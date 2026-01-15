Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2644
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эти объёмы только на бирже, на форекс только "тиковые"
Спасибо. К кому подсоединить хотя бы демо, чтоб эта гистограмма заработала?
Спасибо большое за подсказку
Поставил перед циклом for дополнительный код и компилятор код принял. То есть, как я понял ,тем самым цикл for переместился на локальный уровень. Не понял только об особенностях оформления цикла for на глобальном уровне, то есть, когда, как я понял основной код внутри функции OnTick() начинается именно с этого цикла. Что нужно оформлять этот цикл другими скобками, не фигурными? Или в чем особенность оформления данного цикла в случае если он находится на глобальном уровне?
Цикл for не может быть на глобальном уровне, отсюда ошибка. Только внутри какой-нибудь функции.
Строка
#include <ТПсл.mqh>
замещается препроцессором на содержимое из файла. Где эта строчка встретится, туда файл и вставится. Потом начинается компиляция. Фигурные скобки должны быть согласованы (с учетом вставленного файла).
Доброго времени суток! Ситуация такая... Решил сделать несколько обычных линий разноцветными, и добавить разноцветные свечи... все бы хорошо !только вот, когда я пытаюсь скрыть эти линии, остальные буферы начинают жить своей непонятной жизнью! Без разноцветных все работает как надо, все скрывается и все отображается!Как это работает? что не так? Для примера сделал канал разноцветный и скрыть/показать линии.
Буду очень благодарен за помощь!
Цикл for не может быть на глобальном уровне, отсюда ошибка. Только внутри какой-нибудь функции.
Строка
замещается препроцессором на содержимое из файла. Где эта строчка встретится, туда файл и вставится. Потом начинается компиляция. Фигурные скобки должны быть согласованы (с учетом вставленного файла).
Cпасибо большое за ценную информацию
Спасибо. К кому подсоединить хотя бы демо, чтоб эта гистограмма заработала?
Я могу инвест скинуть
по сути - надо экстренно вводить проф.тестирование для допуска во фриланс
Есть проблема что сервис блокирует исполнителей за любой чих, что создает проблемы для мотивации чтоб вкладываться в изучение.
Например сейчас заблокировали возможность брать работы после того, как после закрытия заказа, отказался бесплатно добавлять новую логику скандальному заказчику. Предполагаю что он обратился в сервис и оболгал меня, точнее не знаю тк на созданную по этому поводу заявку пока не ответили.
Тут вопрос мотивации, тк MQL это, хоть и С-подобный, но очень узкопрофильный язык.
Во-первых на работах, обычно, не увольняют при первой-же спорной ситуации, в которой еще и не виноват.
Во-вторых, когда потеря возможности работы на каком-то сервисе/работе, если это более популярный язык, это всего-лишь неудобства, то тут это уже проблема тк вакансии на MQL это экзотика.
Например сейчас заблокировали возможность брать работы после того, как после закрытия заказа, отказался бесплатно добавлять новую логику скандальному заказчику. Предполагаю что он обратился в сервис и оболгал меня, точнее не знаю тк на созданную по этому поводу заявку пока не ответили.
Вы же ему предлагали сделать оплату.
Точно до буквы, что Вы ему написали по оплате в обсуждении заказа?
Подскажите, пожалуйста, почему валидатор ругается
Мой прошлый индикатор с первого раза прошёл проверку, я на его шаблоне сдела другой (инит тот же).
Вы же ему предлагали сделать оплату.
Точно до буквы, что Вы ему написали по оплате в обсуждении заказа?
Эта ситуация возникла после закрытия заказа. По оплате в обсуждении заказа я ему ничего не писал, это обсуждалось в режиме видеозвонка и голосовой связи.