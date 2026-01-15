Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2522

Новый комментарий
 
Игорь #:

Здравствуйте. Вроде сделал как надо. "Вылезло" куча ошибок. Вы извините, я mql5 только начинаю программировать. Файл с индюком я прикрепил ниже. Спасибо Вам, за помощь.

Tretyakov Rostyslav #:

В  OnCalculate - только вызов функций.

Именно в таком виде как я показал, ничего более.

//+------------------------------------------------------------------+
//| ZigZag calculation                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   OnCalculateOne(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread);
   OnCalculateTwo(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ZigZag calculation One                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculateOne(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int    i=0;
   int    start=0,extreme_counter=0,extreme_search=Extremum;
   int    shift=0,back=0,last_high_pos=0,last_low_pos=0;
   double val=0,res=0;
   double curlow=0,curhigh=0,last_high=0,last_low=0;
//--- initializing
   if(prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(ZigZagBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);
      start=InpDepth;
     }

//--- ZigZag was already calculated before
   if(prev_calculated>0)
     {
      i=rates_total-1;
      //--- searching for the third extremum from the last uncompleted bar
      while(extreme_counter<ExtRecalc && i>rates_total-100)
        {
         res=ZigZagBuffer[i];
         if(res!=0.0)
            extreme_counter++;
         i--;
        }
      i++;
      start=i;

      //--- what type of exremum we search for
      if(LowMapBuffer[i]!=0.0)
        {
         curlow=LowMapBuffer[i];
         extreme_search=Peak;
        }
      else
        {
         curhigh=HighMapBuffer[i];
         extreme_search=Bottom;
        }
      //--- clear indicator values
      for(i=start+1; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
        {
         ZigZagBuffer[i] =0.0;
         LowMapBuffer[i] =0.0;
         HighMapBuffer[i]=0.0;
        }
     }

//--- searching for high and low extremes
   for(shift=start; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      //--- low
      val=low[Lowest(low,InpDepth,shift)];
      if(val==last_low)
         val=0.0;
      else
        {
         last_low=val;
         if((low[shift]-val)>InpDeviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=InpBackstep; back++)
              {
               res=LowMapBuffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res>val))
                  LowMapBuffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(low[shift]==val)
         LowMapBuffer[shift]=val;
      else
         LowMapBuffer[shift]=0.0;
      //--- high
      val=high[Highest(high,InpDepth,shift)];
      if(val==last_high)
         val=0.0;
      else
        {
         last_high=val;
         if((val-high[shift])>InpDeviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=InpBackstep; back++)
              {
               res=HighMapBuffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res<val))
                  HighMapBuffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(high[shift]==val)
         HighMapBuffer[shift]=val;
      else
         HighMapBuffer[shift]=0.0;
     }

//--- set last values
   if(extreme_search==0) // undefined values
     {
      last_low=0.0;
      last_high=0.0;
     }
   else
     {
      last_low=curlow;
      last_high=curhigh;
     }

//--- final selection of extreme points for ZigZag
   for(shift=start; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      res=0.0;
      switch(extreme_search)
        {
         case Extremum:
            if(last_low==0.0 && last_high==0.0)
              {
               if(HighMapBuffer[shift]!=0)
                 {
                  last_high=high[shift];
                  last_high_pos=shift;
                  extreme_search=Bottom;
                  ZigZagBuffer[shift]=last_high;
                  res=1;
                 }
               if(LowMapBuffer[shift]!=0.0)
                 {
                  last_low=low[shift];
                  last_low_pos=shift;
                  extreme_search=Peak;
                  ZigZagBuffer[shift]=last_low;
                  res=1;
                 }
              }
            break;
         case Peak:
            if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]<last_low && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZagBuffer[last_low_pos]=0.0;
               last_low_pos=shift;
               last_low=LowMapBuffer[shift];
               ZigZagBuffer[shift]=last_low;
               res=1;
              }
            if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               last_high=HighMapBuffer[shift];
               last_high_pos=shift;
               ZigZagBuffer[shift]=last_high;
               extreme_search=Bottom;
               res=1;
              }
            break;
         case Bottom:
            if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>last_high && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZagBuffer[last_high_pos]=0.0;
               last_high_pos=shift;
               last_high=HighMapBuffer[shift];
               ZigZagBuffer[shift]=last_high;
              }
            if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               last_low=LowMapBuffer[shift];
               last_low_pos=shift;
               ZigZagBuffer[shift]=last_low;
               extreme_search=Peak;
              }
            break;
         default:
            return(rates_total);
        }
     }

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Аналогично для второго зиг-зага со своими буферами

 
Tretyakov Rostyslav #:

Именно в таком виде как я показал, ничего более.

Аналогично для второго зиг-зага со своими буферами

Всё скопировал в таком виде как Вы показали, ничего более. 

//+------------------------------------------------------------------+
//| ZigZag calculation                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   OnCalculateOne(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread);
   OnCalculateTwo(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ZigZag calculation One                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
 int OnCalculateOne(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int    i=0;
   int    start=0,extreme_counter=0,extreme_search=Extremum;
   int    shift=0,back=0,last_high_pos=0,last_low_pos=0;
   double val=0,res=0;
   double curlow=0,curhigh=0,last_high=0,last_low=0;
//--- initializing
   if(prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(ZigZagBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);
      start=InpDepth;
     }

//--- ZigZag was already calculated before
   if(prev_calculated>0)
     {
      i=rates_total-1;
      //--- searching for the third extremum from the last uncompleted bar
      while(extreme_counter<ExtRecalc && i>rates_total-100)
        {
         res=ZigZagBuffer[i];
         if(res!=0.0)
            extreme_counter++;
         i--;
        }
      i++;
      start=i;

      //--- what type of exremum we search for
      if(LowMapBuffer[i]!=0.0)
        {
         curlow=LowMapBuffer[i];
         extreme_search=Peak;
        }
      else
        {
         curhigh=HighMapBuffer[i];
         extreme_search=Bottom;
        }
      //--- clear indicator values
      for(i=start+1; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
        {
         ZigZagBuffer[i] =0.0;
         LowMapBuffer[i] =0.0;
         HighMapBuffer[i]=0.0;
        }
     }

//--- searching for high and low extremes
   for(shift=start; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      //--- low
      val=low[Lowest(low,InpDepth,shift)];
      if(val==last_low)
         val=0.0;
      else
        {
         last_low=val;
         if((low[shift]-val)>InpDeviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=InpBackstep; back++)
              {
               res=LowMapBuffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res>val))
                  LowMapBuffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(low[shift]==val)
         LowMapBuffer[shift]=val;
      else
         LowMapBuffer[shift]=0.0;
      //--- high
      val=high[Highest(high,InpDepth,shift)];
      if(val==last_high)
         val=0.0;
      else
        {
         last_high=val;
         if((val-high[shift])>InpDeviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=InpBackstep; back++)
              {
               res=HighMapBuffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res<val))
                  HighMapBuffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(high[shift]==val)
         HighMapBuffer[shift]=val;
      else
         HighMapBuffer[shift]=0.0;
     }

//--- set last values
   if(extreme_search==0) // undefined values
     {
      last_low=0.0;
      last_high=0.0;
     }
   else
     {
      last_low=curlow;
      last_high=curhigh;
     }

//--- final selection of extreme points for ZigZag
   for(shift=start; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      res=0.0;
      switch(extreme_search)
        {
         case Extremum:
            if(last_low==0.0 && last_high==0.0)
              {
               if(HighMapBuffer[shift]!=0)
                 {
                  last_high=high[shift];
                  last_high_pos=shift;
                  extreme_search=Bottom;
                  ZigZagBuffer[shift]=last_high;
                  res=1;
                 }
               if(LowMapBuffer[shift]!=0.0)
                 {
                  last_low=low[shift];
                  last_low_pos=shift;
                  extreme_search=Peak;
                  ZigZagBuffer[shift]=last_low;
                  res=1;
                 }
              }
            break;
         case Peak:
            if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]<last_low && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZagBuffer[last_low_pos]=0.0;
               last_low_pos=shift;
               last_low=LowMapBuffer[shift];
               ZigZagBuffer[shift]=last_low;
               res=1;
              }
            if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               last_high=HighMapBuffer[shift];
               last_high_pos=shift;
               ZigZagBuffer[shift]=last_high;
               extreme_search=Bottom;
               res=1;
              }
            break;
         case Bottom:
            if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>last_high && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZagBuffer[last_high_pos]=0.0;
               last_high_pos=shift;
               last_high=HighMapBuffer[shift];
               ZigZagBuffer[shift]=last_high;
              }
            if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               last_low=LowMapBuffer[shift];
               last_low_pos=shift;
               ZigZagBuffer[shift]=last_low;
               extreme_search=Peak;
              }
            break;
         default:
            return(rates_total);
        }
     }

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

матерится так:

ошибки

 
Игорь #:

Всё скопировал в таком виде как Вы показали, ничего более.

матерится так:

Нужно не копировать, а понимать что делаете.

В логе написаны ошибки, почитайте их и примите решение.

 
Игорь #:
Всё скопировал в таком виде как Вы показали, ничего более.
Игорь #:
матерится так:
Tretyakov Rostyslav #:

Аналогично для второго зиг-зага со своими буферами

 
Vitaly Muzichenko #:

Нужно не копировать, а понимать что делаете.

В логе написаны ошибки, почитайте их и примите решение.

   Vitaly Muzichenko, здравствуйте. Дело в том, что у меня была проблема, как совместить две функции  int OnCalculate в одном индикаторе. Зачем это мне надо. Я хочу совместить два зигзага в одном индюке с разными параметрами, к примеру: 12, 5,3 и 52, 26, 9. Я данный индюк составил, однако у меня получилось две конструкции OnCalculatе, вместе они не работают. При этом, если я одну из двух функций кидаю в коменты, у меня всё работает. Теперь, я обратился в чат с проблемой совместимости зарезервированных слов. Мне, один, из представителей mql сообщества предложил вариант и за это ему большое спасибо. Данный вариант, исключает оператор "limit", вместо этого он предложил конструкцию  extreme_search=Extremum. Я её не знаю, мне бы стандартный алгоритм изучить). Код в логе в первую очередь ругается на  extreme_search=Extremum. При этом, мне написали "Именно в таком виде как я показал, ничего более."  Я не говорю, что всё понимаю, мне до этого как Вам ползком до Китая. Если Вы знаете ответ, на мой вопрос, как объединить две функции OnCalculatе в одну, подскажите. Готовый файл  mql прекреплён на странице 2521. С большим к Вам уважением, буду ждать ответа.

 
Игорь #:

   Vitaly Muzichenko, здравствуйте. Дело в том, что у меня была проблема, как совместить две функции  int OnCalculate в одном индикаторе.

Вы так и не поняли, нельзя использовать два "int OnCalculatе" в одном индикаторе.

Вам предложили два варианта решения вопроса, но  Вы либо не понимаете принципа работы предложенных вариантов, либо не хотите понимать.

Повторюсь еще раз и надеюсь Вы поймете.


В "int OnCalculatе"добавляете обращение к двум функциям(выделил желтым) - это именно обращение(вызов функции), больше сюда ничего добавлять не надо! 

//+------------------------------------------------------------------+
//| ZigZag calculation                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   OnCalculateOne(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread);
   OnCalculateTwo(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Далее Вам надо прописать эти функции которые вызываются из "int OnCalculatе" и первую функцию я Вам расписал

//+------------------------------------------------------------------+
//| ZigZag calculation One                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculateOne(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int    i=0;
   int    start=0,extreme_counter=0,extreme_search=Extremum;
   int    shift=0,back=0,last_high_pos=0,last_low_pos=0;
   double val=0,res=0;
   double curlow=0,curhigh=0,last_high=0,last_low=0;
//--- initializing
   if(prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(ZigZagBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);
      start=InpDepth;
     }

//--- ZigZag was already calculated before
   if(prev_calculated>0)
     {
      i=rates_total-1;
      //--- searching for the third extremum from the last uncompleted bar
      while(extreme_counter<ExtRecalc && i>rates_total-100)
        {
         res=ZigZagBuffer[i];
         if(res!=0.0)
            extreme_counter++;
         i--;
        }
      i++;
      start=i;

      //--- what type of exremum we search for
      if(LowMapBuffer[i]!=0.0)
        {
         curlow=LowMapBuffer[i];
         extreme_search=Peak;
        }
      else
        {
         curhigh=HighMapBuffer[i];
         extreme_search=Bottom;
        }
      //--- clear indicator values
      for(i=start+1; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
        {
         ZigZagBuffer[i] =0.0;
         LowMapBuffer[i] =0.0;
         HighMapBuffer[i]=0.0;
        }
     }

//--- searching for high and low extremes
   for(shift=start; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      //--- low
      val=low[Lowest(low,InpDepth,shift)];
      if(val==last_low)
         val=0.0;
      else
        {
         last_low=val;
         if((low[shift]-val)>InpDeviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=InpBackstep; back++)
              {
               res=LowMapBuffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res>val))
                  LowMapBuffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(low[shift]==val)
         LowMapBuffer[shift]=val;
      else
         LowMapBuffer[shift]=0.0;
      //--- high
      val=high[Highest(high,InpDepth,shift)];
      if(val==last_high)
         val=0.0;
      else
        {
         last_high=val;
         if((val-high[shift])>InpDeviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=InpBackstep; back++)
              {
               res=HighMapBuffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res<val))
                  HighMapBuffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(high[shift]==val)
         HighMapBuffer[shift]=val;
      else
         HighMapBuffer[shift]=0.0;
     }

//--- set last values
   if(extreme_search==0) // undefined values
     {
      last_low=0.0;
      last_high=0.0;
     }
   else
     {
      last_low=curlow;
      last_high=curhigh;
     }

//--- final selection of extreme points for ZigZag
   for(shift=start; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      res=0.0;
      switch(extreme_search)
        {
         case Extremum:
            if(last_low==0.0 && last_high==0.0)
              {
               if(HighMapBuffer[shift]!=0)
                 {
                  last_high=high[shift];
                  last_high_pos=shift;
                  extreme_search=Bottom;
                  ZigZagBuffer[shift]=last_high;
                  res=1;
                 }
               if(LowMapBuffer[shift]!=0.0)
                 {
                  last_low=low[shift];
                  last_low_pos=shift;
                  extreme_search=Peak;
                  ZigZagBuffer[shift]=last_low;
                  res=1;
                 }
              }
            break;
         case Peak:
            if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]<last_low && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZagBuffer[last_low_pos]=0.0;
               last_low_pos=shift;
               last_low=LowMapBuffer[shift];
               ZigZagBuffer[shift]=last_low;
               res=1;
              }
            if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               last_high=HighMapBuffer[shift];
               last_high_pos=shift;
               ZigZagBuffer[shift]=last_high;
               extreme_search=Bottom;
               res=1;
              }
            break;
         case Bottom:
            if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>last_high && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZagBuffer[last_high_pos]=0.0;
               last_high_pos=shift;
               last_high=HighMapBuffer[shift];
               ZigZagBuffer[shift]=last_high;
              }
            if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               last_low=LowMapBuffer[shift];
               last_low_pos=shift;
               ZigZagBuffer[shift]=last_low;
               extreme_search=Peak;
              }
            break;
         default:
            return(rates_total);
        }
     }

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Вам осталось сделать аналогичную функцию для второго зиг-зага, т.е. просто скопировать ее еще раз переименовать в "OnCalculateTwo" и естественно использовать имена буферов для второго зиг-зага.

Все остальные функции "int Highest", "int Lowest" оставить без изменений

 
Здравствуйте! Подскажите, как можно узнать временные рамки между двух условий для появления сигнала? Ну т.е событие А = 16:00 Событие В = 19:00 и далее построить линию.
Я сделал это следующим образом:
  datetime time1=0;  
  double price1=0;    
  
  datetime time_PP=0;
  double pricePP = 0; 
         if(p)
           {
//Signal A
           if(high[bar] > high[bar+1] && low[bar] < low[bar+1]){
            time1=time[bar];
           price1 = high[bar];
           
           }    
            //Signal B	   
	   if(high[bar] > high[bar+1] && low[bar] < low[bar+1] && time1!=0 && price1!=0){
           time_PP=time[bar];
           pricePP = high[bar];
           ObjectCreate(0,"LINE",OBJ_TREND,0,time1,price1,time_PP,pricePP);
              }
          
Ну или проще: Как узнать сколько баров между двух событий?
Это нужно, чтобы изменить количество баров для рассчета в событие А. Т.е сигнал А может быть в приделах от предыдущего бара, до 8 бара ранее
 
Sergei Gurov #:
Здравствуйте! Подскажите, как можно узнать временные рамки между двух условий для появления сигнала? Ну т.е событие А = 16:00 Событие В = 19:00 и далее построить линию.
Я сделал это следующим образом:
Ну или проще: Как узнать сколько баров между двух событий?
Это нужно, чтобы изменить количество баров для рассчета в событие А. Т.е сигнал А может быть в приделах от предыдущего бара, до 8 бара ранее

Возможно невнятно сформулировал... Ну то есть:
Произошло событие "А", затем событие В. И до тех пор, пока между событиями А и В не появится больше 8 баров, рисуется линия. Но т.к я и там и там использую текущие значения high и low, то и time получается одинаковым. Как исправить одинаковые значения Time?

 
Sergei Gurov #:

Возможно невнятно сформулировал... Ну то есть:
Произошло событие "А", затем событие В. И до тех пор, пока между событиями А и В не появится больше 8 баров, рисуется линия. Но т.к я и там и там использую текущие значения high и low, то и time получается одинаковым. Как исправить одинаковые значения Time?

time+PeriodSeconds()*8
 
Vitaly Muzichenko #:

У меня нет конкретного числа баров. Оно может быть в приделах от единицы до восьми

1...251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529...2693
Новый комментарий