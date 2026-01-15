Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1666

MakarFX #:

Все правильно, только исправь в коментах

и не понятно зачем это...

Макар не понятно как может быть правильно если профит в валюте и профит в пунктах в нулевой точке не совпадают

 
EVGENII SHELIPOV #:

Макар не понятно как может быть правильно если профит в валюте и профит в пунктах в нулевой точке не совпадают

Ты профит считаешь с учетом своп и комиссии, может в этом проблема... я так глубоко не смотрел
 
MakarFX #:
Ты профит считаешь с учетом своп и комиссии, может в этом проблема... я так глубоко не смотрел

Макар я чувствую что занимаюсь чем то не тем.

У меня был другой вопрос как к скалькулированному результату  по профиту мин и макс ордеров  к "точке" безубыточности добавить несколько пунктов типа тейкпрофит но в виртуальной точке.

 
EVGENII SHELIPOV #:

Макар я чувствую что занимаюсь чем то не тем.

У меня был другой вопрос как к скалькулированному результату  по профиту мин и макс ордеров  к "точке" безубыточности добавить несколько пунктов типа тейкпрофит но в виртуальной точке.

//-------------------------------------------------------------------+  Команда на закрытие мин и макс ордеров в сетке
   if(CalculiteProfitMinMaxOrder() >= 0 && Drawdown > DrawdownClosingMinMaxOrders)
      ClosseMinMaxOrders();

В этом месте ставь сумму при которой закрывать

 
MakarFX #:

В этом месте ставь сумму при которой закрывать

Да Макар а я бы хотел чтобы стоял некий "цифирь" подобие тейк профита в пунктах который можно оптимизировать

 
EVGENII SHELIPOV #:

Да Макар а я бы хотел чтобы стоял некий "цифирь" подобие тейк профита в пунктах который можно оптимизировать

Тогда находишь цены открытия мин/мак, складываешь и делишь на 2, к полученному результату, если покупки прибавляешь пункты*Point,

а если продажи отнимаешь

SanAlex #:

Вот - что то нужно пересматривать, стоп профт и стоп лосс  на битке не правильно выставляются

нет со стопами всё нормально - значит функция с лотом не правильно считает лоты 

этот показал себя сегодня - Ошибок не выдаёт

Taras Slobodyanik #:

если нет проверки ошибки при модификации то откуда уверенность что ордер изменился?

а если есть проверка ошибки, то какой смысл в массиве?

Проверка есть:
bool order = OrderModify( ... );
          if(order) {
          ...
}
>а если есть проверка ошибки, то какой смысл в массиве?

чтобы знать какой ордер изменился :)))
 
Nerd Trader #:

Кстати случаем не знаешь почему периодически возникает следующая ошибка? На 100 удачно открытых ордера, где-то 10 таких.

order.sl_price: 2.813499706815862e-262 - цена стоплоса, явно такого числа не должно быть.
4051 - "Недопустимое значение параметра функции"
unknown trade cmd - это тип ордера? С этим тоже не должно быть проблем.

А ты не хочешь избавиться от классов?
MakarFX #:
А ты не хочешь избавиться от классов?

+100500

