Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2324

Новый комментарий
 
Galim_V #:

 Вечер добрый! Нужно вывести панель по верх всех графиков. Не могу найти, как это сделать. Без кнопок, скроллинга. С одной строкой.

Типа такого?


 
Tretyakov Rostyslav #:

Типа такого?


 Да, вполне.

 
Galim_V #:

 Да, вполне.

Для советника 

MessageBox("Чтобы закрыть нажми кнопку ОК","Alert",MB_OK);

Для индикатора через "user32.dll"

Пример:

  #import "user32.dll"
     int     MessageBoxA(int hWnd, string szText, string szCaption,int nType);
  #import

.......

  if(IsDllsAllowed()==false)
    {
     Print("Вызов из библиотек (DLL) невозможен. Эксперт не может выполняться.");
     return(0);
    }
  // Тело Эксперта, вызывающее внешние функции DLL
  MessageBoxA(0,"an message","Message",MB_OK);
 
Tretyakov Rostyslav #:

Для советника

Для индикатора через "user32.dll"

Пример:

  MessageBox я смотрел. Было бы идеально, но у меня индикатор. Буду смотреть второе. Спасибо, Ростислав!

 
Ivan Strekalov #:

Добрый день,


Мне надо передать значения из одного буфера в другой в новом  цикле for(

Раньше работал прием - в функцию MAOnArray() куда передавался буфер .

Теперь такое решение не показывается в нулевом баре (Строка 1 или Строка 2). См код ниже.

Вопрос, а как передать значения куда надо?



Использую

Вам дали ответ

Зачем же ещё новую тему создавать? Вы думаете в другой теме будут другие ответы?

 
как посчитать кол-во торговых дней между двумя датами ?
 
Sergei Kiriakov #:
как посчитать кол-во торговых дней между двумя датами ?

если про прошлое то см Bars() для PERIOD_D1 = кол-во дней между датами.

Но лучше iBarShift() от двух дат и их разницу. Так можно (и нужно) всё перепроверять в зависимости от требований алгоритма. 

И строго говоря это будут котировочные дни. 

 
Maxim Kuznetsov #:

если про прошлое то см Bars() для PERIOD_D1 = кол-во дней между датами.

Но лучше iBarShift() от двух дат и их разницу. Так можно (и нужно) всё перепроверять в зависимости от требований алгоритма. 

И строго говоря это будут котировочные дни. 

тенкс

 

Подскажите, пожалуйста, как построить цикл?

Есть два буфера и надо текущее значение первого сравнить с каждым значением второго на протяжении n-баров

   for(i=limit;i>=0;i--)
     {
      Label00[i]=open[i];
      Label01[i]=EMPTY_VALUE;
      if(open[i+1]>close[i+1])Label01[i]=close[i+1];
      for(int j=i+1; j<i+Input1; j++)
        {
         if(Label01[j]!=EMPTY_VALUE&&ObjectFind(0,"PDD_dch"+TimeToStr(time[j]))!=0)
         TrendCreate(0,"PDD_dch"+TimeToStr(time[j]),0,time[i+j],open[j],time[i],open[i],clrWhite,0,2);
        }
     }

Ничего не получается

 
Tretyakov Rostyslav #:

Подскажите, пожалуйста, как построить цикл?

Есть два буфера и надо текущее значение первого сравнить с каждым значением второго на протяжении n-баров

Ничего не получается

В результате что должно получиться? Цель сравнения какая?

1...231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331...2693
Новый комментарий