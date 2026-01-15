Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2522
Здравствуйте. Вроде сделал как надо. "Вылезло" куча ошибок. Вы извините, я mql5 только начинаю программировать. Файл с индюком я прикрепил ниже. Спасибо Вам, за помощь.
В OnCalculate - только вызов функций.
Нужно не копировать, а понимать что делаете.
В логе написаны ошибки, почитайте их и примите решение.
Аналогично для второго зиг-зага со своими буферами
Vitaly Muzichenko, здравствуйте. Дело в том, что у меня была проблема, как совместить две функции int OnCalculate в одном индикаторе. Зачем это мне надо. Я хочу совместить два зигзага в одном индюке с разными параметрами, к примеру: 12, 5,3 и 52, 26, 9. Я данный индюк составил, однако у меня получилось две конструкции OnCalculatе, вместе они не работают. При этом, если я одну из двух функций кидаю в коменты, у меня всё работает. Теперь, я обратился в чат с проблемой совместимости зарезервированных слов. Мне, один, из представителей mql сообщества предложил вариант и за это ему большое спасибо. Данный вариант, исключает оператор "limit", вместо этого он предложил конструкцию extreme_search=Extremum. Я её не знаю, мне бы стандартный алгоритм изучить). Код в логе в первую очередь ругается на extreme_search=Extremum. При этом, мне написали "Именно в таком виде как я показал, ничего более." Я не говорю, что всё понимаю, мне до этого как Вам ползком до Китая. Если Вы знаете ответ, на мой вопрос, как объединить две функции OnCalculatе в одну, подскажите. Готовый файл mql прекреплён на странице 2521. С большим к Вам уважением, буду ждать ответа.
Повторюсь еще раз и надеюсь Вы поймете.
В "int OnCalculatе"добавляете обращение к двум функциям(выделил желтым) - это именно обращение(вызов функции), больше сюда ничего добавлять не надо!
Далее Вам надо прописать эти функции которые вызываются из "int OnCalculatе" и первую функцию я Вам расписал
Вам осталось сделать аналогичную функцию для второго зиг-зага, т.е. просто скопировать ее еще раз переименовать в "OnCalculateTwo" и естественно использовать имена буферов для второго зиг-зага.
Все остальные функции "int Highest", "int Lowest" оставить без изменений
Ну или проще: Как узнать сколько баров между двух событий?
Это нужно, чтобы изменить количество баров для рассчета в событие А. Т.е сигнал А может быть в приделах от предыдущего бара, до 8 бара ранее
Здравствуйте! Подскажите, как можно узнать временные рамки между двух условий для появления сигнала? Ну т.е событие А = 16:00 Событие В = 19:00 и далее построить линию.
Возможно невнятно сформулировал... Ну то есть:
Произошло событие "А", затем событие В. И до тех пор, пока между событиями А и В не появится больше 8 баров, рисуется линия. Но т.к я и там и там использую текущие значения high и low, то и time получается одинаковым. Как исправить одинаковые значения Time?
У меня нет конкретного числа баров. Оно может быть в приделах от единицы до восьми