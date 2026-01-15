Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2516
Сейчас мой код выглядит примерно следующим образом:
С точки зрения логики, я понимаю, что это не будет работать так, как мне нужно. Но своих знаний в программирование мне не хватает для решения данной проблемы. И Могли бы вы привести код, как быть в случае, если будет выглядеть код, если будет более двух нажатий на график. К примеру три(Для построения волна Эллиота или треугольника)
Ранее человек уже отвечал на этот вопрос, но я его не понял, поэтому задал его снова
И после рисования переменную l надо обнулить для следующего прямоугольника…
bool f_click=true; //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, // event ID const long& lparam, // event parameter of the long type const double& dparam, // event parameter of the double type const string& sparam) // event parameter of the string type { if(f_click&&id==CHARTEVENT_CLICK){ l=(int)lparam; f_click=false; } if(!f_click&&id==CHARTEVENT_CLICK){ y=(int)lparam; f_click=true; Print(l + " " + y); } }
Ваш способ к сожалению не работает. Выводит одинаковые данные
Вы кликаете в одной точке, как данные могут быть разными.
Один человек подсказал способ для двух точек, но не для трех
Для двух код выглядит так:
Это с двумя. А если с тремя?
Независимо от количества кликов выдаются значения текущего и предыдущего кликов.
Понял. Огромное спасибо!