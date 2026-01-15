Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2518

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov #:

вы там парами что-ли ходите ? буквально вчера в другой ветке и другому товарищу отвечал:

1. используй iBarShift .. 

в вашем коде переменная corr явным образом источник ошибок и глюков. Я понимаю, что вы пытались что-то ускорить - но только ни к чему это. 

2. PS/ ещё неплохо добавить пересчёт по таймеру. (по сигналам "тик на втором инструменте, бар на втором инструменте")

3. PPS/ сложение/вычитание физ.величин допустимо только если одинаковы единицы измерения. Иначе вы таких граалей наоткрываете, что два года разбирать..

ок! СПС.

С Новым годом!!! )

П,С. Я там парами не хожу... если только с валютами.... )

1. используй iBarShift .:   Забабахаю....

2. не знаю как пока...


3. PPS/ сложение/вычитание физ.величин допустимо только если одинаковы единицы измерения. Иначе вы таких граалей наоткрываете, что два года разбирать.. - решено (тут нет в коде) через разности их МА медленной и быстрой вот на удачу - нашел подход реализация через разность МА 1 и МА 2 каждого символа спреда

П.С. типа этого подход воплощаю....

Торговля спредами в Meta Trader-е - Попробуйте создать скрипт синтетического графика спреда между двумя товарами.
Торговля спредами в Meta Trader-е - Попробуйте создать скрипт синтетического графика спреда между двумя товарами.
  • 2012.12.12
  • СанСаныч Фоменко
  • www.mql5.com
Во вторых на полноценном графике в отличии от индикатора можно свечные разворотные модели наблюдать. Смысл свечных моделей на спредах ничуть не хуже чем на обычных графиках. отображающий в индикаторном окне свечной график спреда
 
Sergei Gurov #:

Все отлично работает, спасибо! Другой вопрос, а как теперь отличить объекты? Ну условно мне нужно создать OBJ_ELLIOT3 и OBJ_TRIANGLE. У них одинаковое число точек(3). Как их различать при построении? 

Для каждого объекта своя кнопка и свое имя
 
Roman Shiredchenko #:

3. PPS/ сложение/вычитание физ.величин допустимо только если одинаковы единицы измерения. Иначе вы таких граалей наоткрываете, что два года разбирать.. - решено (тут нет в коде) через разности их МА медленной и быстрой вот на удачу - нашел подход реализация через разность МА 1 и МА 2 каждого символа спреда

П.С. типа этого подход воплощаю....

Школьная физика: нельзя складывать километры с литрами. результат будет печален

CADCHF, MA(CADCHF) измеряются в CHF .. USDCAD, MA(USDCAD) измеряются в CAD

 
Tretyakov Rostyslav #:
Для каждого объекта своя кнопка и свое имя

Спасибо!

 
Maxim Kuznetsov #:

Школьная физика: нельзя складывать километры с литрами. результат будет печален

CADCHF, MA(CADCHF) измеряются в CHF .. USDCAD, MA(USDCAD) измеряются в CAD

это я знаю. Спс. С пипсодолларом знаком... )

конечно - приведение к единой системе координат - это главное!!!

в конечном (промежуточном) итоге код типа этого:

Если возможно, то по спреду серебро-золото (1:2 или 2:3), тф=м30, периоды 18 и 6.

По валютным инструментам - спред, который я описал выше (стр. 215) EURUSD-EURGBP=2^3, ТФ=М15, периоды 21 и 8

--------------------

Вход - на след. свече после начала схождения, т.е. :

if (  MathAbs(MA1(1)- MA2(1)) <= MathAbs(MA1(2)- MA2(2))  ) { //входим

Закрытие - в точке пересечения линий. Либо (если возможно) при достижении линией индикатора спреда нижней границы канала.


П.С. Там еще и из за приведения к общей системе координат взяли МА1 - МА 2 (первого символа) и Ма 1 - МА 2 (второго символа) и эти значения рисуются (разности)  на каждом баре кривыми....

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
  • www.mql5.com
Некоторые технические индикаторы имеют несколько отрисовываемых на графике буферов. Нумерация индикаторных буферов начинается с 0. При копировании...
 
Уважаемые программисты, подскажите пожалуйста, как можно реализовать функцию двойного нажатия. Ну т.е. Я нажимаю на кнопку один раз и Print выводит цифру 1. Нажимаю на кнопку два раза и Print выводит цифру
 
Roman Shiredchenko #:

Коллеги- всех с праздниками и с Новым годом! Успешных кодов и с первого раза!!!

Я уже в прошлый раз этот вопрос задавал тут - потом в терминале все линии спреда (она там одна) в индикаторе спреда на графике стало рисоваться...

прошло время - может квартал и вот опять не рисуется... помогите с оптимальным кодом...

в общем тут отображаю кривую как разность цен символов - первый - на график которого брошен индикатор и второй - который вычитается (котировка которого вычитается) из цены первого символа спреда - всего два символа спреда:


опять  перестал отображаться - ранее отображался... история по символам загружена.... может надо принудительно написать в коде загрузку истории???

чтобы на новых спредах кривая сразу рисовалась...

во вложении код.

спасибо за помощь.

вот к примеру загружаю на новый спред - не отображается...


на старом ранее загруженном тоже перестала отображаться.... я к тому что может что нибудь в код надо добавить чтобы линия (кривая) спреда сразу отображалась?

П.С. Вспомнил фишку прошлую на терминале от байбит - рисует - на демо от МQ - нет...


Попробуйте вставить такие строки

  if(Bars(Symbol2,PERIOD_CURRENT)==0)
    return 0;

Тогда индикатор будет ждать загрузки данных по второму символу. И цикл надо организовать до меньшего количества баров из двух символов.

 
Roman Shiredchenko #:

Я уже в прошлый раз этот вопрос задавал тут - потом в терминале все линии спреда (она там одна) в индикаторе спреда на графике стало рисоваться...

Вот так работает.

Файлы:
spreads.mq5  9 kb
 
Alexey Viktorov #:

Попробуйте вставить такие строки

Тогда индикатор будет ждать загрузки данных по второму символу. И цикл надо организовать до меньшего количества баров из двух символов.

ок спс понял
 
Aleksandr Slavskii #:

Вот так работает.

О! Спс б. Взял в работу.  И правки и добавление до 3-х символов итд...
1...251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525...2693
Новый комментарий