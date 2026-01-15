Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2513

Nikolai Semko #:

решений масса
как вариант:

А если вариантов будет больше, чем два, то как лучше будет делать? Ну например нужно будет использовать волны Эллиота

 
Tretyakov Rostyslav #:

При делении на _Point, после запятой нет ничего, независимо от инструмента, так что _ Digits там не нужен

Принято.

Спасибо!

 
Maxim121285 #:

Всё отлично работает! Класс ! Вы профессионал !

Я как раз смотрел функции массивов, но немного в обучении завис.

Вы такой код написали, я теперь два дня буду его изучать. )

Мозговой штурм! 

Уверень что мне это поможет в освоении MQL5. 

А Вам, за вашу отзывчивость и помощь, вернется добром, в двойне! )

Спасибо!

Стаедартный ATR показывает 740 пунктов, а AvTyp 555. Сразу видно чего стоит ожидать.

Даже на валютах можно его попробывать покрутить. Отличный индикатор получился, точнее функция.

EURUSD

 
Sergei Gurov #:

А если вариантов будет больше, чем два, то как лучше будет делать? Ну например нужно будет использовать волны Эллиота

Вы не в ту тему пишите.

Надо сюда:

 
Sergei Gurov #:

А если вариантов будет больше, чем два, то как лучше будет делать? Ну например нужно будет использовать волны Эллиота

тогда вместо bool статической переменной можно использовать uint переменную, которая при каждом клике увеличивает значение на единицу.  Сепарацию можно делать с помощью операции click_n%n (%- операция "остаток от деления", n -число точек)
 
С наступающим всех! Можно ли как то имитировать выставление лимитного ордера в тестере ? Нужно погонять советник, а он начинает работать только когда появляется лимитный ордер 
 
Aleksei Gureev #:
С наступающим всех! Можно ли как то имитировать выставление лимитного ордера в тестере ? Нужно погонять советник, а он начинает работать только когда появляется лимитный ордер 

Только добавить в код советника установку лимитного ордера.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Только добавить в код советника установку лимитного ордера.

Есть пример какой ни будь ?

 
Aleksei Gureev #:

Есть пример какой ни будь ?

Пример чего?
 
Tretyakov Rostyslav #:
Пример чего?

Кода. Как это сделать

