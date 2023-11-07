Перенос каталога данных MT4 на другой диск.
Сделай MT4 версией portable. Тогда оно все вместе будет, куда ты установишь.
Сделай MT4 версией portable. Тогда оно все вместе будет, куда ты установишь.
Дополню этот ответ картинкой.
Сделай MT4 версией portable. Тогда оно все вместе будет, куда ты установишь.
Да, спасибо это решение.
При нажатии теперь из MT4 "открыть каталог данных" идет переход в папку, куда я выбрал установить MT4.
Вот еще для тех, кто интересуется
https://www.mql5.com/ru/articles/1389#portablemode
Если коротко, то в ярлыке MT4 прописываем параметр /portable
и MT4 будет работать со своими данными в каталоге установки.
- 2014.02.27
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Дополню этот ответ картинкой.
Спасибо, забыл картинку добавить.
Дополню этот ответ картинкой.
Спасибо!!!
Символьной ссылкой можно как бы переместить
https://skesov.ru/sozdanie-simvolnoy-ssyilki-dlya-papki/
- 2013.07.24
- skesov.ru
Символьной ссылкой можно как бы переместить
https://skesov.ru/sozdanie-simvolnoy-ssyilki-dlya-papki/
Доброго времени суток!
А как все таки запускать терминал и эдитор в обычном режиме (без portable) чтоб каталог данных был в папке расположения терминала? Просто на одном компе у меня все так и есть, что очень удобно. Но вот обновил ОС до 10-ки на другом ПК и никак не получается сделать чтоб данные были локально, может есть идеи? ОС одинаковые на обеих ПК win10x64.
Доброго времени суток!
А как все таки запускать терминал и эдитор в обычном режиме (без portable) чтоб каталог данных был в папке расположения терминала? Просто на одном компе у меня все так и есть, что очень удобно. Но вот обновил ОС до 10-ки на другом ПК и никак не получается сделать чтоб данные были локально, может есть идеи? ОС одинаковые на обеих ПК win10x64.
В командной строке при запуске указать ключ /portable
Доброго времени суток!
А как все таки запускать терминал и эдитор в обычном режиме (без portable) чтоб каталог данных был в папке расположения терминала? Просто на одном компе у меня все так и есть, что очень удобно. Но вот обновил ОС до 10-ки на другом ПК и никак не получается сделать чтоб данные были локально, может есть идеи? ОС одинаковые на обеих ПК win10x64.
В общем чтоб использовать каталог данных из папки установки терминала нужно отключить контроль учетных записей UAC в windows.
Вот тут подробно расписано про структуру хранения данных мета трейдера: https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/userguide/start_comm
А тут собственно как отключить контроль учетных записей UAC: https://remontka.pro/uac-disable-windows-10/
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Добрый день!
Кто сталкивался с такой задачей и решаема ли она.
Берегу место на системном диске (SSD), устанавливаю MT4 на другой диск, но каталог данных MT4, в котором и будет основной объем данных
остается на ситемном диске (пример C:\Users\*******\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\73F86DA1AA0A238822591CA905718E21)
Можно ли как-то перенести его на другой диск?