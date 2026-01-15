Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2324
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вечер добрый! Нужно вывести панель по верх всех графиков. Не могу найти, как это сделать. Без кнопок, скроллинга. С одной строкой.
Типа такого?
Типа такого?
Да, вполне.
Да, вполне.
Для советника
Для индикатора через "user32.dll"
Пример:
Для советника
Для индикатора через "user32.dll"
Пример:
MessageBox я смотрел. Было бы идеально, но у меня индикатор. Буду смотреть второе. Спасибо, Ростислав!
Добрый день,
Мне надо передать значения из одного буфера в другой в новом цикле for(
Раньше работал прием - в функцию MAOnArray() куда передавался буфер .
Теперь такое решение не показывается в нулевом баре (Строка 1 или Строка 2). См код ниже.
Вопрос, а как передать значения куда надо?
Использую
Вам дали ответ
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Tretyakov Rostyslav, 2023.12.15 16:41
В MQL5 нет этой функции. Артем в этой ветке писал пример как это сделать.
Зачем же ещё новую тему создавать? Вы думаете в другой теме будут другие ответы?
как посчитать кол-во торговых дней между двумя датами ?
если про прошлое то см Bars() для PERIOD_D1 = кол-во дней между датами.
Но лучше iBarShift() от двух дат и их разницу. Так можно (и нужно) всё перепроверять в зависимости от требований алгоритма.
И строго говоря это будут котировочные дни.
если про прошлое то см Bars() для PERIOD_D1 = кол-во дней между датами.
Но лучше iBarShift() от двух дат и их разницу. Так можно (и нужно) всё перепроверять в зависимости от требований алгоритма.
И строго говоря это будут котировочные дни.
тенкс
Подскажите, пожалуйста, как построить цикл?
Есть два буфера и надо текущее значение первого сравнить с каждым значением второго на протяжении n-баров
Ничего не получается
Подскажите, пожалуйста, как построить цикл?
Есть два буфера и надо текущее значение первого сравнить с каждым значением второго на протяжении n-баров
Ничего не получается
В результате что должно получиться? Цель сравнения какая?