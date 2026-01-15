Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2326
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочу открывать два отложенных ордера и уходить, если пока меня нету откроется один из ордеров то чтобы закрывался второй (и оставалась одна открытая позиция и ноль отложенных), вот код скажите всё ли правильно? Ну и соответсвенно на график добавляю эксперта только после того как установленны два отложника
помимо желания, есть наброски ?
ошибки укажем, недочёты расскажем...но надо делать самому или сразу идти во фриланс
PS/ кстати вспомнилось что на хеджинге можно за спред эмулировать OCO-пару (а то что вы хотите - это называется OCO (One Cancel Others) )
открывается сразу две позиции Buy,Sell и согласованно расставляются их TP/SL. По бухгалтерии получается схожее, но уплатив спред (+комиссию если есть,+свопы когда через ночь)
Профиль > Агенты > Агенты > "Активные за последние сутки"
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Заранее прошу прощения за свой рисунок, ибо художник из меня ни какой.
На этом рисунке я обозначил вопрос графически, для большего понимания его сути
.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Заранее прошу прощения за свой рисунок, ибо художник из меня ни какой.
На этом рисунке я обозначил вопрос графически, для большего понимания его сути
.
Получить данные от индикатора, который у Вас в подокне, на этом баре. И записать значение данных в переменную С
Получить данные от индикатора, который у Вас в подокне, на этом баре. И записать значение данных в переменную С
Доброго дня уважаемый Артём.
Да, именно это я и хотел.
С уважением Александр
Доброго дня уважаемый Артём.
Да, именно это я и хотел.
С уважением Александр
https://docs.mql4.com/ru/indicators
https://docs.mql4.com/ru/indicators
https://docs.mql4.com/ru/indicators
Кажется я забыл указать что речь идёт об MQL 5
приношу свои извинения за неточность.
Кажется я забыл указать что речь идёт об MQL 5
приношу свои извинения за неточность.
https://www.mql5.com/ru/docs
https://www.mql5.com/ru/docs
https://www.mql5.com/ru/code
https://www.mql5.com/ru/docs
https://www.mql5.com/ru/docs
https://www.mql5.com/ru/code
Спасибо