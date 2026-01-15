Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2513
решений масса
как вариант:
А если вариантов будет больше, чем два, то как лучше будет делать? Ну например нужно будет использовать волны Эллиота
При делении на _Point, после запятой нет ничего, независимо от инструмента, так что _ Digits там не нужен
Принято.
Спасибо!
Всё отлично работает! Класс ! Вы профессионал !
Я как раз смотрел функции массивов, но немного в обучении завис.
Вы такой код написали, я теперь два дня буду его изучать. )
Мозговой штурм!
Уверень что мне это поможет в освоении MQL5.
А Вам, за вашу отзывчивость и помощь, вернется добром, в двойне! )
Спасибо!
Стаедартный ATR показывает 740 пунктов, а AvTyp 555. Сразу видно чего стоит ожидать.
Даже на валютах можно его попробывать покрутить. Отличный индикатор получился, точнее функция.
А если вариантов будет больше, чем два, то как лучше будет делать? Ну например нужно будет использовать волны Эллиота
С наступающим всех! Можно ли как то имитировать выставление лимитного ордера в тестере ? Нужно погонять советник, а он начинает работать только когда появляется лимитный ордер
Только добавить в код советника установку лимитного ордера.
Есть пример какой ни будь ?
Пример чего?
Кода. Как это сделать