Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1660
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Да, это значения количества "свеч-подтверждения"
2) Нет, на первой не открывает, только после заданного кол-ва "свеч-подтверждения"
3) Меняй магик и ставь на любую пару
Магик лучше сделать внешней переменной
1) Понял;
2) Я прикреплю скрин в этом сообщении, он не на первой открывает, а если вход по 4 свечам стоит в условиях, то он на 4ой и откроет, как на скрине. Это не самое главное, само собой, просто хотелось-бы знать как это можно убрать. Но даже если и оставить это, то тогда за что отвечает "Init=true"? В чём её суть?
3) А как сделать магик внешней переменной? Просто я магика и близко не касался и не знаю как это сделать:
Неплохо!
1) Понял;
2) Я прикреплю скрин в этом сообщении, он не на первой открывает, а если вход по 4 свечам стоит в условиях, то он на 4ой и откроет, как на скрине. Это не самое главное, само собой, просто хотелось-бы знать как это можно убрать. Но даже если и оставить это, то тогда за что отвечает "Init=true"? В чём её суть?
3) А как сделать магик внешней переменной? Просто я магика и близко не касался и не знаю как это сделать:
замени на
"Init=true" можно удалить
По поводу первого входа я подумаю, но завтра)
artem artem #:
хотелось-бы знать как это можно убрать.
Убрал
// Мертвая строка
Хорошая идея, молодец, Макар!
Подскажите, что делать, у меня аномальный случай:
Проход в тесте показывает за последние полгода 40 сделок. Остаток больше 1000 долларов на счету.
Запускаю тот же сет за целый год - всего 8 сделок. Остаток около 1000 долларов.
Запускаю с начала 2020 года, 3 месяца торгует - дальше 0 реакции.
Не понимаю, почему не хочет торговать на большом периоде. В журнале никаких ошибок не выдает.
тот - для развлечения в тестере хорош.
а этот Вам, в подарок - для зарабатывания денег.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
запустил на проверку - вечером посмотрим как отработает
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
проверил как меняет шаблон на всех графиках - всё сработало! -как общий профит достиг цели.
хорошо проверять в тестере - когда вы сохраните шаблон с индикаторами, если меняете настройки индикатора - просто нажать паузу в тестере и настроить индикаторы .
\\\\\\
шаблон графика -для эксперта выше.
тот - для развлечения в тестере хорош.
а этот Вам, в подарок - для зарабатывания денег.
Всем доброго утра и хорошего настроения! Заинтриговали. Пожалуйста, если Вам не трудно, переведите код artem artem.mq4 для МТ5. Хочу посмотреть, как он будет с ролловерами "справляться" на реальном счету.
С уважением, Владимир.
Всем доброго утра и хорошего настроения! Заинтриговали. Пожалуйста, если Вам не трудно, переведите код artem artem.mq4 для МТ5. Хочу посмотреть, как он будет с ролловерами "справляться" на реальном счету.
С уважением, Владимир.
Доброе утро! сейчас слеплю сигнальный Индикатор из этих индикаторов для mt5
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Вот слепил - дальше всё очень просто - в эксперт со своими желаниями и своей логикой, тралом и всем остальным.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В эксперте можно настроить на нулевом баре открывать или на первом