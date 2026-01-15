Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2533
timeToOpen
Здравствуйте! Есть ли в МТ5 возможность узнать на каком ТФ была открыта сделка экспертом?
В журнале должно быть написано
А как это получить программным путем?
Код следующий:
Ошибку выбивает в строке с функцией while. Как это можно исправить?
Описать словами, что же пытаетесь сделать... Код говорит о чём-то, как бы это назвать.., ммм,.. о написанном "на отвали"
Хорошо. High бара должен быть меньше значения первой МА и при этом выше значения Второй МА. А также n баров назад было пересечение первой МА. Ну т.е код будет выглядеть примерно так
И выдает ошибку Array Out of Range в строке while
Как исправить эту ошибку?
Поглядеть размер массива, и индекс, отсылающий к ячейкам этого массива. И понять, что индекс становится больше размера массива минус 1
А узнать в какой массив промахивается индекс можно, прочитав в сообщении об ошибке позицию курсора, а не просто Array Out of Range в строке while
Как-то раньше не замечал
Это нужно теперь с карты пополнить счёт тестера?
А если серьёзно, то как такое может быть, что счёт улетел в конкретный минус?
Наверняка была куча локированных позиций. Вроде бы и просадки по эквити нет, и депозит растёт, а по завершении теста закрываются все позиции и по бо́льшей части в минуса. Вот и пролёт.