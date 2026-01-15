Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1665
Если делать через массив, то сверять только записанные в него тикеты модиф-ых ордеров со всеми остальными.
если нет проверки ошибки при модификации то откуда уверенность что ордер изменился?
а если есть проверка ошибки, то какой смысл в массиве?
Макар вставил код в советник пока только чтобы сравнить профит в валюте и профит в пунктах насколько я понимаю это можно понять когда у этих функций нулевые значения
Подскажите, пожалуйста, как написать условие:
Если месячная/недельная/4-часовая свеча закрылась...
Когда текущий график отличается.
MakarFX, на том скрине , корторый я прикрепил, тестировал на EUR\USD - M 30 - все тики - 01.08.21 по 03.09.21. - 26 ордеров было ( НОя поменял константу с 4 на 8, решил посмотреть на большем кол-ве свеч)
Если константу вернуть к 4 свечам, тогда за тот же период - тогда 35 ордеров, но там также на первом ордере на 2 раньше заходит
Артем, я проверил по показаниям индикаторов и открытие правильное, а вот визуально отображается иначе...очень странно
Попробуй в другие дни стартовать и сравни показания.
Не понятно что надо...
Например, рабочий график M5.
Как в условии открытия сделки написать "если свеча H1 закрылась выше/ниже машки..."?Вот, допустим, как прописать:
То есть, если в индикаторах можно указать ТФ в параметрах функции, то у параметров бара/свечи вроде как нет указания на ТФ. Только индекс порядкового номера свечи (Close[0]). Нужно что-то типа Close(NULL,60...), если бы такой существовал)))
"Если машка1 на М15 выше машки2 на М15 и стохастик на М15 ниже 20 и часовая свеча закрылась ниже предыдущей часовой свечи..."
Макар вставил код в советник пока только чтобы сравнить профит в валюте и профит в пунктах насколько я понимаю это можно понять когда у этих функций нулевые значения
Все правильно, только исправь в коментах
и не понятно зачем это...
Спасибо большое!
Я, видимо, проморгал в справочнике эту функцию