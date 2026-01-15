Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2322
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет!
Поделитесь пожалуйста функцией нормализации лота
Текущая не работает с шагом в спецификации символа 0.25 лота
--Спасибо!
с руки, по памяти :
double RoundLots(double lots,string symbol) {
double minLot=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
double maxLot=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
double lot=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);
if (lots+DBL_EPSILON<minLot) return minLot;
lots=minLot+MathRound( ( lots-minLot)/lotStep) * lotStep;
if (lots>maxLot-DBL_EPSILON) return maxLot;
return lots;
}
но в разных случаях нужны разные округления (Floor,Ceil), а подчас ещё и остатки/недостачи - то есть функций будет много или выдумывать генерик
PS/ и с EPSILON аккуратнее - всё-таки всё по памяти
Спасибо!
--
с руки, по памяти :
...
но в разных случаях нужны разные округления (Floor,Ceil), а подчас ещё и остатки/недостачи - то есть функций будет много или выдумывать генерик
PS/ и с EPSILON аккуратнее - всё-таки всё по памяти
Вариант рассмотрю.
как панели на основе CAppDialog в свёрнутом состоянии задать те же координаты что и в развёрнутом. А то они ведут себя как две совершенно разные панели со своими координаиами.
свернутая панель при перетаскивании запоминает свои координаты, развернутая панель запоминает свои.
Всем доброго времени суток!
Вопрос по тестеру MT4. При загрузке котировок в тестере за большой временной интервал с 2010 года по 2023 программа начала создавать файл с расширением FXT с очень тяжелым весом 14 ГБ. После полной загрузки котировок тестирования не начинается, а программа снова просит загрузить котировки. При повторной загрузке котировок - все повторяется.
Подскажите пожалуйста как сделать так что бы этот огромный файл FXT не загружался и не мешал тестированию. Раньше он не загружался и не мешал тестированию.
Спасибо за помощь. Данный файл внизу на скрине.
Здравствуйте, использую индикатор Xaos Patterns Explorer https://www.mql5.com/ru/code/8285. В процессе работы индикатора в окне индикатора остаются ромбики на пустых полях, вне линий индикатора, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы они удалялись.
Здравствуйте, использую индикатор Xaos Patterns Explorer https://www.mql5.com/ru/code/8285. В процессе работы индикатора в окне индикатора остаются ромбики на пустых полях, вне линий индикатора, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы они удалялись.
Спасибо!
Здравствуйте. Только учусь. Пытаюсь написать простого советника по встроенному индикатору фракталов. При запросе данных советник выдает какие-то космические цифры в чём ошибка? И как правильно запросить данные свечи, если на одной свече образовался фрактал по низу, и по верху?