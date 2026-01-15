Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2524

Sergei Gurov #:
Ростислав, а как в таком случае учесть число баров между событиями А и В? 
if(a>0&&b>0 && time[a] < time[bar+8])
 {    
  if(a-b<=8) ObjectCreate(0,"AN"+bar,OBJ_TREND,0,time[a],high[a],time[b],high[b]);
  a=0; b=0;
 }
 
Tretyakov Rostyslav #:

Запускаю код в тестере. Все работает исправно, за исключением одного но... 
Когда индикатор только инициализируется, то создаются значки на которых есть сигнал и линии. А когда уже начинаю мотать график, то сигналы и линии не создаются. Делал все в функции int OnCalculate

 
Sergei Gurov #:

Я не телепат. Код покажите.
 

Всем доброго дня суток. Анализирую японские свечи в течение дня, к примеру 1Н по закрытии свечи получаю нужный сигнал на покупку/продажу.

Подскажите, как мне поставить пометку на свечу, или есть ли у свечи какой то уникальный ID ?

Например, в 10 утра был сигнал по закрывшейся свече, мне нужно отметить как то эту свечу для дальнейшего анализа в течение дня, каждый раз обращаясь к этой свече. 

Или посоветуйте, как это реализовать?

Спасибо.  

   

 
rabanik #:
есть ли у свечи какой то уникальный ID ?
уникальный ID - время открытия
rabanik #:
посоветуйте, как это реализовать?
написать индикатор
 

Коллеги вроде все элементарно - можете помочь раъяснить как работает индик эквити? как им пользоваться... во вложении и сет файл- котировки по символам пошли а показывает нули все равно... может валюты взять для начала....

вроде все делаю по описанию и линию вертикальную создаю до размещения индикатора на график.

https://www.mql5.com/ru/code/8752


может вообще какое то видео выложить как его юзать - короткое 


Equity_virtualy1z.mq4  69 kb
 
Roman Shiredchenko #:
может валюты взять для начала....

угу

только сначала портировать на современный MQL и 5-ку

и внедрить OnChartEvent чтобы не сканировать объекты каждый тик

и так далее..

а так идея хорошая

 
Maxim Kuznetsov #:

угу

только сначала портировать на современный MQL и 5-ку

и внедрить OnChartEvent чтобы не сканировать объекты каждый тик

и так далее..

а так идея хорошая


Если не сложно этой научите пользоваться - буквально чуть... на валютах....
 
Roman Shiredchenko #:

Если не сложно этой научите пользоваться - буквально чуть... на валютах....

задумка автора, судя по коду и комментариям :

ОБЯЗАТЕЛЬНО рисовать трендовые линии заданным цветом:

extern color    Trend_Color1=Blue;  // Цвет трендовых линий для 1-ой стратегии
extern color    Revers_Color1=Red;  // Цвет трендовых линий для 1-ой стратегии с переворотом
extern color    Trend_Color2=Green; // Цвет трендовых линий для 2-ой стратегии
extern color    Revers_Color2=Gold; // Цвет трендовых линий для 2-ой стратегии с переворотом

и что-то там писать в описаниях. Валюта_направление_объём. То есть на EURUSD делаешь трендовую линию цветом Blue (синим, не промахнись) и в description линии EURUSD+0.2 или EURUSD-0.1 . Для покупок и продаж соотв.

индикатор будет считать что это время вход-выход и от них высчитывать эквити.

---

точнее не подскажу, чтобы точнее - надо ставить 4-ку, заниматься портированием и отладкой :-)

код очень старый и не факт что работает (а тем более корректно) даже в новых билдах 4-ки

 
Maxim Kuznetsov #:

задумка автора, судя по коду и комментариям :

ОБЯЗАТЕЛЬНО рисовать трендовые линии заданным цветом:

и что-то там писать в описаниях. Валюта_направление_объём. То есть на EURUSD делаешь трендовую линию цветом Blue (синим, не промахнись) и в description линии EURUSD+0.2 или EURUSD-0.1 . Для покупок и продаж соотв.

индикатор будет считать что это время вход-выход и от них высчитывать эквити.

---

точнее не подскажу, чтобы точнее - надо ставить 4-ку, заниматься портированием и отладкой :-)

код очень старый и не факт что работает (а тем более корректно) даже в новых билдах 4-ки

понял спс - делаю на валютах...

