  {
    Print("HALLO Period()= ",Period(),"Symbol()=",Symbol());
    return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Для верности восприятия лучше так. Если накидываете на чарт новый символ, то должен сработать ОнДеинит и начать с ОнИнит

 
Valeriy Yastremskiy:

Для верности восприятия лучше так. Если накидываете на чарт новый символ, то должен сработать ОнДеинит и начать с ОнИнит

Спасибо, столько лет с терминалом и не знал, что на чарт можно накидывать из обзора рынка, думал что смена финансового инструмента это переход к окну графика с другим инструментом.

 

Здравствуйте, подскажите, пожалста, это баг или я ошибаюсь?

проводил некоторые расчеты, которые так-же можно получить через готовые функции и заметил разницу. 

Расчитывал маржу, и в тестере расчет маржи и AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) дают разные результаты, при этом на демо разницы нет.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
 

input double lot=0.1;
input int plecho=100;
input double lot_increment=1; //увеличение лота
input int level_size=50;
input int Magic = 0;
input int deviation = 10; //допустимое проскальзывание

double margin, margin_free, uroven, sredstva_pri_s_o, margin_call, stop_out;
int N;



int OnInit(){

Print("Bid ", Bid);

int ticket=OrderSend(NULL, OP_BUY, lot, Ask, 0, 0, 0, "", Magic, 0);
    //ticket=OrderSend(NULL, OP_SELL, lot, Bid, 0, 0, 0);


Print("  ACCOUNT_MARGIN ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN)
, "  ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL));

margin=(OrderLot()*100000*OrderPrice())/plecho;
Print("OrderLot() ", OrderLot(), "  OrderPrice() ", OrderPrice());
margin_free=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-margin;
uroven=(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)/margin)*100;
sredstva_pri_s_o=(margin*AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO))/100;
N=(int)NormalizeDouble((AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-sredstva_pri_s_o)
/MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE), 0);
stop_out=OrderPrice()-(N*Point());

Print("stop_out ", stop_out, "  margin ", margin, "  uroven ", uroven
, "  ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO)
, "  ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL)
, "  ACCOUNT_MARGIN ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN));
return(INIT_SUCCEEDED);
}//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason){
}//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(){


Print("  ACCOUNT_MARGIN ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN)
, "  ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL));

Comment("AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL) ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL)
, "  AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO) ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO)
, "  AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL) ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL)
, "  AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN)
, "  MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) ", MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) , "\n"
, "margin ", margin
, "  margin_free ", margin_free 
, "  uroven ", uroven );
}//+------------------------------------------------------------------+

double OrderPrice(){
   double count=0;
   for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)){
         if (OrderSymbol() == Symbol()  && OrderMagicNumber()==Magic )
            count=OrderOpenPrice();
      }   
   } 
   return(count);   
}
double OrderLot(){
   double count=0;
   for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)){
         if (OrderSymbol() == Symbol()  && OrderMagicNumber()==Magic )
            count=OrderLots();
      }   
   } 
   return(count);   
}


 
Пожалуйста помогите.

Всё перепробовал, а выдаёт по-прежнему ошибку 130.
Файлы:
Wai_v_5.0.mq4  59 kb
 
всем добрый день. Пsтаюсь написать свой советник грааль конtчно же;-). Но почему-то не хочет работать. А чтобы не расписывать кучу непонятного текста со скринами, я записал видео. ссылку на видео оставляю в сообщении. Так будет и понятней и быстрее. Сам вопрос в видео. Заранее благодарю. https://youtu.be/tqZrXjMONrE
ВОПРОС ПО НАПИСАНИЮ СОВЕТНИКА
ВОПРОС ПО НАПИСАНИЮ СОВЕТНИКА
  • 2020.12.09
  • www.youtube.com
ПИШУ СОВЕТНИК НА MQL4, А ГДЕ-ТО ДОПУСТИЛ ОШИБКУ- ПОМОИГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОНЯТЬ ГДЕ И В ЧЁМ ЭТА ОШИБКА ПОЛУЧИЛАСЬ?
