Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2521
int OnCalculateOne(....) { /* от первого зигзага */ }
int OnCalculateTwo(....) { /* от второго зигзага */ }
// обработчик события :
int OnCalculate (...) {
OnCalculateOne(...); // посчитали первый
OnCalculateTwo(...); // посчитали второй
}
Сегодня попробую.
В строке 24, что нужно поставить ???
В OnCalculate - только вызов функций.
Здравствуйте! Подскажите, есть ли в MQL5 функция Trailing Stop, похожая на класс Ctrade?
Или самому надо писать.
Раз.
Два.
Если во втором преобразовано в double, то почему в первом в int
Вы сами понимаете, что пишите?
это я так просто проверял. Там в первом случае целое число....
Если дабл делать в первом случае там нули после единицы мешают чтению и пониманию быстрому и сразу, типа 1.00000. Нули лишние. int - хватает
с явным и неявным преобразованием типов знаком - спасибо.
Спасибо !
Конечно, информации для изучения много.
Но я буду стараться.
Коллеги - код был написан не мной и давно.
Его задача и он ее выполняет это привести к единому виду и в единую систему координат размеры позиций двух символов спреда для их баланса по сути уравновешивания исходя из значений тиквалуе и тиксайз каждого символа спреда.
Можете пожалуйста мне разъяснить можно подробнее и по- проще если не сложно - что выполняет этот цикл фор?
спс. Индикатор весь во вложении. Полезен для использования.
отдает рекомендованный размер входа по каждому символу (доли объема на вход)- нижний индикатор слева вверху
я примерно знаю - хотел доуточнить... и что означает тут в контексте расчета параметр дельта?
В OnCalculate - только вызов функций.
Здравствуйте. Вроде сделал как надо. "Вылезло" куча ошибок. Вы извините, я mql5 только начинаю программировать. Файл с индюком я прикрепил ниже. Спасибо Вам, за помощь.