Alexey Viktorov #:

К счастью я не читал учебник Ковалёва. Но для меня всегда более понятно PERIOD_H4 чем 240. А в MQL5 это и не совпадает с количеством минут…

Вы предлагаете взять пример из документации и вставить в ваш код?

Я предлагаю вставить в мой код нужный код из класса  CTrade благодаря которому в функцию открытия ордера в моем коде  будет вставлен параметр СЛ  и ордер  закроется по СЛ. Параметр СЛ в функция открытия ордера ,  тоже пожалуйста вставте для полной ясности.
ANDREY #:

 у КОНСТАНТЫ  есть ИМЯ или нет?

π - это константа ... дальше логика


 
Tretyakov Rostyslav #:

π - это константа ... дальше логика


Есть константы числа пи, е. А есть тип переменных конст. Их нельзя изменить.  И это не Статик переменные. Не путайте человека. Инпут и экстерн переменные в 5ке константы. В 4ке екстерн можно изменить.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Есть константы числа пи, е. А есть тип переменных конст. Их нельзя изменить.  И это не Статик переменные. Не путайте человека. Инпут и экстерн переменные в 5ке константы. В 4ке екстерн можно изменить.
Я не путаю человека, я даю понять что константы имеют названия.
 
Tretyakov Rostyslav #:
Я не путаю человека, я даю понять что константы имеют названия.
Не, у ковалева нет в учебнике переменных типа конст. А есть только математические константы. А позже появились переменные типа конст. Таймфреймы заимели константные значения.
И вернее конст и Статик это свойства переменных разных типов.
 
Tretyakov Rostyslav #:
Я не путаю человека, я даю понять что константы имеют названия.
Tretyakov Rostyslav #:
А есть тип переменных конст.

А почему же тогда в СПРАВОЧНИКАХ 4 и 5 эти переменные явно не упоминаются и уж тем более не описываются. Тогда как переменные других типов описываются очень подробно.
И это труднообъяснимо потому что переменные конст. употребляются очень часто, почти в каждом коде , в отличии например от типа переменной с плавающей точкой , которая встречается редко, но описывается в Справочниках детально.

 
ANDREY #:

Это не типы а свойства. И все в доках есть. Константные - неизменяемые никогда. Статик - сохраняющие значения вне тела функции.
 
Valeriy Yastremskiy #:
И все в доках есть

Спасибо. Теперь понял. То есть в mql 4  и 5 термин КОНСТАНТА применяется в двух не одинаковых значениях. Константа - как объект имеющий значение и константа , как свойство переменной.

Я знаю где перечислены сами эти "КОНСТАНТЫ" (их огромное количество).


А в каком месте Справочника находится дополнительная информация об этих особенных  переменных с этими их свойствами? Например мне непонятно, почему эти особенные переменные в отличии от всех других переменных, нигде в программе не объявляются, и не смотря на то, что в каждой такой переменной заключено значение, они нигде не инициализируются , и не смотря на это компилятор не выдает ошибки и код с этими переменными исполняется. Это какие то привилегированные переменные не подчиняющиеся общим правилам? А я могу в коде создать такую переменную и пользоваться ею? Это же не стандартные функции код которых скрыт от пользователя, а ПЕРЕМЕННЫЕ .

Вы постоянно упоминаете эти переменные вместе с переменными типа  static.  Но в Справочнике при описании переменных типа  static и рядом с этим описание нет ни единого упоминания переменных-"констант"

Все эти переменные-константы являются параметрами которые передаются в функцию. А я правильно понимаю, что любой параметр( в том числе , переменная) переданный в любую функцию становится ИДЕНТИФИКАТОРОМ?
 
ANDREY #:

В метаэдитор ставите курсор на нужный непонятный оператор и нажимаете ф1.  Про идентификатор не понял. В функцию нельзя передать не определенную переменную, без значения. По ссылке если передавать то переменная должна иметь значение и потом в функции может быть перерасчитана.
 
Valeriy Yastremskiy #:
В метаэдитор ставите курсор на нужный непонятный оператор и нажимаете ф1.  Про идентификатор не понял. В функцию нельзя передать не определенную переменную, без значения. По ссылке если передавать то переменная должна иметь значение и потом в функции может быть перерасчитана.

Спасибо

Какие параметры передаваемые в функцию являются  ИДЕНТИФИКАТОРАМИ? Какой признак по которому можно отличить параметр идентификатор от параметра  НЕидентификатора?
Как я понял ИДЕНТИФИКАТОР - это переменная превращенная в константу. Все переменные превращенные в константу являются идентификаторами? И имена всех этих переменных состоят только из заглавных букв? А что идентификаторы идентифицируют? Например  идентификатор ОР_BYU имеет значение 1. Это значит что где то в программе есть список типов ордеров каждому из которых соответствует определенная цифра? И если программа встретит на своем пути имя переменной  ОР_BYU и получит от нее 1 , программа сравнит 1 с другими номерами типов ордеров , и как только произойдет совпадение , программа выберет тип ордера с цифрой 1. И это будет ордер  BYU И по этому алгоритму действует любой параметр идентификатор, передаваемый в функцию?

