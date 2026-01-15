Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2517
Но теперь возникает другой вопрос. После того, как я преобразую эти данные, то 1 и 3 число совпадают и в итоге получается вот это:
Код немного изменил. Подскажите(Если есть возможность, то продемонстрируйте пожалуйста код, как пример), как сделать точку 1 и 3 разные
Такой вариант. Количество точек задаётся в настройках
Я попробую. Спасибо!
Теперь отображается только последняя точка. Точки ранее не отображаются
Все отлично работает, спасибо! Другой вопрос, а как теперь отличить объекты? Ну условно мне нужно создать OBJ_ELLIOT3 и OBJ_TRIANGLE. У них одинаковое число точек(3). Как их различать при построении?
Коллеги- всех с праздниками и с Новым годом! Успешных кодов и с первого раза!!!
Я уже в прошлый раз этот вопрос задавал тут - потом в терминале все линии спреда (она там одна) в индикаторе спреда на графике стало рисоваться...
прошло время - может квартал и вот опять не рисуется... помогите с оптимальным кодом...
в общем тут отображаю кривую как разность цен символов - первый - на график которого брошен индикатор и второй - который вычитается (котировка которого вычитается) из цены первого символа спреда - всего два символа спреда:
опять перестал отображаться - ранее отображался... история по символам загружена.... может надо принудительно написать в коде загрузку истории???
чтобы на новых спредах кривая сразу рисовалась...
во вложении код.
спасибо за помощь.
вот к примеру загружаю на новый спред - не отображается...
на старом ранее загруженном тоже перестала отображаться.... я к тому что может что нибудь в код надо добавить чтобы линия (кривая) спреда сразу отображалась?
вы там парами что-ли ходите ? буквально вчера в другой ветке и другому товарищу отвечал:
используй iBarShift ..
в вашем коде переменная corr явным образом источник ошибок и глюков. Я понимаю, что вы пытались что-то ускорить - но только ни к чему это.
PS/ ещё неплохо добавить пересчёт по таймеру. (по сигналам "тик на втором инструменте, бар на втором инструменте")
PPS/ сложение/вычитание физ.величин допустимо только если одинаковы единицы измерения. Иначе вы таких граалей наоткрываете, что два года разбирать..