Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2326

Новый комментарий
 
Mexanic L #:
Хочу открывать два отложенных ордера и уходить, если пока меня нету откроется один из ордеров то чтобы закрывался второй (и оставалась одна открытая позиция и ноль отложенных), вот код скажите всё ли правильно? Ну и соответсвенно на график добавляю эксперта только после того как установленны два отложника

помимо желания, есть наброски ? 

ошибки укажем, недочёты расскажем...но надо делать самому или сразу идти во фриланс

PS/ кстати вспомнилось что на хеджинге можно за спред эмулировать OCO-пару (а то что вы хотите - это называется OCO (One Cancel Others) )

открывается сразу две позиции Buy,Sell и согласованно расставляются их TP/SL. По бухгалтерии получается схожее, но уплатив спред (+комиссию если есть,+свопы когда через ночь)

 
Putnik #:

Профиль > Агенты  > Агенты > "Активные за последние сутки"


Нужно в MQL5 узнать, сколько активных агентов (всего агентов минус отключенные)
 

Доброго времени суток уважаемые форумчане.

Заранее прошу прощения за свой рисунок, ибо художник из меня ни какой.

На этом рисунке я обозначил вопрос графически, для большего понимания его сути

. вопрос

 
Terminal_D #:

Доброго времени суток уважаемые форумчане.

Заранее прошу прощения за свой рисунок, ибо художник из меня ни какой.

На этом рисунке я обозначил вопрос графически, для большего понимания его сути

.

Получить данные от индикатора, который у Вас в подокне, на этом баре. И записать значение данных в переменную С

 
Artyom Trishkin #:

Получить данные от индикатора, который у Вас в подокне, на этом баре. И записать значение данных в переменную С

Доброго дня уважаемый Артём.

Да, именно это я и хотел.

С уважением Александр

 
Terminal_D #:

Доброго дня уважаемый Артём.

Да, именно это я и хотел.

С уважением Александр

https://docs.mql4.com/ru/indicators

Технические индикаторы - Справочник MQL4
Технические индикаторы - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Технические индикаторы - Справочник MQL4
 
Спасибо
 

Кажется я забыл указать что речь идёт об    MQL 5


приношу свои извинения за неточность.

 
Terminal_D #:

Кажется я забыл указать что речь идёт об    MQL 5


приношу свои извинения за неточность.

https://www.mql5.com/ru/docs

https://www.mql5.com/ru/docs

https://www.mql5.com/ru/code

Программирование на MQL5 для трейдеров - учебник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Программирование на MQL5 для трейдеров - учебник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Программирование на MQL5 для трейдеров - учебник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
1...231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333...2693
Новый комментарий