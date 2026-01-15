Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2320
Запустить таймер можно в индикаторе(в субботу и воскресенье)
11:14:06.444 test_ind EURJPY,H1: Файл с именем EURJPY_day.csv существует!
0 11:14:06.444 test_ind EURJPY,H1: Путь к файлу: C:\Users\Vladi\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\53031EABD97CE91F3215CEE6E581202D\Files\Data
0 11:14:06.447 test_ind EURJPY,H1: times = 2023.11.21 10:30:07 lastCloseTime = 2023.11.24 08:04:49 profit = 12.21
0 11:14:06.447 test_ind EURJPY,H1: Данные прочитаны, файл EURJPY_day.csv закрыт
0 11:14:08.444 test_ind EURJPY,H1: Файл с именем EURJPY_day.csv существует!
0 11:14:08.444 test_ind EURJPY,H1: Путь к файлу: C:\Users\Vladi\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\53031EABD97CE91F3215CEE6E581202D\Files\Data
0 11:14:08.446 test_ind EURJPY,H1: times = 2023.11.21 10:30:07 lastCloseTime = 2023.11.24 08:04:49 profit = 12.21
0 11:14:08.446 test_ind EURJPY,H1: Данные прочитаны, файл EURJPY_day.csv закрыт
Запустить таймер можно в индикаторе(в субботу и воскресенье)
просто примечание, а-ля предупреждение:
про это не все знают, НО таймеры невсегда запускаются.
тем паче в индикаторах.
результат ChartEventSetTimer() должен обязательно проверяться и по результатам надо реагировать. (перезапустить таймер в ближайшем OnXXX например)
Приветствую всех.
Кто нибудь знает, как программно (например индикатором), создать новый файл mq4 ?
В этой статье есть такая фраза
Но ваша фантазия за пределами разумного.
В принципе, возможно. Возможно даже положить его за пределы "песочницы".
А вот возможно ли то, что вы на самом деле подразумеваете под этим - это большой вопрос.
ээ, как любой текстовый файл: FileOpen , далее многократный FileWriteString и FileClose очевидно-же
Имеется ввиду, к примеру, ставим индикатор на график, и этот индикатор, создает в папке Files, новый файл с расширением .mq4 (к примеру новый индикатор)
Как такое можно реализовать?
В папке Files - да, возможно.
Если вам для MQL4, то вот: https://docs.mql4.com/ru/files , и, как вам выше написали, "FileOpen , далее многократный FileWriteString и FileClose"
Но что вы далее собираетесь делать с этим файлом?
В принципе, возможно. Возможно даже положить его за пределы "песочницы".
А вот возможно ли то, что вы на самом деле подразумеваете под этим - это большой вопрос.
ээ, как любой текстовый файл: FileOpen , далее многократный FileWriteString и FileClose очевидно-же
Всё это называется «Закат солнца вручную», а попросту … сами знаете что это…