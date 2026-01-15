Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1661
Доброе утро! сейчас слеплю сигнальный Индикатор из этих индикаторов для mt5
Вот слепил - дальше всё очень просто - в эксперт со своими желаниями и своей логикой, тралом и всем остальным.
Большое спасибо! Индикатор работает, сигналы показывает. Своего эксперта нет, поэтому и попросил переписать советника с МТ4 на МТ5, т.к. мне стало интересно, как переписанный советник покажет себя на реальном счету с ролловерами.
С уважением, Владимир.
я уже давно выставил в кодобазу эксперта - там два есть . только в тестере они медленно работают, а на реале проверял - всё отлично работает.
Algorithm manually automate для MetaTrader 5
Эксперт для Автоматизации Ручной торговли
Semaphore Line для MetaTrader 5
Эксперт работает с использованием семафорных индикаторов а так же, от Горизонтальных и Трендовых линии
запустил на проверку - вечером посмотрим как отработает
Вот - что то нужно пересматривать, стоп профт и стоп лосс на битке не правильно выставляются
нет со стопами всё нормально - значит функция с лотом не правильно считает лоты
Как пометить открытый ордер который был модифицирован? На ум приходит создание динамического массива куда бы копировался тикет или маджик таких ордеров. Возможно есть ещё способы о которых я не знаю? А то для вышеописанной реализации требуется три метода: создание массива и его освобождение; инициализация тикетами; перебор массива на предмет записанных в него тикетов.
Неее, пометить не для себя... потом эти (модифицированные) ордера бот должен обработать по другому. Но как находить такие ордера?
Как пометить открытый ордер который был модифицирован?
а как вы определяете что ордер должен быть модифицирован?
вот также определяйте что он уже модифицирован.
Потом сравниваешь имя объекта с тикетом и если совпадает, то делаешь что хочешь
а как вы определяете что ордер должен быть модифицирован?
вот также определяйте что он уже модифицирован.
Я так и делаю, но приходится три самописных метода (функции) использовать, думал может есть системная функция о которой я не знаю или супер простой способ без велосипедов.
а зачем вам 3 метода?
достаточно все делать в одном