Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2511
это у вас средняя величина high-low (средний размер свечи)
вообще тут полезна была-бы местная wiki (справочник по тех.индикаторам, но его нет), иные ссылки ведут к конкурентам или в https://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range .. впрочем у конкурентов детальнее :-)
iATR != avg (high-low)
Как это нет? А это что?
в пику этому https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/iatr
разночтение между хелпом и сайтом наличествует
Это разница между хелпом по MT5 и справкой по MQL5.
Попробовать сравнивать в процентном соотношении.
только откидывать ничего не надо.
А надо - провести стат.исследование на уровне лабораторки по теор.вер, построить гистограммы, взять типичное значение и от него ориентироваться.
Довольно просто, благо что вы почти всё уже проделали: есть показания iATR на предыдущем баре (те которые уже точно не увеличаться), и можно отдельно посчитать типичное или среднее (или сразу всё распределение) high-low для конкретного момента (времени суток, дня недели) за предыдущие наблюдения. Остаётся вывести зависимость между ATR и high-low по заданному времени. Можно в табличном виде и интерполировать.
Получаете статистический прогноз и некие пределы, если цена выходит за них на объективно посчитанные отклонения - значит происходит что-то необычное. Если отрезок времени прошёл (бар закрылся), а цена глубоко внутри пределов - значит тоже необычное, но флет.
отгадайте которую из них получает программист нажав F1 на iATR
при этом они не связаны между собой и ни по каким ссылкам не перейти от iATR к Average True Range
собственно отчасти потому и последние 2 страницы обсуждений и для кого-то новые открытия :-) Зато новый логотип
а обращения к функции zig() вообще нет нигде.
Сверил два кода, двух zig(), всё идентично.
То что вы педложили, для меня пока ещё непонятно )
Нехватает знаний, но я над этим работаю.
Сверил два кода, двух zig(), всё идентично.
Вы не внимательно читаете.
Первое: у Вас второй рисующий буфер "HighMapBuffer" вместо "ZigZag_Buffer".
Второе: Ваш zig(...) индикатор не увидит пока Вы не укажите на него.
my_ATR_HL
Требуетя сделать функцию my_ATR_HL.
Условия следующие:
За выбраный период цен, High минус Low. (для простаты будем считать 10 периодов). К примеру ATR_HL: 150, 78, 240, 469, 69, 65, 127, 49, 84, 185
Нужно выстроить их по порядку : 49, 65, 69, 78, 84, 127, 150, 185, 240, 469.
и откинуть из выборки по 20 процентов самых Больших и Наименьших значений. т.е остается : 49, 65, 69, 78, 84, 127, 150, 185, 240, 469.
Дальше эти значения 69, 78, 84, 127, 150, 185. сложить и разделить на количество оставшихся значений "6".
Подскажите, правильный ли ход мысли.
1. Сбор данных в масив mATR[].
2. Путем вычислений больше меньше, все эти данные в другой масив, допустим normATR[]. ()
3. Из normATR[] - получаю данные с [2] по [7].
4. Cложить и разделить на количество оставшихся значений "6"
Или я опять начинаю кастылить )
возможно это я так непонятно поясняю :-)
вот смотри - сам по себе отдельно взятый ATR не значит почти ничего. Как и любой другой.
у ATR есть замечательное свойство - внутри дня он стационарен (пики/впадины примерно в одно и то-же время каждый день), а величина хоть и отстаёт но характеризует рыночную активность.
--
Предположим ты хочешь прогнозировать размер свечи M30. Например чтобы ставить стопы. Или если свеча "слишком длинная", то что-то торгануть.
(дальнейшее можно даже в Excel делать - экспортировать данные и на досуге крутить/вертеть)
Если просто выведешь зависимость ATR->размер_свечи (построишь двумерный график), то это будет пальцем в небо. Даже навскидку - в первую половину дня будет недобор, во вторую перебор.
Можешь попробовать вывести зависимость время_дня->размер_свечи, они есть, но будет тоже нехорошо, там слишком большой разброс.
А если объединить эти подходы - (время_дня,ATR)->размер_свечи то есть 3-х мерный график, поверхность - будет сильно точнее. Но данных мало, не все точки заполненны - нужен интерполятор, функция которая пройдёт по контрольным точкам и заполнит прогалы.
В итоге получится что в любой момент времени, ты можешь опираясь на статистику, довольно точно определить размер (пределы) будущей свечи.
---
PS1/ когда будешь искать зависимости - будешь волей-неволей строить гистограммы (то самое, сортировать) и типичная величина (которая по центру, чаще встречается) будет важнее средне-арифметической.
PS2/ 3-х мерных графиков (ф-ций 2-х переменных) понадобиться минимум 2, чтобы получились пределы - "в 85% случаев свеча не более Zmax" "в 15% свеча менее Zmin" и можно какое-то среднее "в половине случаев свеча около Ztyp"
PS3/ чтобы совсем хорошело, а для старших ТФ обязательно, стоит учитывать наклон SMA (потому-что он неявно влияет на ATR и создаёт "помеху")