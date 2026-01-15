Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1665

Nerd Trader #:
Если делать через массив, то сверять только записанные в него тикеты модиф-ых ордеров со всеми остальными.

если нет проверки ошибки при модификации то откуда уверенность что ордер изменился?

а если есть проверка ошибки, то какой смысл в массиве?

 
EVGENII SHELIPOV #:

Макар вставил код в советник пока только чтобы сравнить профит в валюте и профит в пунктах насколько я понимаю это можно понять когда у этих функций нулевые значения 


Пришли файл в личку
 

Подскажите, пожалуйста, как написать условие: 

Если месячная/недельная/4-часовая свеча закрылась... 

Когда текущий график отличается. 

 
Ivan Butko #:

Подскажите, пожалуйста, как написать условие: 

Если месячная/недельная/4-часовая свеча закрылась... 

Когда текущий график отличается. 

Не понятно что надо...
 
artem artem #:

MakarFX, на том скрине , корторый я прикрепил, тестировал на  EUR\USD - M 30 - все тики - 01.08.21 по 03.09.21.  - 26 ордеров было ( НОя поменял константу с 4 на 8, решил посмотреть на большем кол-ве свеч)

Если константу вернуть к 4 свечам, тогда за тот же период - тогда 35 ордеров, но там также на первом ордере на 2 раньше заходит

Артем, я проверил по показаниям индикаторов и открытие правильное, а вот визуально отображается иначе...очень странно

2021.10.10 19:13:35.904 2021.08.02 12:00:00  artem EURUSD,M30: BUY OK
2021.10.10 19:13:35.904 2021.08.02 12:00:00  artem EURUSD,M30: open #1 buy 0.01 EURUSD at 1.18854 sl: 1.18444 tp: 1.18954 ok
2021.10.10 19:13:35.904 2021.08.02 12:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18829 / 1.18769 / 1.18780 / 1.18773 / 1.18746 / true / 0
2021.10.10 19:12:38.068 2021.08.02 11:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18826 / 1.18769 / 1.18780 / 1.18764 / 1.18739 / true / 0
2021.10.10 19:11:38.087 2021.08.02 11:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18794 / 1.18769 / 1.18780 / 1.18745 / 1.18726 / true / 0
2021.10.10 19:10:34.589 2021.08.02 10:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18793 / 1.18771 / 1.18780 / 1.18738 / 1.18720 / true / 0
2021.10.10 19:09:03.560 2021.08.02 10:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18775 / 1.18771 / 1.18780 / 1.18725 / 1.18712 / true / -1
2021.10.10 19:07:38.218 2021.08.02 09:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18722 / 1.18771 / 1.18779 / 1.18700 / 1.18696 / true / -1
2021.10.10 19:06:21.547 2021.08.02 09:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18711 / 1.18772 / 1.18779 / 1.18693 / 1.18692 / true / -1
2021.10.10 19:05:45.473 2021.08.02 08:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18708 / 1.18774 / 1.18779 / 1.18690 / 1.18690 / false / -1
2021.10.10 19:05:07.243 2021.08.02 08:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18702 / 1.18775 / 1.18779 / 1.18685 / 1.18688 / false / 1
2021.10.10 19:04:45.039 2021.08.02 07:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18709 / 1.18777 / 1.18780 / 1.18685 / 1.18688 / false / 1
2021.10.10 19:04:22.852 2021.08.02 07:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18700 / 1.18779 / 1.18780 / 1.18679 / 1.18685 / false / 1
2021.10.10 19:03:55.033 2021.08.02 06:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18696 / 1.18781 / 1.18781 / 1.18675 / 1.18683 / false / 1
2021.10.10 19:03:37.209 2021.08.02 06:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18685 / 1.18783 / 1.18781 / 1.18669 / 1.18680 / false / 1
2021.10.10 19:03:37.145 2021.08.02 05:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18656 / 1.18784 / 1.18781 / 1.18656 / 1.18674 / false / 1
2021.10.10 19:03:37.023 2021.08.02 05:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18646 / 1.18785 / 1.18781 / 1.18653 / 1.18673 / false / 1
2021.10.10 19:03:36.917 2021.08.02 04:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18665 / 1.18789 / 1.18782 / 1.18660 / 1.18679 / false / 1
2021.10.10 19:03:36.819 2021.08.02 04:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18677 / 1.18790 / 1.18783 / 1.18664 / 1.18682 / false / 1
2021.10.10 19:03:36.755 2021.08.02 03:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18670 / 1.18790 / 1.18781 / 1.18660 / 1.18682 / false / 1
2021.10.10 19:03:36.688 2021.08.02 03:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18654 / 1.18791 / 1.18779 / 1.18653 / 1.18679 / false / 1
2021.10.10 19:03:36.669 2021.08.02 02:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18641 / 1.18792 / 1.18778 / 1.18649 / 1.18679 / false / 1
2021.10.10 19:03:36.640 2021.08.02 02:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18662 / 1.18794 / 1.18777 / 1.18657 / 1.18686 / false / 1
2021.10.10 19:03:36.615 2021.08.02 01:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18645 / 1.18794 / 1.18776 / 1.18651 / 1.18685 / false / 1
2021.10.10 19:03:27.183 2021.08.02 01:00:00  artem EURUSD,M30: 1.18638 / 1.18796 / 1.18774 / 1.18649 / 1.18687 / false / 1
2021.10.10 19:03:22.324 2021.08.02 00:30:00  artem EURUSD,M30: 1.18643 / 1.18797 / 1.18773 / 1.18652 / 1.18692 / false / 1
2021.10.10 19:03:18.053 2021.08.02 00:05:00  artem EURUSD,M30: 1.18644 / 1.18798 / 1.18772 / 1.18655 / 1.18696 / false / 1

Попробуй в другие дни стартовать и сравни показания.

 
MakarFX #:
Не понятно что надо...

Например, рабочий график M5.

Как в условии открытия сделки написать "если свеча H1 закрылась выше/ниже машки..."?
То есть, если в индикаторах можно указать ТФ в параметрах функции, то у параметров бара/свечи вроде как нет указания на ТФ. Только индекс порядкового номера свечи (Close[0]). Нужно что-то типа Close(NULL,60...), если бы такой существовал)))

Вот, допустим, как прописать:

"Если машка1 на М15 выше машки2 на М15 и стохастик на М15 ниже 20 и часовая свеча закрылась ниже предыдущей часовой свечи..."
 
EVGENII SHELIPOV #:

Макар вставил код в советник пока только чтобы сравнить профит в валюте и профит в пунктах насколько я понимаю это можно понять когда у этих функций нулевые значения 


Все правильно, только исправь в коментах

 "Профит в пунктах: " + IntegerToString(GetProfitOpenPosInPoint())+ "\n" +

и не понятно зачем это...

 if(p==0)
    if(StringFind(OrderSymbol(), "")<0)
       p=0.0001;
    else
       p=0.01;
 
Ivan Butko #:

Например, рабочий график M5.

Как в условии открытия сделки написать "если свеча H1 закрылась выше/ниже машки..."?
То есть, если в индикаторах можно указать ТФ в параметрах функции, то у параметров бара/свечи вроде как нет указания на ТФ. Только индекс порядкового номера свечи (Close[0]). Нужно что-то типа Close(NULL,60...), если бы такой существовал)))

double barclose=iClose(_Symbol,PERIOD_H1,1);
   if(barclose>машки)
      {выполняем условие}
 
Ivan Butko #:
Вот, допустим, как прописать:

"Если машка1 на М15 выше машки2 на М15 и стохастик на М15 ниже 20 и часовая свеча закрылась ниже предыдущей часовой свечи..." 
if(iMA_1_M15>iMA_2_M15&&iStoch_M15<20&&iClose(_Symbol,PERIOD_H1,1)<iClose(_Symbol,PERIOD_H1,2))
 
MakarFX #:

Спасибо большое!

Я, видимо, проморгал в справочнике эту функцию

