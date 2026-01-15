Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2515
ради двух строчек кода на мт5 :)
Ну не скажи - это на перспективу. Много где может пригодится впоследствии.
и в OnInit()
две строки
Алп торгуют еще
Огромное преимущество платформ Метатрейдер в том, что они полностью описывают происходящее
2024.12.31 22:07:38.819 2024.12.30 00:00:00 failed sell limit 0.01 EURUSD at 1.15000 [Market closed]
Вот попробуйте вручную установить ордер, или открыть позицию в 00:00:00
Получится? Нет конечно, в это время ролловер и Market closed.
Нашел тут на форуме с такой же проблемой, отредактировал файл в окне "тестируемый символ" и о боги, все заработало. Ордер выставлен, советник начал торговать. Спасибо всем за помощь. С Наступающим/наступившим !!!!!
Всем привет!
Поздравляю с Новым годом!
Пусть этот год принесёт вам радость, вдохновение и новые возможности.
Пусть каждый день будет наполнен теплом, улыбками и приятными моментами.
Желаю, чтобы все ваши мечты и идеи, нашли путь к воплощению.
Спасибо всём кто мне помог разобратся с "iATR" и "my_ATR_HL", показали пример как это должно работать.
Хочу поделится результатом и что из этого всего вышло.
Подскажите, пожалуйста, как заполнить недостающие бары нулевыми значениями?
Пытаюсь в подвале вывести график индекс USD, но бары начинаются с трех часов, поэтому возникает сдвиг.
Помогите кто знает, пожалуйста.
индекс бара брать не подряд, а через iBarShift и соотв.времени
к примеру - выводим цену золота:
// выводим в индикаторный буфер цену золота (которое не круглосуточно и смещение баров не совпадают)
int shiftGold=iBarShift(GOLD,_Period,time[pos]); // бар на золоте с тем-же временем что и нужный
if (shiftGold<0) bufferGold[pos]=EMPTY_VALUE; // нету там такого бара - оставляем пустоту
else {
double priceGold=iClose(GOLD,_Period,shiftGold); // получаем и сохраняем цену
bufferGold[pos]=priceGold;
}
