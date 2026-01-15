Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2518
вы там парами что-ли ходите ? буквально вчера в другой ветке и другому товарищу отвечал:
1. используй iBarShift ..
в вашем коде переменная corr явным образом источник ошибок и глюков. Я понимаю, что вы пытались что-то ускорить - но только ни к чему это.
2. PS/ ещё неплохо добавить пересчёт по таймеру. (по сигналам "тик на втором инструменте, бар на втором инструменте")
3. PPS/ сложение/вычитание физ.величин допустимо только если одинаковы единицы измерения. Иначе вы таких граалей наоткрываете, что два года разбирать..
ок! СПС.
С Новым годом!!! )
П,С. Я там парами не хожу... если только с валютами.... )
1. используй iBarShift .: Забабахаю....2. не знаю как пока...
3. PPS/ сложение/вычитание физ.величин допустимо только если одинаковы единицы измерения. Иначе вы таких граалей наоткрываете, что два года разбирать.. - решено (тут нет в коде) через разности их МА медленной и быстрой вот на удачу - нашел подход реализация через разность МА 1 и МА 2 каждого символа спреда
П.С. типа этого подход воплощаю....
Все отлично работает, спасибо! Другой вопрос, а как теперь отличить объекты? Ну условно мне нужно создать OBJ_ELLIOT3 и OBJ_TRIANGLE. У них одинаковое число точек(3). Как их различать при построении?
Школьная физика: нельзя складывать километры с литрами. результат будет печален
CADCHF, MA(CADCHF) измеряются в CHF .. USDCAD, MA(USDCAD) измеряются в CAD
Для каждого объекта своя кнопка и свое имя
Спасибо!
это я знаю. Спс. С пипсодолларом знаком... )
конечно - приведение к единой системе координат - это главное!!!
в конечном (промежуточном) итоге код типа этого:
Если возможно, то по спреду серебро-золото (1:2 или 2:3), тф=м30, периоды 18 и 6.
По валютным инструментам - спред, который я описал выше (стр. 215) EURUSD-EURGBP=2^3, ТФ=М15, периоды 21 и 8
--------------------
Вход - на след. свече после начала схождения, т.е. :
Закрытие - в точке пересечения линий. Либо (если возможно) при достижении линией индикатора спреда нижней границы канала.
П.С. Там еще и из за приведения к общей системе координат взяли МА1 - МА 2 (первого символа) и Ма 1 - МА 2 (второго символа) и эти значения рисуются (разности) на каждом баре кривыми....
Коллеги- всех с праздниками и с Новым годом! Успешных кодов и с первого раза!!!
Я уже в прошлый раз этот вопрос задавал тут - потом в терминале все линии спреда (она там одна) в индикаторе спреда на графике стало рисоваться...
прошло время - может квартал и вот опять не рисуется... помогите с оптимальным кодом...
в общем тут отображаю кривую как разность цен символов - первый - на график которого брошен индикатор и второй - который вычитается (котировка которого вычитается) из цены первого символа спреда - всего два символа спреда:
опять перестал отображаться - ранее отображался... история по символам загружена.... может надо принудительно написать в коде загрузку истории???
чтобы на новых спредах кривая сразу рисовалась...
во вложении код.
спасибо за помощь.
вот к примеру загружаю на новый спред - не отображается...
на старом ранее загруженном тоже перестала отображаться.... я к тому что может что нибудь в код надо добавить чтобы линия (кривая) спреда сразу отображалась?
П.С. Вспомнил фишку прошлую на терминале от байбит - рисует - на демо от МQ - нет...
Попробуйте вставить такие строки
Тогда индикатор будет ждать загрузки данных по второму символу. И цикл надо организовать до меньшего количества баров из двух символов.
Вот так работает.
Попробуйте вставить такие строки
Тогда индикатор будет ждать загрузки данных по второму символу. И цикл надо организовать до меньшего количества баров из двух символов.
Вот так работает.