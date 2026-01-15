Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2519
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте. Подскажите, как можно разделить параметры в коде, если в индикаторе используются зарезервированные слова дважды? Такие как:
(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
int i=0;
int limit=0,extreme_counter=0,extreme_search=0;
int shift=0,back=0,last_high_pos=0,last_low_pos=0;
double val=0,res=0;
double curlow=0,curhigh=0,last_high=0,last_low=0;
//--- initializing
if(prev_calculated==0)
Здравствуйте. Подскажите, как можно разделить параметры в коде, если в индикаторе используются зарезервированные слова дважды? Такие как:
(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
int i=0;
int limit=0,extreme_counter=0,extreme_search=0;
int shift=0,back=0,last_high_pos=0,last_low_pos=0;
double val=0,res=0;
double curlow=0,curhigh=0,last_high=0,last_low=0;
//--- initializing
if(prev_calculated==0)
Я не понял суть вопроса
Может вы просто объявляете две переменные с одинаковым названием в одной области видимости или пытаетесь дать название переменной зарезервированным именем?
Коллеги подскажите оптимальный вариант подобный вопрос тут уже был недавно в этой или в подобной ветке - пока не могу найти ответ - там автор сам типа решил что что то там домножить на стоимость пункта вроде и все...
в общем у меня три символа - причем ДЦ А возвращает нули по этим запросам по индексу доллара и СП 500. Подскажите как мне привести в единую систему
координат их движения - нужны коэффициенты актуальные из стоимости их тиков мне чтобы уравновешивать лоты
EURUSD USDInd US500
индик построение эквити во вложении.
нужна формула расчета их коэфф шага цены для уравновешивания объема входа - чтобы вход по объемам символов был сбалансированным. Спасибо за рассмотрение
моего запроса.
к автору - не стучался... может тут оптимальный вариант расчета коэфф на вход получится сделать....
пока сам разбираюсь - проблема первая была в этом переводило в большие буквы - а у ДЦ отдача символа с маленькими буквами тоже....
То тем не менее значение MODE_TICKSIZE равно "0" у EURUSD
короче пока нули рисует на EURUSD не могу разобраться почему??? ДЦ на А не может же такие нули отдавать по EURUSD... )
вот нули по Point и по TICKSIZE
int?
знаю что там не нули - просто не могу вывести на экран актуальное значение - прошу помочь - кто знает - спс.
int?
да нет... спс.
проверю...
спс - тоже думал об этом не проверял...
Alert("EURUSD TICKVALUE", MarketInfo("EURUSD",MODE_TICKVALUE), " EURUSD TICKSIZE ",DoubleToString(MarketInfo("EURUSD",MODE_TICKSIZE),_Digits));
cпс работает
int?
нет там 5 знаков после запятой. так не будет работать.
Спс всем разобрался!