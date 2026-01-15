Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 827
Здравствуйте.
Допустим, есть 2 индикатора, у первого 4 буфера, у второго 2. Кидаю их на график, открываю окно данных (CTRL+D), в списке 6 буферов от 0 до 5. Как мне из этого списка на MQL прочитать значение, допустим, 5 буфера? Через iCustom по нужному индикатору не совсем удобно. Удобнее из этого списка. Знаю, что так делают, но как?
Изучаю примеры в справке, там создание объекта постоянно делается с проверкой:
Зачем это делается для объектов? Какова вероятность того что объект не удастся создать?
В целом интересует где можно почитать о правилах хорошего тона в программировании на mql, чтобы знать в каких кустах лежат грабли, посоветуйте.
Например, объект с таким именем уже есть.
Когда я создаю кнопку внутри функции, то получаю ругань на
'return' - 'void' function returns a value breakeven_fish.mq5 112 16
Как в таком случае быть?
Как заполнить значениями 4ёх мерный массив такого формата int Mas[1][2][2][2], как присвоить значение каждой ячейке данного массива, имеется в виду такая запись например есть 2умернй массив int Arr[1][2]={3,4};, как заполнится 4ёхмерный?
многомерные массивы обычно в циклах заполняют нужными значениями - так сложнее ошибиться, для четырехмерного массива что то такое должно быть, но могу ошибиться:
начать читать справку https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function
это основы языка, если справки мало, тогда любую книгу по С++, в первой главе должно быть объяснено что такое функции
Товарищи - посмотрите индикатор на правильность. Там одна формула Значение = (Open[0]-SMA(P,n))/SMA(P,n))*100%.
Набрасываю на график - все считает и рисует. Начинаю проверять на каком либо баре на калькуляторе его значение - не совпадает с нарисованным...
Вот пример, считаю на калькуляторе Опен 1,0178, МА(13) 1,0182 по формуле ((1,0178-1,0182)/1,0182) * 100% - в итоге на калькуляторе -0,0393. А на графике МТ4 -0,0929. Ошибка в коде или калькулятор не правильно там какие-нибудь значения считает? Просьба помочь. Индикатор прилагаю.
Если делаете возврат из функции значения типа bool, то и тип функции не нужно делать void, а догадайтесь какой.
А если нужно из функции данные возвращать?
Можно ли перебирать позции только по заданному символу не используя каждый раз PositionsTotal?
Пока единственное что я придумал это записывать тикеты в массив и работать с ними отдельно, но может быть есть более простой вариант?
А если нужно из функции данные возвращать?
Можно ли перебирать позции только по заданному символу не используя каждый раз PositionsTotal?
Пока единственное что я придумал это записывать тикеты в массив и работать с ними отдельно, но может быть есть более простой вариант?
Не понятно что нужно в итоге - какие-то разрозненные мысли.