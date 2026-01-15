Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2322

Vitaly Muzichenko #:

Всем привет!

Поделитесь пожалуйста функцией нормализации лота

Текущая не работает с шагом в спецификации символа 0.25 лота


--

Спасибо!

с руки, по памяти :

double RoundLots(double lots,string symbol) {

  double minLot=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

  double maxLot=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);

  double lot=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);

  if (lots+DBL_EPSILON<minLot) return minLot;

  lots=minLot+MathRound( ( lots-minLot)/lotStep) * lotStep;

  if (lots>maxLot-DBL_EPSILON) return maxLot;

  return lots;

}

но в разных случаях нужны разные округления (Floor,Ceil), а подчас ещё и остатки/недостачи - то есть функций будет много или выдумывать генерик

PS/ и с EPSILON аккуратнее - всё-таки всё по памяти

 
Tretyakov Rostyslav #:

Спасибо!

--

Maxim Kuznetsov #:

с руки, по памяти :

...

но в разных случаях нужны разные округления (Floor,Ceil), а подчас ещё и остатки/недостачи - то есть функций будет много или выдумывать генерик

PS/ и с EPSILON аккуратнее - всё-таки всё по памяти

Вариант рассмотрю.

 

как панели на основе CAppDialog в свёрнутом состоянии задать те же координаты что и в развёрнутом. А то они ведут себя как две совершенно разные панели со своими координаиами.

свернутая панель при перетаскивании запоминает свои координаты, развернутая панель запоминает свои.

 

Всем доброго времени суток!

Вопрос по тестеру MT4. При загрузке котировок в тестере за большой временной интервал с 2010 года по 2023 программа начала создавать файл с расширением FXT с очень тяжелым весом 14 ГБ. После полной загрузки котировок тестирования не начинается, а программа снова просит загрузить котировки. При повторной загрузке котировок - все повторяется.
Подскажите пожалуйста как сделать так что бы этот огромный файл FXT не загружался и не мешал тестированию. Раньше он не загружался и не мешал тестированию.

Спасибо за помощь. Данный файл внизу на скрине.


 

Здравствуйте, использую индикатор  Xaos Patterns Explorer https://www.mql5.com/ru/code/8285. В процессе работы индикатора в окне индикатора остаются ромбики на пустых полях, вне линий индикатора, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы они удалялись.

XaosExplorer.mq4  6 kb
 
avs-47 #:

Здравствуйте, использую индикатор  Xaos Patterns Explorer https://www.mql5.com/ru/code/8285. В процессе работы индикатора в окне индикатора остаются ромбики на пустых полях, вне линий индикатора, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы они удалялись.

 
XaosExplorer.mq4  6 kb
 
Tretyakov Rostyslav #:
 

Спасибо!

 
Здравствуйте. Только учусь. Пытаюсь написать простого советника по встроенному индикатору фракталов. При запросе данных советник выдает какие-то космические цифры в чём ошибка? И как правильно запросить данные свечи, если на одной свече образовался фрактал по низу, и по верху?  
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  MarsFractal.mq5 |
//|                                  Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//--- input parameters
input int shift = 1;

int FractalHigh=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//+------------------------------------------------------------------+
//Загрузка индикатора без отображения на графике!
//+------------------------------------------------------------------+
   FractalHigh=iFractals(Symbol(),Period());
   if(FractalHigh==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("Ошибка загрузки индикатора FRACTAL_HIGH");
      return(INIT_FAILED);
     }
     return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   if(FractalHigh!=INVALID_HANDLE)
     {
      IndicatorRelease(FractalHigh);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   double indFractalHigh[10];           //Создаем массив 
   CopyBuffer(FractalHigh,0,shift,10,indFractalHigh); //Копируем данные индикатора  
   Print(indFractalHigh[4]);      
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Marseleza.Gab #:
Здравствуйте. Только учусь. Пытаюсь написать простого советника по встроенному индикатору фракталов. При запросе данных советник выдает какие-то космические цифры в чём ошибка? И как правильно запросить данные свечи, если на одной свече образовался фрактал по низу, и по верху?  


if(indFractalHigh[4]!=EMPTY_VALUE) Print(indFractalHigh[4]);
 
Коллеги не подскажете- может есть у кого рядом.... сам еще не смотрел. Нужен оптимальный вариант перебора в роботе стмволов рынка брокера на мт4 где мой счет - я в роботе хочу прописать ф-ии трала поз отдельно по символьно.... ф-ия трала и частичного закрытия примерно одна и та же будет просто для символов по которым позы есть - даже может через позы сделать - котррые открыты- трал им и все....

Хочу этого одного робота на один график поставить и чтобы он торговал  - модифицировал и закрывал позиции на всех символах- на которых они открыты вручную или другими роботами..... на одном и том же счете.
