К счастью я не читал учебник Ковалёва. Но для меня всегда более понятно PERIOD_H4 чем 240. А в MQL5 это и не совпадает с количеством минут…Вы предлагаете взять пример из документации и вставить в ваш код?
Я предлагаю вставить в мой код нужный код из класса CTrade благодаря которому в функцию открытия ордера в моем коде будет вставлен параметр СЛ и ордер закроется по СЛ. Параметр СЛ в функция открытия ордера , тоже пожалуйста вставте для полной ясности.
Спасибо
у КОНСТАНТЫ есть ИМЯ или нет?
π - это константа ... дальше логика
Есть константы числа пи, е. А есть тип переменных конст. Их нельзя изменить. И это не Статик переменные. Не путайте человека. Инпут и экстерн переменные в 5ке константы. В 4ке екстерн можно изменить.
Я не путаю человека, я даю понять что константы имеют названия.
А есть тип переменных конст.
А почему же тогда в СПРАВОЧНИКАХ 4 и 5 эти переменные явно не упоминаются и уж тем более не описываются. Тогда как переменные других типов описываются очень подробно.
И это труднообъяснимо потому что переменные конст. употребляются очень часто, почти в каждом коде , в отличии например от типа переменной с плавающей точкой , которая встречается редко, но описывается в Справочниках детально.
И все в доках есть
Спасибо. Теперь понял. То есть в mql 4 и 5 термин КОНСТАНТА применяется в двух не одинаковых значениях. Константа - как объект имеющий значение и константа , как свойство переменной.
Я знаю где перечислены сами эти "КОНСТАНТЫ" (их огромное количество).
А в каком месте Справочника находится дополнительная информация об этих особенных переменных с этими их свойствами? Например мне непонятно, почему эти особенные переменные в отличии от всех других переменных, нигде в программе не объявляются, и не смотря на то, что в каждой такой переменной заключено значение, они нигде не инициализируются , и не смотря на это компилятор не выдает ошибки и код с этими переменными исполняется. Это какие то привилегированные переменные не подчиняющиеся общим правилам? А я могу в коде создать такую переменную и пользоваться ею? Это же не стандартные функции код которых скрыт от пользователя, а ПЕРЕМЕННЫЕ .
Вы постоянно упоминаете эти переменные вместе с переменными типа static. Но в Справочнике при описании переменных типа static и рядом с этим описание нет ни единого упоминания переменных-"констант"Все эти переменные-константы являются параметрами которые передаются в функцию. А я правильно понимаю, что любой параметр( в том числе , переменная) переданный в любую функцию становится ИДЕНТИФИКАТОРОМ?
В метаэдитор ставите курсор на нужный непонятный оператор и нажимаете ф1. Про идентификатор не понял. В функцию нельзя передать не определенную переменную, без значения. По ссылке если передавать то переменная должна иметь значение и потом в функции может быть перерасчитана.
Спасибо
Какие параметры передаваемые в функцию являются ИДЕНТИФИКАТОРАМИ? Какой признак по которому можно отличить параметр идентификатор от параметра НЕидентификатора?
Как я понял ИДЕНТИФИКАТОР - это переменная превращенная в константу. Все переменные превращенные в константу являются идентификаторами? И имена всех этих переменных состоят только из заглавных букв? А что идентификаторы идентифицируют? Например идентификатор ОР_BYU имеет значение 1. Это значит что где то в программе есть список типов ордеров каждому из которых соответствует определенная цифра? И если программа встретит на своем пути имя переменной ОР_BYU и получит от нее 1 , программа сравнит 1 с другими номерами типов ордеров , и как только произойдет совпадение , программа выберет тип ордера с цифрой 1. И это будет ордер BYU И по этому алгоритму действует любой параметр идентификатор, передаваемый в функцию?