честно говоря не знаю где их смотреть

советники программирую но многими нюансами не владею 

В тестере смотрите вкладку Журнал. Правая кнопка мыши и открывайте.

 
fvdtrejder #:
и так постоянно
Я бы убедился, что не выдаёт ошибки при компиляции...
 

при компиляции ошибок нет

если бы были ошибки то и прогон с визуализацией не прошел бы

 

я конечно нашел функцию из за которой это происходит, написал ее по другому теперь не зависает

но все равно интересно почему прогон без визуализации советник залипает а с ней нет

и в журнале ничего не нашел

всем спасибо за ответ

 
Если нашли функцию, то ещё немного усилий, и Вы найдёте проблемное место в функции. И узнаете ответ. Потом расскажите нам)
 
Подскажите, пожалуйста, можно ли пользоваться вот этим при тестировании в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"

MqlTick tick1;

    double ask = tick1.ask ;
    double bid = tick1.bid ;
    

Или это подсматривание в историю? 

Достоверно ли будут результаты, если рассчитывать входы, исходя из показаний этих переменных?
 
Это переменная tick1 типа MqlTick

Дальше должно быть заполнение этой структуры функцией SymbolInfoTick() 

Посмотрите документацию по этой функции и сами поймёте видно ли что-то дальше текущего бара…

 
Alexey Viktorov #:

Это переменная tick1 типа MqlTick

Дальше должно быть заполнение этой структуры функцией SymbolInfoTick() 

Посмотрите документацию по этой функции и сами поймёте видно ли что-то дальше текущего бара…

Мне результаты не нравятся. Знаете, раньше можно было ломать МТ4 и МТ5, чтобы они показывали грааль. 

Но с МТ4 понятно, устаревший и всё такое. С МТ5 тоже, если речь идёт о тестировании на ценах открытия, всё-таки не тики и всё такое. 

Но у меня граалит именно при тестировании на реальных тиках и при использовании этих функций (Да, с использованием SymbolInfoTick() )

Когда безбожно граалит - это означает одно: косяк, поскольку таких уже штук 10 находил дыр у терминала. 

А тут 25 год и такие дыры. Кодом советника можно вспороть терминал. Иначе как это назвать. 


Может быть дыра тут:

trade.PositionOpen(Pair1, type1, volume1, price1, 0, 0, "");
trade.PositionOpen(Pair2, type2, volume2, price2, 0, 0, "");
trade.PositionOpen(Pair3, type3, volume3, price3, 0, 0, "");

То есть, позиции открываются одновременно при тестировании, или моделируется какая-то задержка? (которая может(?) слить)

Я ставил моделирование задержки


И всё равно линия баланса летит вверх.

Причём при тестировании на всех терминалах МТ5 (Альфа-форекс реального счета, ICМаркет реального счёта, и Альпари реального счета). 


Походу что-то в этой части не просчитали, если в будущее он не заглядывает

 
Только сейчас понял, что тебе нравится " Гарри Поттер", или как там его?

 
Galim_V #:

Только сейчас понял, что тебе нравится " Гарри Поттер", или как там его?

Я из лагеря Властелина Колец

