SanAlex #:

Доброе утро! сейчас слеплю сигнальный Индикатор из этих индикаторов для mt5 

Вот слепил - дальше всё очень просто - в эксперт со своими желаниями и своей логикой, тралом и всем остальным.

 

Большое спасибо! Индикатор работает, сигналы показывает. Своего эксперта нет, поэтому и попросил переписать советника с МТ4 на МТ5, т.к. мне стало интересно, как переписанный советник покажет себя на реальном счету с ролловерами.

С уважением, Владимир.

 
Как пометить открытый ордер который был модифицирован? На ум приходит создание динамического массива куда бы копировался тикет или маджик таких ордеров. Возможно есть ещё способы о которых я не знаю? А то для вышеописанной реализации требуется три метода: создание массива и его освобождение; инициализация тикетами; перебор массива на предмет записанных в него тикетов.
я уже давно выставил в кодобазу эксперта - там два есть . только в тестере они медленно работают, а на реале проверял - всё отлично работает.

Algorithm manually automate для MetaTrader 5

Эксперт для Автоматизации Ручной торговли

Semaphore Line для MetaTrader 5

Эксперт работает с использованием семафорных индикаторов а так же, от Горизонтальных и Трендовых линии

SanAlex #:

запустил на проверку - вечером посмотрим как отработает

Вот - что то нужно пересматривать, стоп профт и стоп лосс  на битке не правильно выставляются

Снимок экрана 2021-10-10 094215  

нет со стопами всё нормально - значит функция с лотом не правильно считает лоты 

Снимок экрана 2021-10-10 101616

Снимок экрана 2021-10-10 102018

 
Nerd Trader #:
Как пометить открытый ордер который был модифицирован? На ум приходит создание динамического массива куда бы копировался тикет или маджик таких ордеров. Возможно есть ещё способы о которых я не знаю? А то для вышеописанной реализации требуется три метода: создание массива и его освобождение; инициализация тикетами; перебор массива на предмет записанных в него тикетов. 
if(OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss(), OrderTakeProfit(), 0))
   ObjectCreate(0,OrderTicket(),OBJ_ARROW_UP,0,Time[0],Bid);
 
MakarFX #:

Неее, пометить не для себя... потом эти (модифицированные) ордера бот должен обработать по другому. Но как находить такие ордера?

 
Потом сравниваешь имя объекта с тикетом и если совпадает, то делаешь что хочешь
 
Nerd Trader #:
Как пометить открытый ордер который был модифицирован?

а как вы определяете что ордер должен быть модифицирован?
вот также определяйте что он уже модифицирован.

 
MakarFX #:
Потом сравниваешь имя объекта с тикетом и если совпадает, то делаешь что хочешь
Хммм, интересно, может быть попробую.

Я так и делаю, но приходится три самописных метода (функции) использовать, думал может есть системная функция о которой я не знаю или супер простой способ без велосипедов.
 
а зачем вам 3 метода?
достаточно все делать в одном

  • проверили ордер 

- модифицировали
- не модифицировали

