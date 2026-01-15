Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2634
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
может он кем-то открыт..
если скриншот от ChartScreenshot (судя по png), есть смысл просто подождать, пока терминал от него отцепится
Сколько ждать?
Вот как сохраняет файл
Вот как сохраняет файл
Вот функция, которую я использую для скриншотов. Функция не завершается сразу, а дожидается создания скриншота.
Работает всегда идеально. Если она у вас не будет работать, значит проблема не в функции ChartScreenShot(), а в чём то другом.
Вот функция, которую я использую для скриншотов. Функция не завершается сразу, а дожидается создания скриншота.
Работает всегда идеально. Если она у вас не будет работать, значит проблема не в функции ChartScreenShot(), а в чём то другом.
Совсем не создаёт скриншоты, проверял в индикаторе.
Судя по коду, функция для работы в советнике, мне нужно для работы в индикаторе. Появился сигнал = создать скрин.
--
График имеет вид
--
ChartScreenShot сохраняет с 10 раз всего пару раз правильно, в остальных случаях - чистый график
Добрый день!
Не могли бы вы посоветовать скрипт, который мог бы нарисовать на графике линию цены StopOut при нескольких открытых позициях на одной валютной паре?
Счет с хеджированием.
С уважением, Александр
Совсем не создаёт скриншоты, проверял в индикаторе.
Судя по коду, функция для работы в советнике, мне нужно для работы в индикаторе. Появился сигнал = создать скрин.
--
График имеет вид
--
ChartScreenShot сохраняет с 10 раз всего пару раз правильно, в остальных случаях - чистый график
Убери
поставь на таймер
Убери
поставь на таймер
После долгих тестов выяснилось, что в индикаторе на мт5 целая история с сохранением рисунка
Простейший код для тестов
Печать
--
Пока цикл не пойдёт до конца, файл в папке создан не будет!
НО, после прохождения цикла файл создаётся сразу, но с чистым графиком - без индикаторов и объектов.
Если цикл убрать - файл создаётся правильный, но с задержкой, и прочитать его невозможно - он ещё пустой = нужна пауза.
Именно в паузе для индикатора есть проблема.
После долгих тестов выяснилось, что в индикаторе на мт5 целая история с сохранением рисунка
Простейший код для тестов
Печать
--
Пока цикл не пойдёт до конца, файл в папке создан не будет!
НО, после прохождения цикла файл создаётся сразу, но с чистым графиком - без индикаторов и объектов.
Если цикл убрать - файл создаётся правильный, но с задержкой, и прочитать его невозможно - он ещё пустой = нужна пауза.
Именно в паузе для индикатора есть проблема.
Я же сказал,- пауза в индикаторе - таймер. Код, конечно придется переписать.
Я же сказал,- пауза в индикаторе - таймер. Код, конечно придется переписать.
Как это реализовать, чтобы после сигнала сохранения изображения, через 3-5 секунд начать читать файл?
--
P.S. Сейчас без паузы изображение не успевает создаться и начинается чтение, при таком раскладе файл создаётся с нулевым размером (пустой)
через 3-5 секунд начать читать файл?
datetime timeToRead=0;
void DoScreenshot() {
....
timeToRead=TimeLocal()+Nseconds;
}
void OnTimer() {
if (timeToRead!=0 && TimeLocal()<timeToRead) {
if (ReadFuxingFile()) {
timeToRead=0;
}
}
}