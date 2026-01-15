Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2330

Vyacheslav.K #:

Кто-нибудь может дать ссылку на код индикатора mq4 c использованием функции OnTime() при создании графического объекта.

С уважением, Вячеслав.


Событие OnTimer никак не связано с графическими объектами.
https://docs.mql4.com/ru/basis/function/events#ontimer
 

Почему КопиБаффер не считывает 500 баров назад на других парах?

CopyBuffer(handle1, 0 , i + j , 1, ma1);


Если в handle1 находится iMA валютной пары GBPUSD (или любой другой), то ничего не считывается, либо считывается интересным образом: 2 разных значения копируются во все значения буфера поочерёдно. Пробовал здешний счёт от метаквтотов и от ICМаркета. 

Индикатор висит на графике EURUSD

Линия EURUSD отрисовывается сразу, а линия по другим парам - потом.

Зелёная линия - линия евро. Отрисовывается на истории, а линии по другим валютам - не сразу. 

Хотя формула - одна и та же для всех, меняется только валютная пара. 

 
Вероятнее всего это последствия переворота индикаторных буферов.

 
Alexey Viktorov #:

Вероятнее всего это последствия переворота индикаторных буферов.

Да, перевернул...

 
Alexey Viktorov #:

Вероятнее всего это последствия переворота индикаторных буферов.

Блин, я забыл сказать - на графике (онлайн) всё работает как надо. Прорисовка идёт за 500 баров. А в тестере - вот такая штука происходит. 

Причём, тест за последние дни, и больше 500 баров вглубь не беру

 
Sergey Gridnev #:

Событие OnTimer никак не связано с графическими объектами.
https://docs.mql4.com/ru/basis/function/events#ontimer

Понятно, спасибо.

 

А каким образом избежать перерисовки объектов при переключении таймфреймов. Индикатор обновляется на первом тике дневной свечи, если в течении дневной свечи таймфреймы не переключать, то все нормально. Как только происходит смена таймфрейма некоторые объекты исчезают. 

С уважением, Вячеслав.

 

Всем доброго времени суток!

Вопрос по тестеру MT4. Тестирую пару  EURAUD . Функция MarketInfo(" EURAUD ",MODE_BID) возвращает значение Bid. Мне нужно при тестировании  EURAUD получить Bid  AUDUSD

Ввел в функцию данную пару в качестве параметра   MarketInfo(" AUDUSD ",MODE_BID)... Но функция возвращает 0 вместо  Bid
ВОПРОС Как в тестере МТ4 при тестировании  EURAUD получить в код советника  значение  Bid  AUDUSD, и(или) значение Bid  любой другой пары ? Или как получить значение цены  USD в  AUD? В конечном итоге мне нужно получить в код  цену 1  USD в  AUD.
Спасибо всем  за помощь

 
ANDREY #:
получить в код советника  значение  Bid  AUDUSD 
iClose("AUDUSD",_Period,0);
 
Tretyakov Rostyslav #:

Спасибо за ценную информацию.

Буду признателен если подскажете еще по теме вычисления свопов при тестировании в МТ4 (от Альпари).Почитал на эту тему немного на форуме, и попробывал... Что я понял? 

1. MarketInfo() возвращает только текущий своп и его размер даже если тестировать пару на глубокой истории , например  за 2010 год

2. ДЦ может иногда менять своп довольно таки часто , например несколько раз в неделю.

3. При тестировании моей пары в МТ4   ролловера не происходит, и не смотря на то что  MarketInfo() возвращает значение свопа, данный своп не отображается во вкладке РЕЗУЛЬТАТЫ в колонке БАЛАНС 

ВОПРОС  Как при тестировании в МТ4, особенно на глубокой истории получать в код советника реальные свопы, которые начислял ДЦ на конкретную пару?
Спасибо за помощь.

