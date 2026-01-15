Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2323
Приветствую!
Попадались ли индикаторы или есть рабочий код вывода новостей "именно" из терминала на график? (уточняю что речь не про новостной календарь со звездочками), а то что приходит на разных языках в зависимости от настроек брокера в сам МТ4.
Здравствуйте. У меня в советнике предусмотрены объёмы, но как только я его ставлю на график в МТ4 сразу выскакивает модальное окно и не дает работать - что можно сделать чтобы объемы тоже работали в советнике? Спасибо.
Здесь ответы на вопросы есть.
извините пожалуйста я не могла найти свой ошибка
MetaEditor даст 0 ошибка а MetaTrader не рисуют график
можно мой MetaTrader не правильно работает
Для вставки кода существует специальная кнопка на панели инструментов:
UPD Я исправил Ваше сообщение.
Добрый день,
Мне надо передать значения из одного буфера в другой в новом цикле for(
Раньше работал прием - в функцию MAOnArray() куда передавался буфер .
Теперь такое решение не показывается в нулевом баре (Строка 1 или Строка 2). См код ниже.
Вопрос, а как передать значения куда надо?
Использую
посмотрите в журнал Experts терминала - у вас в коде очевидный выход за границы массива.
HMUBuffer[i]=high[i]-high[i-(i-1)];
в 5-ке (у вас-же 5-ка, файл *.mq5) это ошибка.
iMAOnArray
В MQL5 нет этой функции. Артем в этой ветке писал пример как это сделать.
Вечер добрый! Нужно вывести панель по верх всех графиков. Не могу найти, как это сделать. Без кнопок, скроллинга. С одной строкой.