artem artem #:
Прикрепил скрин, если что не понятно - сразу спрашивай

Так должно работать

Закомпилируй, чтоб не мешал

if (Init) InitMetod();
SanAlex #:

а этот попробуйте - он в тех местах ,будет открывать ?

Вот так он открывает - а как должен ?

EURUSDH1

 
SanAlex #:

Вот так он открывает - а как должен ?


  


MakarFX #:

вот так открывает - в котором я поковырялся 

EURUSDH1 2 

а вот так - как выше код выставлен тобою

EURUSDH1 3 

 
MakarFX, посмотрел, открывает и на buy, и на sell, с этим всё ок. Но до сих пор нет реакции на переход MACD в противоположную сторону при том, что быстрая остается на той же. В итоге, если MACD возвращается в зону к быстрой и проходит 4 свеч подтверждения - нет входа в ордер. Прикрепил скрин в этом сообщении, что-бы визуально было понятно что имею ввиду
Файлы:
xn27e5bwg_ko_g547t6j.png  22 kb
 
artem artem #:
Прикрепил скрин, если что не понятно - сразу спрашивай

Немного подправил

#define MagicNumber  122122
extern string s1             = "Trading options";
extern double Lot            = 0.01;    // размер лота 0 - авт.расчет
extern double StopLoss       = 40;     // стоплосс
extern double TakeProfit     = 10;     // тейкпрофит
extern double TrailStop      = 21;     // уровень без убытка
extern int    Trailing       = 0;      // трейлинг стоп 1 вкл. 0 выкл.
extern int    Breakeven      = 0;      // перенос стоп лосса в без убыток
extern string s2             = "Day & Hour";
extern int    HrStart        = 0;      // время начала торговли
extern int    HrEnd          = 23;     // время окончания торговли
extern int    Monday         = 1;      // Понедельник 1 вкд. 0 выкл.
extern int    Tuesday        = 1;      // Вторник
extern int    Wednesday      = 1;      // Среда
extern int    Thursday       = 1;      // Четверг
extern int    Friday         = 1;      // Пятница
//+------------------------------------------------------------------+
// параметры индикаторов
double MovingPeriodLw        = 5;      
double MovingPeriodS1        = 75;
double MovingPeriodS2        = 85;
double StopLevel;
double TrailStep             = 3;      // шаг трейлинг стопа
bool OrderBuy = true, OrderSell = true, Order = false, Init = true;
int timeprev = 0, Slip = 3.0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Init function                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
   if (Digits == 3 || Digits == 5) { // Пересчет для 5-ти знаков                                                    
      TakeProfit *= 10;
      TrailStop *= 10;
      TrailStep *= 10;
      StopLoss *=10;
      Slip *=10;
   } 
   return; 
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Start function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
   StopLevel = MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL); 
   CheckForOpen();
   // Определение направления пересечения мувингов
//   if (Init) InitMetod(); 
   
   // Трейлинг стоп открытых позиций
   if (Trailing != 0 ) RealTrailOrder(TrailStop, TrailStep, StopLevel, MagicNumber);
   
   // Ожидание нового бара на графике
   if(timeprev == Time[0]) return;
   timeprev = Time[0];
   
   // Открытие ордера по методу Пуриа
   if(CheckForOpen()==0 && OrderBuy==true) // Если сигнал для покупок 
     {
      if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots(),Ask,Slip,Bid-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point,"",MagicNumber,0,Blue))
        {OrderBuy=false; Print("BUY OK");}
     } 
   if(CheckForOpen()==1 && OrderSell==true) // Если сигнал для продаж 
     {
      if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots(),Bid,Slip,Ask+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"",MagicNumber,0,Red))
        {OrderSell=false; Print("SELL OK");}
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CheckForOpen() // Открытие ордера по методу Пуриа
  {
   double malw,mas1,mas2,macd;
   int    res=-1, buy=0, sell=0;
   // Считывание параметров индикаторов 3 свечи (4ой)
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,3);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,3);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,3);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,3);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   // Считывание параметров индикаторов 2 свечи (3ей)
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,2);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,2);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,2);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   // Считывание параметров индикаторов 1 свечи (2ой)
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,1);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,1);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   // Считывание параметров индикаторов 0 свечи (1ой)
   malw=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
   mas1=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,0);
   mas2=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,0);
   macd=iMACD(NULL,0,15,26,1,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
   if(malw>mas1&&malw>mas2&&macd>0) {buy+=1; sell=0;}
   if(malw<mas1&&malw<mas2&&macd<0) {buy=0; sell+=1;}
   
   if(buy <4)  OrderBuy=true; 
   if(sell<4)  OrderSell=true;
   if(buy ==4) { res=0; OrderSell=true;} 
   if(sell==4) { res=1; OrderBuy =true;}
   return(res);
  }
artem artem #:

а вот так на картинке  - правильные точки ???

EURUSDH1 4

 

MakarFX, в последнем твоём редактировании, по итогу, происходит открытие ордера с 1ой свечи если быстрая пересекла медленные и затем вернулась в ту же зону, где и MACD. А она лоджна подтвердится 4 раза и ордер должен открыться на 4 ой свече. Прикрепил файл, что-бы визуально было понятней.


SanAlex, можешь увеличить масштаб, что0бы были видны отчётливо бары MACD и быстрая как пересекает медленные? А то я с трудом разглядедь могу

Файлы:
l5yxb9evi_sm_c9ile85_2.png  44 kb
 
artem artem #:

MakarFX, в последнем твоём редактировании, по итогу, происходит открытие ордера с 1ой свечи если быстрая пересекла медленные и затем вернулась в ту же зону, где и MACD. А она лоджна подтвердится 4 раза и ордер должен открыться на 4 ой свече. Прикрепил файл, что-бы визуально было понятней.


SanAlex, можешь увеличить масштаб, что0бы были видны отчётливо бары MACD и быстрая как пересекает медленные? А то я с трудом разглядедь могу

Получается что бул переключился когда быстрая пересекла медленные, а на следующем баре сигнал пересчитал состояние на текущий момент и открыл сделку

Проблему понял, а как решить пока не знаю...

