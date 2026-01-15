Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1158

Andrey Sokolov:

Здравствуйте. У кого такой вопрос? У меня его нет

Ну поведайте почему вам так нужно. Заодно и скажите зачем так нужно - это С-подобный язык, и у него есть синтаксис, который вы хотите изменить. Для чего и зачем - не понятно. Но вопросы задаёте - значит нужно. А зачем?

 

Добрый день! помогите, пожалуйста решить задачу. Есть потребность заглянуть внутрь баров на ТФ Н4 и произвести некоторые расчеты внутри этого бара скажем по всем барам М15 ТФ. Бары старшего фрейма (не все, а только те которые нужны) хранятся в массиве (см. картинку). может здесь нужно не через бары, а через время этих баров плясать? Т.е. знаем время формирования бара на Н4, время жизни бара 4 часа, а количество баров М15 внутри Н4 16 штук и время их формирования и жизни также известны. Будьте добры, специалисты, подскажите плиз.


 
Evgeniy Butakov:

С таким изложением проблемы трудно что-то подсказать. Что надо-то в результате? Но попробуйте почитать в документации о функциях Copy*** там есть возможность получить все данные тф М15 в диапазоне дата\время от и до.

 
Alexey Viktorov:

В результате, глядя на картинку, я хочу получить среднюю цену баров М15 внутри бара 1 и 2 с Н4. Как рассчитать среднюю не проблема. Затормозил на моменте получения инфы баров М15 из свечи Н4.

 
Evgeniy Butakov:

Значит вам точно в документацию...

Получает в массив rates_array исторические данные структуры MqlRates указанного символа-периода в указанном количестве. Отсчет элементов от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар. При копировании заранее неизвестного количества данных рекомендуется в качестве приемного...
 
Alexey Viktorov:

Спасибо..
 
Artyom Trishkin:

Потому что мне так больше нравится, мне так удобнее. Надеюсь до споров о вкусах не дойдет.

Про "с-подобность"  -  есть мнения, что если убрать скобки, то язык не перестает быть с-подобным.

 
Andrey Sokolov:

Нравится - пишите без скобок.
 
Artyom Trishkin:
Это юмор/троллинг?

Редактор же не поймет такой записи. Вопрос про то как сделать чтоб редактор понимал такую запись.

 
Andrey Sokolov:

Поймёт.
Если
   То
Но придётся на одно условие писать одно действие.
Если в одном условии должно быть много действий, то на каждое действие пишите по одному и тому же условию столько раз, сколько нужно действий.
Зато без скобок...
