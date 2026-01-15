Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1666
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все правильно, только исправь в коментах
и не понятно зачем это...
Макар не понятно как может быть правильно если профит в валюте и профит в пунктах в нулевой точке не совпадают
Макар не понятно как может быть правильно если профит в валюте и профит в пунктах в нулевой точке не совпадают
Ты профит считаешь с учетом своп и комиссии, может в этом проблема... я так глубоко не смотрел
Макар я чувствую что занимаюсь чем то не тем.
У меня был другой вопрос как к скалькулированному результату по профиту мин и макс ордеров к "точке" безубыточности добавить несколько пунктов типа тейкпрофит но в виртуальной точке.
Макар я чувствую что занимаюсь чем то не тем.
У меня был другой вопрос как к скалькулированному результату по профиту мин и макс ордеров к "точке" безубыточности добавить несколько пунктов типа тейкпрофит но в виртуальной точке.
В этом месте ставь сумму при которой закрывать
В этом месте ставь сумму при которой закрывать
Да Макар а я бы хотел чтобы стоял некий "цифирь" подобие тейк профита в пунктах который можно оптимизировать
Да Макар а я бы хотел чтобы стоял некий "цифирь" подобие тейк профита в пунктах который можно оптимизировать
Тогда находишь цены открытия мин/мак, складываешь и делишь на 2, к полученному результату, если покупки прибавляешь пункты*Point,
а если продажи отнимаешь
Вот - что то нужно пересматривать, стоп профт и стоп лосс на битке не правильно выставляются
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
нет со стопами всё нормально - значит функция с лотом не правильно считает лоты
этот показал себя сегодня - Ошибок не выдаёт
если нет проверки ошибки при модификации то откуда уверенность что ордер изменился?
а если есть проверка ошибки, то какой смысл в массиве?
>а если есть проверка ошибки, то какой смысл в массиве?
чтобы знать какой ордер изменился :)))
Кстати случаем не знаешь почему периодически возникает следующая ошибка? На 100 удачно открытых ордера, где-то 10 таких.
order.sl_price: 2.813499706815862e-262 - цена стоплоса, явно такого числа не должно быть.
4051 - "Недопустимое значение параметра функции"
unknown trade cmd - это тип ордера? С этим тоже не должно быть проблем.
А ты не хочешь избавиться от классов?
+100500