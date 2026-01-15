Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1158
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте. У кого такой вопрос? У меня его нет
Ну поведайте почему вам так нужно. Заодно и скажите зачем так нужно - это С-подобный язык, и у него есть синтаксис, который вы хотите изменить. Для чего и зачем - не понятно. Но вопросы задаёте - значит нужно. А зачем?
Добрый день! помогите, пожалуйста решить задачу. Есть потребность заглянуть внутрь баров на ТФ Н4 и произвести некоторые расчеты внутри этого бара скажем по всем барам М15 ТФ. Бары старшего фрейма (не все, а только те которые нужны) хранятся в массиве (см. картинку). может здесь нужно не через бары, а через время этих баров плясать? Т.е. знаем время формирования бара на Н4, время жизни бара 4 часа, а количество баров М15 внутри Н4 16 штук и время их формирования и жизни также известны. Будьте добры, специалисты, подскажите плиз.
Добрый день! помогите, пожалуйста решить задачу. Есть потребность заглянуть внутрь баров на ТФ Н4 и произвести некоторые расчеты внутри этого бара скажем по всем барам М15 ТФ. Бары старшего фрейма (не все, а только те которые нужны) хранятся в массиве (см. картинку). может здесь нужно не через бары, а через время этих баров плясать? Т.е. знаем время формирования бара на Н4, время жизни бара 4 часа, а количество баров М15 внутри Н4 16 штук и время их формирования и жизни также известны. Будьте добры, специалисты, подскажите плиз.
С таким изложением проблемы трудно что-то подсказать. Что надо-то в результате? Но попробуйте почитать в документации о функциях Copy*** там есть возможность получить все данные тф М15 в диапазоне дата\время от и до.
С таким изложением проблемы трудно что-то подсказать. Что надо-то в результате? Но попробуйте почитать в документации о функциях Copy*** там есть возможность получить все данные тф М15 в диапазоне дата\время от и до.
В результате, глядя на картинку, я хочу получить среднюю цену баров М15 внутри бара 1 и 2 с Н4. Как рассчитать среднюю не проблема. Затормозил на моменте получения инфы баров М15 из свечи Н4.
В результате, глядя на картинку, я хочу получить среднюю цену баров М15 внутри бара 1 и 2 с Н4. Как рассчитать среднюю не проблема. Затормозил на моменте получения инфы баров М15 из свечи Н4.
Значит вам точно в документацию...
Значит вам точно в документацию...
Ну поведайте почему вам так нужно. Заодно и скажите зачем так нужно - это С-подобный язык, и у него есть синтаксис, который вы хотите изменить. Для чего и зачем - не понятно. Но вопросы задаёте - значит нужно. А зачем?
Потому что мне так больше нравится, мне так удобнее. Надеюсь до споров о вкусах не дойдет.
Про "с-подобность" - есть мнения, что если убрать скобки, то язык не перестает быть с-подобным.
Потому что мне так больше нравится, мне так удобнее. Надеюсь до споров о вкусах не дойдет.
Про "с-подобность" - есть мнения, что если убрать скобки, то язык не перестает быть с-подобным.
Нравится - пишите без скобок.
Это юмор/троллинг?
Редактор же не поймет такой записи. Вопрос про то как сделать чтоб редактор понимал такую запись.
Это юмор/троллинг?
Редактор же не поймет такой записи. Вопрос про то как сделать чтоб редактор понимал такую запись.