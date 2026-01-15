Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2316
Всем доброго времени суток! Вопрос по тестеру МТ4
Сделал прогон на всех тиках пары EURUSD на тестере с оптимизаций 3 параметров. Период с 01.01.2017 по 01.01.2023. Параметры: час=0, СЛ=380, ТП=160. После прогона тестер написал в РЕЗУЛЬТАТАХ ОПТИМИЗАЦИИ - всего сделок 1017
После этого отключил оптимизацию , и эту ж пару EURUSD на всех тиках протестировал на том же периоде с 01.01.2017 по 01.01.2023 с тем же кодом и с теми же параметрами: час=0, СЛ=380, ТП=160.
В ОТЧЕТЕ МТ написал: всего сделок 1100
Количество сделок не сошлось на 83 сделки. То есть при оптимизации тестер не открыл 83 сделки. Или при тестировании без оптимизации тестер открыл лишние 83 сделки.
Нужно узнать какие конкретно 83 сделки НЕДОоткрыты или какие 83 сделки лишние. Для этого нужно сравнить сделки из режима оптимизации со сделками режима без оптимизации.
Но при оптимизации конкретные сделки не выводятся в отличии от тестирования без оптимизации.
ВОПРОС. Как узнать какие конкретно сделки были открыты при оптимизации в этом прогоне? Или как еще можно увидеть, или вычислить данные 83 сделки?
Спасибо за помощь
Вечер добрый! Подскажите, каким образом добавить контраст между графиком и текстом?

Наверное так, да. Это вывод текста через TextOut? Мне бы код, если можно, чтоб было от чего оттолкнуться.
Не нашел, как и можно ли раскрасить и увеличить шрифт в функции Commtnt?

вот здесь как-раз самое место применять Canvas
и контраст добавить применением обводки или тени. (один и тот-же текст вывести контрастными цветами с небольшим сдвигом)

В МТ4 тоже работает
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: ClosingLots
Alexey Viktorov, 2019.03.08 17:58
Индикатор переписан почти полностью. Теперь его код можно использовать как образец работы с OBJ_BITMAP_LABEL и ресурсами.
Это конечно не мультики с использованием iCanvas Nikolai Semko но лучше чем использование простых OBJ_LABEL

Спасибо, Ростислав!