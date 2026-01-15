Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2319
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Задача: Если CCI пересекла уровень 200 сверху вниз - считаем тренд нисходящим, -200 снизу вверх - восходящим. То есть до проверки советником условия покупки/продажи, он должен "посмотреть" и найти ближайшее "совершённое" пересечение.
Делаю так и помещаю в тело onTick:
Результат не тот. Подскажите, пож., где ошибка, куда смотреть?
Ошибка в отсутствии фигурных скобок в условии.
Пробовал, только через
с каждым тиком значения меняются, не смотря на то, что экстремум был один.
Спасибо, не могу понять: up и dn , как их описать?
datetime
Спасибо, Ваше решение отлично подходит. Не могу только сварить всю логику - переменным up и dn присваиваем время, после чего сравнивая время этих переменных получаем результат пересечения индикатора,
Почитал все справки по Time[], но не могу понять всю мудрость мысли. Не могли бы Вы объяснить подробнее, буду очень благодарен.
которое запоминаете в up и dn
если нове время пересечения больше предыдущего, то обновляем up и dn
а потом сравниваем (up и dn) чтоб узнать какое пересечение последнее.
У Вас есть пересечение и время пересечения
Прошу прощения коллеги. Не могу сообразить, как заставить работать FileOpen в эксперте MT4, если нет котировок ни по одному инструменту (суббота). Как я понял заставить насильно выполняться код через OnTimer (допустим с промежутком в 1 секунду) тоже не получится. Создание эмуляции жизни в терминале через OnCartEvent вместо OnStart или OnTimer не получается. В тестере FileOpen не работает.
Запустить таймер можно в индикаторе(в субботу и воскресенье)