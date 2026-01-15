Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2330
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто-нибудь может дать ссылку на код индикатора mq4 c использованием функции OnTime() при создании графического объекта.
С уважением, Вячеслав.
Почему КопиБаффер не считывает 500 баров назад на других парах?
Если в handle1 находится iMA валютной пары GBPUSD (или любой другой), то ничего не считывается, либо считывается интересным образом: 2 разных значения копируются во все значения буфера поочерёдно. Пробовал здешний счёт от метаквтотов и от ICМаркета.
Индикатор висит на графике EURUSD
Линия EURUSD отрисовывается сразу, а линия по другим парам - потом.
Зелёная линия - линия евро. Отрисовывается на истории, а линии по другим валютам - не сразу.
Хотя формула - одна и та же для всех, меняется только валютная пара.
Почему КопиБаффер не считывает 500 баров назад на других парах?
Если в handle1 находится iMA валютной пары GBPUSD (или любой другой), то ничего не считывается, либо считывается интересным образом: 2 разных значения копируются во все значения буфера поочерёдно. Пробовал здешний счёт от метаквтотов и от ICМаркета.
Индикатор висит на графике EURUSD
Линия EURUSD отрисовывается сразу, а линия по другим парам - потом.
Зелёная линия - линия евро. Отрисовывается на истории, а линии по другим валютам - не сразу.
Хотя формула - одна и та же для всех, меняется только валютная пара.
Вероятнее всего это последствия переворота индикаторных буферов.
Вероятнее всего это последствия переворота индикаторных буферов.
Да, перевернул...
Вероятнее всего это последствия переворота индикаторных буферов.
Блин, я забыл сказать - на графике (онлайн) всё работает как надо. Прорисовка идёт за 500 баров. А в тестере - вот такая штука происходит.
Причём, тест за последние дни, и больше 500 баров вглубь не беру
Понятно, спасибо.
А каким образом избежать перерисовки объектов при переключении таймфреймов. Индикатор обновляется на первом тике дневной свечи, если в течении дневной свечи таймфреймы не переключать, то все нормально. Как только происходит смена таймфрейма некоторые объекты исчезают.
С уважением, Вячеслав.
Всем доброго времени суток!
Вопрос по тестеру MT4. Тестирую пару EURAUD . Функция MarketInfo(" EURAUD ",MODE_BID) возвращает значение Bid. Мне нужно при тестировании EURAUD получить Bid AUDUSD
Ввел в функцию данную пару в качестве параметра MarketInfo(" AUDUSD ",MODE_BID)... Но функция возвращает 0 вместо Bid
ВОПРОС Как в тестере МТ4 при тестировании EURAUD получить в код советника значение Bid AUDUSD, и(или) значение Bid любой другой пары ? Или как получить значение цены USD в AUD? В конечном итоге мне нужно получить в код цену 1 USD в AUD.
Спасибо всем за помощь
получить в код советника значение Bid AUDUSD
Спасибо за ценную информацию.
Буду признателен если подскажете еще по теме вычисления свопов при тестировании в МТ4 (от Альпари).Почитал на эту тему немного на форуме, и попробывал... Что я понял?
1. MarketInfo() возвращает только текущий своп и его размер даже если тестировать пару на глубокой истории , например за 2010 год
2. ДЦ может иногда менять своп довольно таки часто , например несколько раз в неделю.
3. При тестировании моей пары в МТ4 ролловера не происходит, и не смотря на то что MarketInfo() возвращает значение свопа, данный своп не отображается во вкладке РЕЗУЛЬТАТЫ в колонке БАЛАНС
ВОПРОС Как при тестировании в МТ4, особенно на глубокой истории получать в код советника реальные свопы, которые начислял ДЦ на конкретную пару?
Спасибо за помощь.