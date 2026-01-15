Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2524
Ростислав, а как в таком случае учесть число баров между событиями А и В?
Запускаю код в тестере. Все работает исправно, за исключением одного но...
Когда индикатор только инициализируется, то создаются значки на которых есть сигнал и линии. А когда уже начинаю мотать график, то сигналы и линии не создаются. Делал все в функции int OnCalculate
Всем доброго дня суток. Анализирую японские свечи в течение дня, к примеру 1Н по закрытии свечи получаю нужный сигнал на покупку/продажу.
Подскажите, как мне поставить пометку на свечу, или есть ли у свечи какой то уникальный ID ?
Например, в 10 утра был сигнал по закрывшейся свече, мне нужно отметить как то эту свечу для дальнейшего анализа в течение дня, каждый раз обращаясь к этой свече.
Или посоветуйте, как это реализовать?
Спасибо.
есть ли у свечи какой то уникальный ID ?
посоветуйте, как это реализовать?
Коллеги вроде все элементарно - можете помочь раъяснить как работает индик эквити? как им пользоваться... во вложении и сет файл- котировки по символам пошли а показывает нули все равно... может валюты взять для начала....
вроде все делаю по описанию и линию вертикальную создаю до размещения индикатора на график.
https://www.mql5.com/ru/code/8752
может вообще какое то видео выложить как его юзать - короткое
может валюты взять для начала....
угу
только сначала портировать на современный MQL и 5-ку
и внедрить OnChartEvent чтобы не сканировать объекты каждый тик
и так далее..
а так идея хорошая
задумка автора, судя по коду и комментариям :
ОБЯЗАТЕЛЬНО рисовать трендовые линии заданным цветом:
extern color Revers_Color1=Red; // Цвет трендовых линий для 1-ой стратегии с переворотом
extern color Trend_Color2=Green; // Цвет трендовых линий для 2-ой стратегии
extern color Revers_Color2=Gold; // Цвет трендовых линий для 2-ой стратегии с переворотом
и что-то там писать в описаниях. Валюта_направление_объём. То есть на EURUSD делаешь трендовую линию цветом Blue (синим, не промахнись) и в description линии EURUSD+0.2 или EURUSD-0.1 . Для покупок и продаж соотв.
индикатор будет считать что это время вход-выход и от них высчитывать эквити.
---
точнее не подскажу, чтобы точнее - надо ставить 4-ку, заниматься портированием и отладкой :-)
код очень старый и не факт что работает (а тем более корректно) даже в новых билдах 4-ки
задумка автора, судя по коду и комментариям :
ОБЯЗАТЕЛЬНО рисовать трендовые линии заданным цветом:
и что-то там писать в описаниях. Валюта_направление_объём. То есть на EURUSD делаешь трендовую линию цветом Blue (синим, не промахнись) и в description линии EURUSD+0.2 или EURUSD-0.1 . Для покупок и продаж соотв.
индикатор будет считать что это время вход-выход и от них высчитывать эквити.
---
точнее не подскажу, чтобы точнее - надо ставить 4-ку, заниматься портированием и отладкой :-)
код очень старый и не факт что работает (а тем более корректно) даже в новых билдах 4-ки
понял спс - делаю на валютах...