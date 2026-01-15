Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2515

ради двух строчек кода на мт5 :)

Ну не скажи - это на перспективу. Много где может пригодится впоследствии.

 
В журнале ошибку пишет 2024.12.31 22:07:38.819 2024.12.30 00:00:00   failed sell limit 0.01 EURUSD at 1.15000 [Market closed]

 
Market closed

  Market closed

 
Алп торгуют еще 
 
Алп торгуют еще 

Огромное преимущество платформ Метатрейдер в том, что они полностью описывают происходящее

2024.12.31 22:07:38.819 2024.12.30 00:00:00   failed sell limit 0.01 EURUSD at 1.15000 [Market closed]

Вот попробуйте вручную установить ордер, или открыть позицию в 00:00:00

Получится? Нет конечно, в это время ролловер и Market closed.

 
Нашел тут на форуме с такой же проблемой, отредактировал файл в окне "тестируемый символ" и о боги, все заработало. Ордер выставлен, советник начал торговать. Спасибо всем за помощь. С Наступающим/наступившим !!!!!

 

Всем привет!

Поздравляю с Новым годом!

Пусть этот год принесёт вам радость, вдохновение и новые возможности.

Пусть каждый день будет наполнен теплом, улыбками и приятными моментами.

Желаю, чтобы все ваши мечты и идеи, нашли путь к воплощению.


Спасибо всём кто мне помог разобратся с "iATR" и "my_ATR_HL", показали пример как это должно работать.

Хочу поделится результатом и что из этого всего вышло.

Входные параметры

Принт

 

Подскажите, пожалуйста, как заполнить недостающие бары нулевыми значениями?

Пытаюсь в подвале вывести график индекс USD, но бары начинаются с трех часов, поэтому возникает сдвиг.

Помогите кто знает, пожалуйста.

 
индекс бара брать не подряд, а через iBarShift и соотв.времени

к примеру - выводим цену золота:

// выводим в индикаторный буфер цену золота (которое не круглосуточно и смещение баров не совпадают)

int shiftGold=iBarShift(GOLD,_Period,time[pos]);   // бар на золоте с тем-же временем что и нужный

if (shiftGold<0) bufferGold[pos]=EMPTY_VALUE;     // нету там такого бара - оставляем пустоту

else {

  double priceGold=iClose(GOLD,_Period,shiftGold); // получаем и сохраняем цену

  bufferGold[pos]=priceGold;

}

 
Спасибо, попробую.
