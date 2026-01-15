Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2520
нет там 5 знаков после запятой. так не будет работать.
Спс всем разобрался!
Вас же процитировали и указали на ошибку
?
Вас же процитировали и указали на ошибку
?
Ещё у вас придурь с Alert.
Нельзя полагаться на его приведение и форматирование.
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Alert или Print с БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНИМ АРГУМЕНТОМ - строкой.
Для форматирования данных в строку есть StringFormat(); всё прочее вводит в заблуждение и от лукавого
Если во втором преобразовано в double, то почему в первом в int
Вы сами понимаете, что пишите?
Я не понял суть вопроса
Может вы просто объявляете две переменные с одинаковым названием в одной области видимости или пытаетесь дать название переменной зарезервированным именем?
Alexandr Sokolov #: здравствуйте. Дело в том, что я хочу два индикатора zig-zag вложить в один индикатор (данную проблему я обсуждал выше в этой ветке). Мне подсказали мои возможные ошибки. Сейчас у меня такая ситуация сложилась, всё что функции "int OnCalculate", у меня всё в порядке. Однако, у меня получилось две функции "int OnCalculate", раздельно они все работают отлично (то есть я одну функцию ставлю в комментарии), а если две эти функции включены в месте, то выдаётся ошибка, что функция уже определена. Вот поэтому мне чем то заменить зарезервированные слова.
Сделайте все в одном OnCalculate и для каждого zig-zag свои переменные
Переменные тогда будут повторяться, при этом выдаётся куча ошибок.
const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
......................
и на всё это программа пугается "матом"
Alexandr Sokolov #: здравствуйте. Дело в том, что я хочу два индикатора zig-zag вложить в один индикатор (данную проблему я обсуждал выше в этой ветке). Мне подсказали мои возможные ошибки. Сейчас у меня такая ситуация сложилась, всё что функции "int OnCalculate", у меня всё в порядке. Однако, у меня получилось две функции "int OnCalculate", раздельно они все работают отлично (то есть я одну функцию ставлю в комментарии), а если две эти функции включены в месте, то выдаётся ошибка, что функция уже определена. Вот поэтому мне чем то заменить зарезервированные слова.
int OnCalculateOne(....) { /* от первого зигзага */ }
int OnCalculateTwo(....) { /* от второго зигзага */ }
// обработчик события :
int OnCalculate (...) {
OnCalculateOne(...); // посчитали первый
OnCalculateTwo(...); // посчитали второй
}