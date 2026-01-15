Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2321
Что-то у меня вот эти строки кода возвращают ноль. И по золоту, и по валютным парам. Это нормально?
Приветствую всех.
Кто нибудь знает, как программно (например индикатором), создать новый файл mq4 ?
А если подключить Kernel32.dll?
Добрый день, мне нужна помощь программиста. Суть такова имеем функцию, в которой выполняется действие x>-f, где x глобальная переменная, а f внешняя переменная и её значение имеет отрицательное значение extern f=-10; что произойдёт в таком случаи, сохранила отрицательное значение, или знак изменится ? помогите понять
Скоро полночь. День прошел, а программисты так и не проявились. Что-то не так. Чисто из любопытства, что это за действие,- x>-f в функции, которую вы имеете? "Мы часто не понимаем, что видим, пока не узнаем на что смотрим."
А вам не приходила СМСка в голову, что проще и быстрей проверить результат распечатав нужное условие, чем ждать ответа от людей которых уже тошнит от таких вопросов¿
Отрицательное значение сохранится, если с этой переменной больше ни чего не делать. То есть, останется всё как есть. Ну сам-то подумай, вот есть топор, он красный, пожарный. Какого цвета он будет завтра, если его не перекрашивать?
Математика начальной школы: минус на минус дает плюс
в данном случае
Всем привет!
Поделитесь пожалуйста функцией нормализации лота
Текущая не работает с шагом в спецификации символа 0.25 лота
--Спасибо!
Всем привет!
Думать лень, но 0.25 это 2^-2, два двоичных знака после точки.
