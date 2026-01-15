Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1657
Прикрепил скрин, если что не понятно - сразу спрашивай
Так должно работать
Закомпилируй, чтоб не мешал
if (Init) InitMetod();
а этот попробуйте - он в тех местах ,будет открывать ?
Вот так он открывает - а как должен ?
вот так открывает - в котором я поковырялся
а вот так - как выше код выставлен тобою
Немного подправил
а вот так на картинке - правильные точки ???
MakarFX, в последнем твоём редактировании, по итогу, происходит открытие ордера с 1ой свечи если быстрая пересекла медленные и затем вернулась в ту же зону, где и MACD. А она лоджна подтвердится 4 раза и ордер должен открыться на 4 ой свече. Прикрепил файл, что-бы визуально было понятней.
SanAlex, можешь увеличить масштаб, что0бы были видны отчётливо бары MACD и быстрая как пересекает медленные? А то я с трудом разглядедь могу
Получается что бул переключился когда быстрая пересекла медленные, а на следующем баре сигнал пересчитал состояние на текущий момент и открыл сделку
Проблему понял, а как решить пока не знаю...