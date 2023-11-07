Перенос каталога данных MT4 на другой диск.

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Добрый день!

Кто сталкивался с такой задачей и решаема ли она.

Берегу место на системном диске (SSD), устанавливаю MT4 на другой диск, но каталог данных MT4, в котором и будет основной объем данных

остается на ситемном диске (пример C:\Users\*******\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\73F86DA1AA0A238822591CA905718E21)

Можно ли как-то перенести его на другой диск?

 

Сделай MT4 версией portable. Тогда оно все вместе будет, куда ты установишь.

 
Denis Glaz:

Сделай MT4 версией portable. Тогда оно все вместе будет, куда ты установишь.

Дополню этот ответ картинкой.


 
Denis Glaz:

Сделай MT4 версией portable. Тогда оно все вместе будет, куда ты установишь.


Да, спасибо это решение.

При нажатии теперь из MT4 "открыть каталог данных" идет переход в папку, куда я выбрал установить MT4.

 

Вот еще для тех, кто интересуется

https://www.mql5.com/ru/articles/1389#portablemode

Если коротко, то в ярлыке MT4 прописываем параметр /portable

и MT4 будет работать со своими данными в каталоге установки. 

Обновление на новый MetaTrader 4 билд 600 и выше
Обновление на новый MetaTrader 4 билд 600 и выше
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  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
В новой версии терминала MetaTrader 4 была изменена структура хранения пользовательских данных. Если раньше все программы, шаблоны, профили и т.д. хранились прямо в папке установки терминала, то теперь данные, необходимые для работы конкретного пользователя терминала, хранятся в отдельной специальной папке, называемой каталог данных. В этой статье собраны ответы на популярные вопросы.
 
Alexey Viktorov:

Дополню этот ответ картинкой.



Спасибо, забыл картинку добавить.

 
Alexey Viktorov:

Дополню этот ответ картинкой.


Спасибо!!!

 

Символьной ссылкой можно как бы переместить

https://skesov.ru/sozdanie-simvolnoy-ssyilki-dlya-papki/

Создание символьной ссылки для папки в Windows 8.1, 8, 7, Vista
Создание символьной ссылки для папки в Windows 8.1, 8, 7, Vista
  • 2013.07.24
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Доброго времени суток! Сегодня рассмотрим интересную тему под названием «Символьные ссылки». Вариантов использования данного инструмента не так уж много. К примеру, если вы используете часть оперативной памяти как RAM-диск, можно перенести какую-либо игру или её часть (скажем папки с графикой) и создать символьную ссылку. Это значительно...
 
Renat Akhtyamov:

Символьной ссылкой можно как бы переместить

https://skesov.ru/sozdanie-simvolnoy-ssyilki-dlya-papki/

Спасибо за такую подсказку. Такая ссылка много где пригодиться, когда у тебя ssd диск на 120 ГБ. Выручил!
 

Доброго времени суток!

А как все таки запускать терминал и эдитор в обычном режиме (без portable) чтоб каталог данных был в папке расположения терминала? Просто на одном компе у меня все так и есть, что очень удобно. Но вот обновил ОС до 10-ки на другом ПК и никак не получается сделать чтоб данные были локально, может есть идеи? ОС одинаковые на обеих ПК win10x64. 

 
Ruslan Piraliyev:

Доброго времени суток!

А как все таки запускать терминал и эдитор в обычном режиме (без portable) чтоб каталог данных был в папке расположения терминала? Просто на одном компе у меня все так и есть, что очень удобно. Но вот обновил ОС до 10-ки на другом ПК и никак не получается сделать чтоб данные были локально, может есть идеи? ОС одинаковые на обеих ПК win10x64. 

В командной строке при запуске указать ключ /portable

 
Ruslan Piraliyev #:

Доброго времени суток!

А как все таки запускать терминал и эдитор в обычном режиме (без portable) чтоб каталог данных был в папке расположения терминала? Просто на одном компе у меня все так и есть, что очень удобно. Но вот обновил ОС до 10-ки на другом ПК и никак не получается сделать чтоб данные были локально, может есть идеи? ОС одинаковые на обеих ПК win10x64. 

В общем чтоб использовать каталог данных из папки установки терминала нужно отключить контроль учетных записей UAC в windows.

Вот тут подробно расписано про структуру хранения данных мета трейдера: https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/userguide/start_comm

А тут собственно как отключить  контроль учетных записей UAC: https://remontka.pro/uac-disable-windows-10/

Запуск и структура данных - Начало работы - Справка по MetaTrader 4
Запуск и структура данных - Начало работы - Справка по MetaTrader 4
  • www.metatrader4.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ клиентского терминала, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык...
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