Roman Shiredchenko #:

нет там 5 знаков после запятой. так не будет работать.

Спс всем разобрался!

Вас же процитировали и указали на ошибку

?


 
Vitaly Muzichenko #:

Вас же процитировали и указали на ошибку

?


не работает с инт

там была не ошибка - опечатка. double там


Там инт в валуе. А почему то и с _Digits нули а с 5 не нули 


  Alert("EURUSD TICKVALUE", (int)MarketInfo("EURUSD",MODE_TICKVALUE), " EURUSD TICKSIZE ",DoubleToString(MarketInfo("EURUSD",MODE_TICKSIZE),_Digits));


с 5  работает - всем спасибо - разобрался

Alert("EURUSD TICKVALUE", (int)MarketInfo("EURUSD",MODE_TICKVALUE), " EURUSD TICKSIZE ",DoubleToString(MarketInfo("EURUSD",MODE_TICKSIZE),5));
 
Roman Shiredchenko #:

не работает с инт

там была не ошибка - опечатка. double там


Там инт в валуе. А почему то и с _Digits нули а с 5 не нули



с 5  работает - всем спасибо - разобрался

Ещё у вас придурь с Alert.

Нельзя полагаться на его приведение и форматирование.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Alert или Print с БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНИМ АРГУМЕНТОМ - строкой.

Для форматирования данных в строку есть StringFormat(); всё прочее вводит в заблуждение и от лукавого

 
Roman Shiredchenko #:

не работает с инт

там была не ошибка - опечатка. double там

Там инт в валуе. А почему то и с _Digits нули а с 5 не нули

с 5  работает - всем спасибо - разобрался

Если во втором преобразовано в double, то почему в первом в int


Вы сами понимаете, что пишите?

 
Vitaly Muzichenko #:

Если во втором преобразовано в double, то почему в первом в int


Вы сами понимаете, что пишите?

да
 
Maxim Kuznetsov #:

Ещё у вас придурь с Alert.

Нельзя полагаться на его приведение и форматирование.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Alert или Print с БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНИМ АРГУМЕНТОМ - строкой.

Для форматирования данных в строку есть StringFormat(); всё прочее вводит в заблуждение и от лукавого

спс
 
Alexandr Sokolov #:

Я не понял суть вопроса

Может вы просто объявляете две переменные с одинаковым названием в одной области видимости или пытаетесь дать название переменной зарезервированным именем?

Alexandr Sokolov #: здравствуйте. Дело в том, что я хочу два индикатора zig-zag вложить в один индикатор (данную проблему я обсуждал выше в этой ветке). Мне подсказали мои возможные ошибки. Сейчас у меня такая ситуация сложилась, всё что функции "int OnCalculate", у меня всё в порядке. Однако, у меня получилось две функции "int OnCalculate", раздельно они все работают отлично (то есть я одну функцию ставлю в комментарии), а если две эти функции включены в месте, то выдаётся ошибка, что функция уже определена. Вот поэтому мне чем то заменить зарезервированные слова. 
Игорь #:
Alexandr Sokolov #: здравствуйте. Дело в том, что я хочу два индикатора zig-zag вложить в один индикатор (данную проблему я обсуждал выше в этой ветке). Мне подсказали мои возможные ошибки. Сейчас у меня такая ситуация сложилась, всё что функции "int OnCalculate", у меня всё в порядке. Однако, у меня получилось две функции "int OnCalculate", раздельно они все работают отлично (то есть я одну функцию ставлю в комментарии), а если две эти функции включены в месте, то выдаётся ошибка, что функция уже определена. Вот поэтому мне чем то заменить зарезервированные слова. 
Сделайте все в одном OnCalculate и для каждого zig-zag свои переменные
 
Tretyakov Rostyslav #:
Сделайте все в одном OnCalculate и для каждого zig-zag свои переменные

Переменные тогда будут повторяться, при этом выдаётся куча ошибок.

const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
......................

и на всё это программа пугается "матом"

 
Игорь #:
Alexandr Sokolov #: здравствуйте. Дело в том, что я хочу два индикатора zig-zag вложить в один индикатор (данную проблему я обсуждал выше в этой ветке). Мне подсказали мои возможные ошибки. Сейчас у меня такая ситуация сложилась, всё что функции "int OnCalculate", у меня всё в порядке. Однако, у меня получилось две функции "int OnCalculate", раздельно они все работают отлично (то есть я одну функцию ставлю в комментарии), а если две эти функции включены в месте, то выдаётся ошибка, что функция уже определена. Вот поэтому мне чем то заменить зарезервированные слова. 

int OnCalculateOne(....) { /* от первого зигзага */ }
int OnCalculateTwo(....) { /* от второго зигзага */ }
// обработчик события :
int OnCalculate (...) {
    OnCalculateOne(...); // посчитали первый
    OnCalculateTwo(...); // посчитали второй
}

