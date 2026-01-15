Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2329
Как он будет работать когда нет новых свечей?
Alexey Viktorov, 2024.01.02 22:17
Я думаю лучше делать не по таймеру, а функцию нового бара указанного ТФ.
Alexey Viktorov, 2024.01.03 11:46
А зачем лишняя нагрузка на процессор? Есть тик → проверили новый ли бар. Нет тика → сидим на заборе, курим бамбук… Ведь новый бар любого ТФ наступает одновременно с новым баром минутного ТФ. Если появился новый часовой бар, то обязательно появился и минутный бар.
Всем привет!
Хотел научится использовать платформу МТ4, но никак не могу открыть ни в одной конторе демо-счёт через терминал
Даже на этом сервере не получается, пробовал и неделю назад - никак.
далее продвижения нет
Кто не жадный, откройте пожалуйста счёт на сервере
и скиньте в личку данные доступа - очень нужно.
Вообще, нужна любая демка МТ4, на которой STOPLEVEL равен НЕ "0" = чем больше - тем лучше, с суммой $2000,
Спасибо!
в мкудемо в 4ке счет открываю в мобильном и потом переношу на комп счет. С компа тоже почему то не получается. Кста почему обновились почти все демки на альпах альфа, и других, возможно не открывал 2 недели, но обычно новые счета не появлялись, а тут открыл, и везде 10к везде и новые счета.))) С наступившим!!!
Вообще нигде не могу открыть, пробовал неделю назад - трабл.
Ранее всё было без проблем
Сейчас на альпах так, висит почти 2 часа
--
Если что, фамилия польская :)
Похоже, какие-то (используемые в процессе дополнительные) ip недоступны.
код:
Эти две строчки я изменить не могу. Верно?
Хех, на нотике 32 бита в 4ке тоже не удается открыть счет с терминала. На телефоне открыл, но на нотике счет не логинится. пишет старая версия. Версия 1380 от 24 марта 2023.
А 5ка на 32 битах работает версия 2361 от 8 марта 2020 года))) сервер метаквот-демо.ЗЫ завел 4ку, на нотике нашелся еще один файл терминала, который обновился до версии 4 от 10 ноября 2023 билд 1400
Кто-нибудь может дать ссылку на код индикатора mq4 c использованием функции OnTime() при создании графического объекта.
С уважением, Вячеслав.