Скорее всего мы использовали разные зиг-заги.
Я использовал стандартный из папки "Examples"
Взял индикатор из стандартный из папки "Examples". Ошибок нет.
Вот не пойму, что у меня с буфером отрисовки. Указал вроде всё правильно
PlotIndexSetDouble(3,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
коллеги - понимаю тут не сложно просто пока еще не смотрел....
как в индикатор можно добавить условие по времени, чтобы например показывал данные с например начала этого года а те которые были ранее данные - чтобы не показывал... или даже и не считал....
или вообще типа в интервале например за 2023 год чтобы только отображал информацию....
эти условия работы по времени надо и для индика и для МТ 4 и для МТ 5 надо...
посмотрел - здесь кое-что есть... просто может кое-что еще есть исходя для оптимизации кода...
вот с 2012 г для МТ 5 нашел...
спс
Как вариант
задумка автора, судя по коду и комментариям :
ОБЯЗАТЕЛЬНО рисовать трендовые линии заданным цветом:
и что-то там писать в описаниях. Валюта_направление_объём. То есть на EURUSD делаешь трендовую линию цветом Blue (синим, не промахнись) и в description линии EURUSD+0.2 или EURUSD-0.1 . Для покупок и продаж соотв.
индикатор будет считать что это время вход-выход и от них высчитывать эквити.
---
точнее не подскажу, чтобы точнее - надо ставить 4-ку, заниматься портированием и отладкой :-)
код очень старый и не факт что работает (а тем более корректно) даже в новых билдах 4-ки
да. Еще раз сенкую после того как нарисовал наклонку на валютах что то пошло рисоваться.... )
ниж инди фунт доллар и евродоллар
в общем в таком формате что то кажет буду пробовать и смотреть....
О! Спс. Воспользуюсь!
Можно и так: получить нужный бар по времени, и от этого бара и рисовать индикатор, ну или до этого бара - зависит от направления цикла индикатора.
Спасибо, Артем. Буду делать на выходных этих
Добрый день! Сделал индикатор - панель. Сам индикатор работает идеально. Но если на график поместить еще один индикатор или эксперт, в котором также имеется панель, то терминал начинает тормозить. Причину я нашел - функция OnChartEvent (события идут одновременно на все панели). Подскажите как можно решить эту проблему?
Только фильтровать, типа "это моё - это чужое"