Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2646
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
коллеги - может у кого будет время помочь вот индикатор МА кривую рисует не правильно - отображаю по аналогии с этой статьей - нужно правильная кривая SMA
не правильно отображает кривую SMA
Новый компилятор выдаёт предупреждение на такой код
то есть на глобале объявлена структура
Теперь обычную структуру нужно копировать как-то по-другому.
Вопрос как?
Поэлементно?
Или есть какой то более красивый способ, а то ведь в структурах бывает и поболее чем два элемента.
Большое спасибо!
коллеги - может у кого будет время помочь вот индикатор МА кривую рисует не правильно - отображаю по аналогии с этой статьей - нужно правильная кривая SMA
не правильно отображает кривую SMA
Тут нет вопроса как такового. Могу продать свое время для решения. Или же можете сделать сами используя отладчик.
Тут нет вопроса как такового. Могу продать свое время для решения. Или же можете сделать сами используя отладчик.
игнорьте мои запросы они не для вас
коллеги - может у кого будет время помочь вот индикатор МА кривую рисует не правильно - отображаю по аналогии с этой статьей - нужно правильная кривая SMA
не правильно отображает кривую SMA
игнорьте мои запросы они не для вас
коллеги - может у кого будет время помочь вот индикатор МА кривую рисует не правильно - отображаю по аналогии с этой статьей - нужно правильная кривая SMA
не правильно отображает кривую SMA
Сенкс! О! Великий программист! )Ростислав!
я не шучу. Спсб! Разберу по косточкам код и сделаю тоже самое для свечного спреда!!!
Тут то работа то одно то другое - не мог сам докрутить...
казалось бы да - вот всё элементарно - спсб!
щас еще раз все перекурю и в индик спреда по свечам сам правки внесу!!!
Виталий - спасибо большое взял в работу!
тоже все ок работает
функцию изучу: