честно говоря не знаю где их смотреть
советники программирую но многими нюансами не владею
В тестере смотрите вкладку Журнал. Правая кнопка мыши и открывайте.
и так постоянно
при компиляции ошибок нет
если бы были ошибки то и прогон с визуализацией не прошел бы
я конечно нашел функцию из за которой это происходит, написал ее по другому теперь не зависает
но все равно интересно почему прогон без визуализации советник залипает а с ней нет
и в журнале ничего не нашел
всем спасибо за ответ
Или это подсматривание в историю?
Достоверно ли будут результаты, если рассчитывать входы, исходя из показаний этих переменных?
Подскажите, пожалуйста, можно ли пользоваться вот этим при тестировании в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"
Это переменная tick1 типа MqlTick
Дальше должно быть заполнение этой структуры функцией SymbolInfoTick()
Посмотрите документацию по этой функции и сами поймёте видно ли что-то дальше текущего бара…
Мне результаты не нравятся. Знаете, раньше можно было ломать МТ4 и МТ5, чтобы они показывали грааль.
Но с МТ4 понятно, устаревший и всё такое. С МТ5 тоже, если речь идёт о тестировании на ценах открытия, всё-таки не тики и всё такое.
Но у меня граалит именно при тестировании на реальных тиках и при использовании этих функций (Да, с использованием SymbolInfoTick() )
Когда безбожно граалит - это означает одно: косяк, поскольку таких уже штук 10 находил дыр у терминала.
А тут 25 год и такие дыры. Кодом советника можно вспороть терминал. Иначе как это назвать.
Может быть дыра тут:
То есть, позиции открываются одновременно при тестировании, или моделируется какая-то задержка? (которая может(?) слить)
Я ставил моделирование задержки
И всё равно линия баланса летит вверх.
Причём при тестировании на всех терминалах МТ5 (Альфа-форекс реального счета, ICМаркет реального счёта, и Альпари реального счета).
Походу что-то в этой части не просчитали, если в будущее он не заглядывает
