Не используются агенты в MQL Cloud Network
Добрый день,
Подскажите почему не используются агенты в Cloud Network, хотя есть подключение и баланс на счету? В логах написано что авторизован на всех серверах Cloud Network, но после этого используются только локальные ядра процессора, а задачи не передаются в облако.
1. Проверьте логи - вероятно там кроется ответ.
2. Проверьте - Вы подключили сеть? Например на рисунке ниже сеть отключена:
В логах возникают ошибка вот такого характера, насколько я понимаю это попытка связаться с хостом не получается?
Покажите пожалуйста информацию о своём ПК, операционной системе и терминала. Пример:
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Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab
(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button ). It should look like this:
2021.03.16 05:13:07.133 Terminal MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Уточните: запускаете в настоящей операционной системе на домашнем ПК или на VPS или в виртуальной среде?
Покажите пожалуйста информацию о своём ПК, операционной системе и терминала. Пример:
Уточните: запускаете в настоящей операционной системе на домашнем ПК или на VPS или в виртуальной среде?
2022.02.16 14:56:12.395 Terminal MetaTrader 5 x64 build 3211 started for MetaQuotes Software Corp.
2022.02.16 14:56:12.401 Terminal Windows 11 build 22000, 6 x Apple Silicon, 2 / 3 Gb memory, 203 / 255 Gb disk, touchable, UAC, GMT+3
2022.02.16 14:56:12.401 Terminal C:\Users\***\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Виртуальная среда - гостевая Windows 11 на хосте Mac OS (ноутбук)
Что-нибудь можете подсказать, или нужны еще какие-либо данные? Сеть используется публичная, на этом ПК запускалось буквально позавчера всё как обычно, а вчера начались такие проблемы. Сейчас, кстати, на другом ПК тесты запускаются и работают без проблем, на этой же сети.
У меня настоящая Windows 11 - и на ней всё отлично работает. По Mac OS не подскажу.
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Добрый день,
Подскажите почему не используются агенты в Cloud Network, хотя есть подключение и баланс на счету? В логах написано что авторизован на всех серверах Cloud Network, но после этого используются только локальные ядра процессора, а задачи не передаются в облако.