Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1659
MakarFX, а это норм, если тестирую по всем тикам - с 01.08.21. по 03.09.21. - тогда 46 ордеров
а если тест только по ценам открытия за тот же период - 29 ордеров ?
+ несколько ордеров, если по тикам, открылись явно не по цене открытия. Я прикрепил скриншот, на нём показано
Пробуй
Теперь и по тикам, и по цене открытия открывает одинаковое кол-во ордеров. Всего ордеров за тот же период времени - 23 ордера. Только теперь почему то вход с 7ой свечи, а не с 4ой.
Убрал все лишнее...вроде как надо работает
Проверил, и на тиках, и на цене открытия... РА-БО-ТА-ЕТ!!!!
MakarFX, огромное тебе спасибо!!! Я уже 2 недели не над этой головоломкой парюсь, и всё безрезультатно до сегодня. Спасибо тебе большое, ещё раз! У меня осталась буквально несколько уточнений, и не буду больше тебя задерживать, и так много времени было потрачено твоего. Собственно, вот что интересует:
1. Насколько я понял, если я захочу изменить колличество "свеч-подтверждения", то тогда мне надо просто в константе изменить одну цифру на другую, и всё?
2. При запуске советника, на первой свече открывается ордер на SELL самый первый, при том, что сигналов не было. То есть, этот самый первый ордер - лишний, при запуске, советник не должен сразу открывать сделку на первом же ордере, просто потому-что советник только что запустился. Как можно это исправить? У меня есть предположение, что за это отвечает Init, и надо просто поменять на "false" или вообще удалить этот Init?
3. И последнее - если всё так и оставить, и запустить его торговать сразу на нескольких валютных парах - всё так и будет работать, как надо? Или в коде надо ещё что-то прописать, что-бы не было никаких багов и т.п. , особенно, если этот советник будет работать на нескольких валютных парах одновременно?
Собственно это всё что мен интересует, НО в любом случае - ещё раз, огромное спасибо! Если бы сам разбирался бы, то хз сколько времени могло ещё уйти)
1) Да, это значения количества "свеч-подтверждения"
2) Нет, на первой не открывает, только после заданного кол-ва "свеч-подтверждения"
3) Меняй магик и ставь на любую пару
Магик лучше сделать внешней переменной
Подскажите, есть ли способ разграничить строки настроек советника в терминале, чтобы их нельзя было стереть? Если писать extern string в коде, то это даёт возможность редактирования строчки, а если случайно удалил, то надо нажать "сброс", чтобы восстановилась, но тогда все настройки сбрасываются. Их, конечно же, предварительно можно сохранить в сет-файле, но мне просто любопытно, можно ли сделать "каменную табличку")
Сделай ENUM
Попробую, спасибо
