Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2325
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В результате что должно получиться? Цель сравнения какая?
Если буфер не EMPTY_VALUE , то соединяет линией точки open[j] open[i]
Если буфер не EMPTY_VALUE , то соединяет линией точки open[j] open[i]
При этом ещё должен определить куда направлена свеча? Я правильно понимаю? Или это уже определено до того как…? Сколько баров должно быть найдено? Один или все на указанном участке?
Самый тупой вариант, перебирая цикл в цикле заполнять вспомогательный массив, а потом из него рисовать линии.
При этом ещё должен определить куда направлена свеча? Я правильно понимаю? Или это уже определено до того как…? Сколько баров должно быть найдено? Один или все на указанном участке?
Самый тупой вариант, перебирая цикл в цикле заполнять вспомогательный массив, а потом из него рисовать линии.
Я понимаю, что цикл в цикле не очень хорошо, но как правильно сделать не понимаю.
суть того что мне надо:
есть буфер, если свеча нисходящая = close, если восходящая = EMPTY_VALUE
на новом баре от цены open надо провести линии к каждому значению буфера != EMPTY_VALUE за последние n-баров
Если не сложно сделай набросок кода или подскажи где можно посмотреть подобное.
Я понимаю, что цикл в цикле не очень хорошо, но как правильно сделать не понимаю.
суть того что мне надо:
есть буфер, если свеча нисходящая = close, если восходящая = EMPTY_VALUE
на новом баре от цены open надо провести линии к каждому значению буфера != EMPTY_VALUE за последние n-баров
Если не сложно сделай набросок кода или подскажи где можно посмотреть подобное.
Ну так если на новом баре, то зачем цикл в цикле? Есть один массив с данными, есть первая свеча. Вот этот массив и перебираешь.
Или это надо на всю историю рисовать? Тогда твой рисунок не соответствует задаче. Ведь на рисунке только от первой свечи трендовые нарисованы, а ведь и дальше были свечи удовлетворяющие условию. Ты задачу невнятно ставишь.
Как узнать, сколько в данный момент используется агентов оптимизатора? Имею ввиду, что пользователь может отключить часть локальных агентов, интересует именно сколько активных агентов в данный момент.
А желательно знать вообще сколько всего агентов активных, в том числе и подключенных по сети (не облако).
Всем доброго! Может кто подскажет как добавить на Айфоне линейку, типа как в ТрейдВью: короткая/длинная, отношение риск/прибыль, длина в пипсах/тейках. Есть в Маркете вроде Free, но как добавить не знаю. Кто может знает? Пояснит. Спасибо
Никак. На мобильном нет возможности прикреплять к графику пользовательские скрипты/индикаторы/советники.
Здравствуйте!
Буду очень признателен, если поможете, подправить код индикатора. Переписал код своего индикатора с использованием функций OnCalculate() и OnTimer() , но достичь поставленных целей не получилось. Индикатор выставляет заданное количество линий Хай-Лоу Дней, Недель, Месяцев. Индикатор должен обновляться один раз в сутки на первом тике дневной свечи , либо по заданному времени, к примеру в 1 час 15 минут. При обновлении дневной свечи на графике любого таймфрейма (несмотря на переключения между таймфреймами) отрисовываются линии не задетые ценой. На текущей дневной цене при пробитии ценой линий, они должны оставаться на месте, даже при переключении между таймфреймами, до очередного первого тика новой свечи. После этого все линии обновляются. Проблема в том, что примеров с использованием функции OnTimer() я так и не нашел. Может у кого-то имеется подобный по замыслу код индикатора.
С уважением, Вячеслав.
Как узнать, сколько в данный момент используется агентов оптимизатора? Имею ввиду, что пользователь может отключить часть локальных агентов, интересует именно сколько активных агентов в данный момент.
А желательно знать вообще сколько всего агентов активных, в том числе и подключенных по сети (не облако).
Профиль > Агенты > Агенты > "Активные за последние сутки"